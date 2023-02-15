ФНС изменила правила игры: у каждого налогоплательщика появился Единый налоговый счет

Чтобы смягчить нововведение, до 1 марта наложен мораторий на взыскание долгов, однако на этот плюс есть и минус: личные кабинеты налогоплательщиков до сих пор не работают.

Сегодня в УФНС РФ по Липецкой области рассказали о введенном в России с 1 января новом способе учета начисленных и уплаченных платежей: Едином налоговом счете. Получателями платежных поручений россиян стало управление федерального казначейства по Тульской области и московская межрегиональная инспекция по управлению долгом.



Отказаться от ЕДС нельзя: он обязателен для всех налогоплательщиков: физлиц, ИП, предприятий и организаций.



Как выяснилось, это абсолютное российское ноу-хау. И совершена эта налоговая революция, по словам руководителя УФНС РФ по Липецкой области Светланы Есиной во благо налогоплательщиков:



— ЕНС имеет значительные преимущества. Ранее для оформления платежей необходимо было учитывать 1375 разных кодов бюджетной классификации и 60 сроков предоставления отчетности в месяц. ЕДС предусматривает один платеж в месяц и общие реквизиты для всех налогов и регионов, единый срок подачи любой отчетности — 25 числа месяца, и единый срок уплаты налогов — 28 число месяца. Остались всего несколько КБК, расчеты по которым остались прежними — их перечень находится на сайте ФНС.



На всех налогоплательщиков ЕНС открыт автоматически. Все задолженности и переплаты налогоплательщика по разным счетам, сборам, пеням, штрафам перенесены в Единый налоговый счет. Вносить деньги на ЕНС плательщик будет самостоятельно, хоть по многу раз на день. Главное, собрать к 28 числа каждого месяцы необходимую для расчетов с государством сумму. Если этих денег недостаточно, списание на уплату различных налогов произойдет пропорционально начисленных налоговиками сумм.



Просмотр состояния счета будет возможен в личных кабинетах налогоплательщиков на сайте ФНС России. Чтобы смягчить нововведение, ФНС ввела мораторий на принудительное взыскание долгов до 1 марта. Но есть и минус: личные кабинеты налогоплательщиков до сих пор не работают по причине актуализации данных счетов физлиц, ИП, предприятий и организаций.



Когда личные кабинеты откроются, налогоплательщик будет видеть в режиме онлайн состояние своего ЕНС. То, что будет видеть инспектор на своем рабочем месте. ЕНС будет либо отрицательным, либо положительным. Счет будет детализирован — с учетом всех кодов бюджетной классификации. Огромным преимуществом нового способа расчетов с государством, по словам Светланы Есиной, будет один день для возврата переплат налогоплательщикам. Те россияне, кто имеет право на получение вычетов из НДФЛ и предоставили органам ФНС свои декларации, уже на следующий день после окончания камеральной проверки смогут получить добро на причитающуюся им выплату.



С 1 января ФНС перестало выдавать справки о состоянии расчетов, всем известная «форма 39». Вместо нее введены два новых документа: справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС с детализированной информацией по долгам и справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа. Их будут выдавать по запросу на пятый день после обращения в органы ФНС. Осталась в силе существовавшая справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, которую выдают на десятый день после обращения.



Во всех непонятных ситуациях налогоплательщикам рекомендовано обращаться к сайту ФНС на сайте или пользоваться созданным специально для этих целей горячей линией. Если говорить о физлицах, им лучше всего общаться с налоговиками в личном кабинете налогоплательщика, в который легко перейти с личного кабинета на Госуслугах.



— Мы ожидаем после открытия личных кабинетов довольно-таки большое количество обращений налогоплательщиков. Поэтому мы создали колл-центр на этот случай в нашем управлении. По вопросам ЕНС нам можно позвонить по номерам: 78-93-84, 78-93-85, 78-93-86, — добавила заместитель руководителя УФНС РФ по Липецкой области Оксана Рощупкина.