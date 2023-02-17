Происшествия

17 минут назад

Липчанка разоблачила липового врача-терапевта

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#подделка документов
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Липчанка разоблачила липового врача-терапевта

Оказалось, что ее знакомая подделала врачебный диплом, и работала терапевтом два года.

Отдел полиции № 8 УМВД России по Липецку расследует уголовное дело о подделке документов 38-летней женщиной. Полицейские считают, что она устроилась на работу с помощью поддельного диплома врача.

Разоблачила женщину ее давняя знакомая. Она увидела ту в белом халате, хотя точно знала, что ее знакомая никогда не имела отношения к медицине. 

«Женщина давно знала фигурантку и знала, что она никогда никакого отношения к медицинской деятельности не имела и в специализированных вузах не обучалась. Чтобы разобраться в ситуации, женщина написала письмо в вышестоящие органы. По итогам внутренней проверки, а также материалов проверки, собранных сотрудниками уголовного розыска, установлено, что используемый фигуранткой диплом являлся подложным. От выполнения должностных обязанностей злоумышленница была отстранена и уволена», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

Как установило следствие, женщина, используя поддельный диплом по специальности «лечебное дело», работала в медицинских учреждениях Липецка врачом-терапевтом с декабря 2021 года по февраль 2023 года.

За подделку диплома обвиняемой грозит до года лишения свободы.
2 207
#подделка документов
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