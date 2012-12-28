Двое парней обвиняются в похищении и разбое

По данным следствия, они похитили 28-летнего усманца и угрозами заставили его расстаться с тремя миллионами рублей.





Усманское подразделение СК передало в суд дело 22-х и 24-летнего местных жителей, обвиняемых в похищении человека, и разбое.По данным следствия, в августе 2023 года друзья похитили 28-летнеего земляка. Они подавили его волю к сопротивлению, угрожая расправой, и демонстрируя нож.«Убедившись в наличии крупной денежной суммы на счетах потерпевшего, обвиняемые поместили его в автомобиль, заставляли оплачивать дорогостоящие покупки, обналичивать деньги и передавать их неизвестным лицам, а также совершать денежные переводы на счета проживающих за пределами Липецкой области клиентов банков. Потерпевшему причинен ущерб на сумму более трех миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе следкома.Следствие установило свидетелей преступлений на территории Липецкой и Воронежской областей, проанализировано движение денег на счетах потерпевшего и обвиняемых, а также иных лиц, провело судебные экспертизы, в том числе фоноскопические и товароведческие. Обвиняемые добровольно возместили потерпевшему материальный ущерб.Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.