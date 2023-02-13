От 28 до 31 рубля: сколько стоит проезд в соседних регионах

15 февраля в Липецке повышается стоимость проезда в общественном транспорте. В соседних с Липецкой областью регионах такое повышение уже произошло: в среднем на пять рублей





В Воронеже, самом крупном городе Черноземья, проезд в муниципальном транспорте и маршрутках сейчас стоит за наличные 28 рублей, если расплачиваться картой — 26. Тариф вырос на пять рублей в середине декабря прошлого года.



Самая дорогая стоимость проезда, среди соседей, в Курске. В автобусах с регулируемыми маршрутами с начала 2023 года она составляет за наличные — 31 рубль, а по карте — 25 рублей. Стоимость проезда повысилась в начале 2023 года.



В Рязани поездка в маршрутке обойдется в 30 рублей. Зато в муниципальном транспорте по карте — 25 рублей, а за наличные — 27 рублей. Проезд в Рязани подорожал в начале 2023 года.



В Орле стоимость проезда по карте составляет 22 рубля, за наличные — 25 рублей. Повысили ее с 1 декабря 2022 года.



Самый дешевый проезд среди областных городов Черноземья — в Туле. Поезда на муниципальном транспорте за наличные обойдется в 25 рублей, за безналичный расчет — 21 рубль, а по карте «Тройка» всего 19 рублей. Проезд в маршрутке стоит 25 рублей. Правда, стоимость проезда в Туле не повышалась уже давно. Сегодня начальник областного управления потребительского рынка Елена Мещерякова сообщила о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Липецка на четыре рубля: до 27 рублей при оплате картами и до 32 рублей при оплате наличными. GOROD48 поинтересовался, сколько стоит проезд в столицах соседних регионов. Оказалось, что проезд подорожал везде кроме Тулы.В Воронеже, самом крупном городе Черноземья, проезд в муниципальном транспорте и маршрутках сейчас стоит за наличные 28 рублей, если расплачиваться картой — 26. Тариф вырос на пять рублей в середине декабря прошлого года.Самая дорогая стоимость проезда, среди соседей, в Курске. В автобусах с регулируемыми маршрутами с начала 2023 года она составляет за наличные — 31 рубль, а по карте — 25 рублей. Стоимость проезда повысилась в начале 2023 года.В Рязани поездка в маршрутке обойдется в 30 рублей. Зато в муниципальном транспорте по карте — 25 рублей, а за наличные — 27 рублей. Проезд в Рязани подорожал в начале 2023 года.В Орле стоимость проезда по карте составляет 22 рубля, за наличные — 25 рублей. Повысили ее с 1 декабря 2022 года.Самый дешевый проезд среди областных городов Черноземья — в Туле. Поезда на муниципальном транспорте за наличные обойдется в 25 рублей, за безналичный расчет — 21 рубль, а по карте «Тройка» всего 19 рублей. Проезд в маршрутке стоит 25 рублей. Правда, стоимость проезда в Туле не повышалась уже давно.