Общество

18 минут назад

От 28 до 31 рубля: сколько стоит проезд в соседних регионах

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#стоимость проезда
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От 28 до 31 рубля: сколько стоит проезд в соседних регионах

15 февраля в Липецке повышается стоимость проезда в общественном транспорте. В соседних с Липецкой областью регионах такое повышение уже произошло: в среднем на пять рублей

Сегодня начальник областного управления потребительского рынка Елена Мещерякова сообщила о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Липецка на четыре рубля: до 27 рублей при оплате картами и до 32 рублей при оплате наличными. GOROD48 поинтересовался, сколько стоит проезд в столицах соседних регионов. Оказалось, что проезд подорожал везде кроме Тулы. 

В Воронеже, самом крупном городе Черноземья, проезд в муниципальном транспорте и маршрутках сейчас стоит за наличные 28 рублей, если расплачиваться картой — 26. Тариф вырос на пять рублей в середине декабря прошлого года.

Самая дорогая стоимость проезда, среди соседей, в Курске. В автобусах с регулируемыми маршрутами с начала 2023 года она составляет за наличные — 31 рубль, а по карте — 25 рублей. Стоимость проезда повысилась в начале 2023 года.

В Рязани поездка в маршрутке обойдется в 30 рублей. Зато в муниципальном транспорте по карте — 25 рублей, а за наличные — 27 рублей. Проезд в Рязани подорожал в начале 2023 года.

В Орле стоимость проезда по карте составляет 22 рубля, за наличные — 25 рублей. Повысили ее с 1 декабря 2022 года.

Самый дешевый проезд среди областных городов Черноземья —  в Туле. Поезда на муниципальном транспорте за наличные обойдется в 25 рублей, за безналичный расчет — 21 рубль, а по карте «Тройка» всего 19 рублей. Проезд в маршрутке стоит 25 рублей. Правда, стоимость проезда в Туле не повышалась уже давно.
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#стоимость проезда
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Комментарии (3)

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Парфия

5 минут назад
Интересно, а в других регионах, в автобусах частных перевозчиков, такая же грязища, как в наших 323 и 378?
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Чака

7 минут назад
Что скажешь. Рвачи . Вот поэтому молодежь не задерживается в Липецке. И так во всем. Квартиры по цене одинаковые с Питером. Так нельзя господа .
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Ник

13 минут назад
Вот вам и один из самых экологично неблагополучных регионов в РФ по причине скопления крупных вредных производств
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