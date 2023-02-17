Политика
29 минут назад
Во главе Липецка могут встать две Евгении
Партия «Единая Россия» выдвинула на пост председателя Липецкого городского Совета депутата Евгению Фрай.
Сегодня на заседании политсовета липецкой региональной организации «Единой России» в председатели Липецкого городского Совета депутатов предложено выдвинуть его вице-спикера Евгению Фрай. Членом партии до сегодняшнего дня Евгения Фрай не являлась – она находилась в статусе сторонника «ЕР». Партбилет «Единой России» ей вручили сегодня.
Евгении Фрай – 49 лет. Депутатом от 12-избирательного округа Липецка она выбрана уже во второй раз. В действующем созыве горсовета Евгения Фрай – один из трех заместителей председателя, которым до середины января был Александр Афанасьев.
По образованию Евгения Фрай - учитель английского и немецкого языков. После окончания Липецкого государственного педагогического института в 1995 году работала в московском ТОО «Росметсплав» менеджером по продажам, потом перешла в ООО «Рыбснаб», где работала до 1999 года. С апреля 1999 года возглавляет благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие».
Депутатом горсовета от 12-го избирательного округа в свое время избирался отец Евгении Фрай Валерий Синюц. С 2002 по 2010 годы Валерий Синюц был спикером горсовета. Так что если на ближайшей сессии городского Совета депутаты поддержат кандидатуру Евгении Фрай (а 34 из 36 депутатов горсовета или члены «ЕР», или сторонники этой партии), в Липецке появится династия спикеров.
Будущий председатель горсовета воспитывает троих детей. Ее нынешняя фамилия – от второго брака: осенью 2020 года Евгения вышла замуж за Сергея Фрай, гражданина Германии, этнического немца, выросшего в Казахстане.
Примечательно, что сразу же после заявления Александра Афанасьева об отставке, прозвучавшего в ноябре прошлого года, в интервью GOROD48 Евгения Фрай сказала, что новым председателем Липецкого горсовета должен быть по ее мнению только мужчина: для баланса мэру Липецка Евгении Уваркиной. А теперь выходит, что во главе города будут две Евгении!
Евгении Фрай – 49 лет. Депутатом от 12-избирательного округа Липецка она выбрана уже во второй раз. В действующем созыве горсовета Евгения Фрай – один из трех заместителей председателя, которым до середины января был Александр Афанасьев.
По образованию Евгения Фрай - учитель английского и немецкого языков. После окончания Липецкого государственного педагогического института в 1995 году работала в московском ТОО «Росметсплав» менеджером по продажам, потом перешла в ООО «Рыбснаб», где работала до 1999 года. С апреля 1999 года возглавляет благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие».
Депутатом горсовета от 12-го избирательного округа в свое время избирался отец Евгении Фрай Валерий Синюц. С 2002 по 2010 годы Валерий Синюц был спикером горсовета. Так что если на ближайшей сессии городского Совета депутаты поддержат кандидатуру Евгении Фрай (а 34 из 36 депутатов горсовета или члены «ЕР», или сторонники этой партии), в Липецке появится династия спикеров.
Будущий председатель горсовета воспитывает троих детей. Ее нынешняя фамилия – от второго брака: осенью 2020 года Евгения вышла замуж за Сергея Фрай, гражданина Германии, этнического немца, выросшего в Казахстане.
Примечательно, что сразу же после заявления Александра Афанасьева об отставке, прозвучавшего в ноябре прошлого года, в интервью GOROD48 Евгения Фрай сказала, что новым председателем Липецкого горсовета должен быть по ее мнению только мужчина: для баланса мэру Липецка Евгении Уваркиной. А теперь выходит, что во главе города будут две Евгении!
Надо устраивать
Koммунист
Кристина