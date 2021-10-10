Неделя 48
39 минут назад
Скорее нет, чем да, но всё возможно…
Итоги недели
30 сентября, по сути, «В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса». А на этой неделе «Юристы ЛДПР и КПРФ выступили против обязательной вакцинации в Липецкой области». Татьяна Копылова написала депутатский запрос на имя руководителя областного управления Роспотребнадзора Владимира Бондарева с просьбой обосновать легитимность массового применения вакцин, не прошедших всех фаз клинических исследований, разъяснить, что именно должен предпринять работодатель для обеспечения вакцинации и что он должен делать с несогласными на вакцинацию работниками, а Денис Власов решил оспаривать постановление главного санитарного врача Липецкой области в суде (в прошлом году этот «сокол Жириновского» безуспешно пытался признать через суд введенный в регионе 30 марта режима самоизоляции неконституционной мерой).
Ты думал? А Минздрав предупреждал…
Вчера «В Липецкой области обновился рекорд по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19»: 269 новых случаев ковида, 12 умерших от инфекции. А в понедельник Липецкой области побывал на станции скорой помощи и в инфекционной больнице. Причина визита - резко увеличилось число жалоб на работу медиков. Там губернатор сделал резкое заявление (см. «Игорь Артамонов: «Ждать нечего, ситуация полувоенная») о положении дел с заболеваемостью. А начальник облздрава Юрий Шуршуков заявил, что ежесуточно растет число выявляемых пациентов. Соответственно, увеличивается число пациентов, нуждающихся в госпитализации. Четвертая волна ковида с высокой заболеваемостью, по его мнению, останется для региона актуальной до конца года.
Во время этого визита выяснилось, что на новых 19 машинах скорой помощи на базе «УАЗ» и «ГАЗ» некому работать. Станции не хватает и четверти фельдшеров. Игорь Артамонов предложил обратиться в гаражи администраций, а также к водителям пассажирского транспорта с предложением перейти на работу на «скорую». Для работы в первичном звене оказания медицинской помощи мобилизованы 272 студента медвузов и колледжей, в том числе 20 ординаторов. В облздраве не будут против, если в больницах будут временно приостановлена деятельность тех подразделений, вклад которых в улучшение общественного здоровья относительно скромен, – отделений ЛФК, грязе- и водолечения, физиопроцедурные кабинеты. Высвобожденный медперсонал будет обслуживать население в поликлиниках.
Причина нехватки людей в бригадах «скорой помощи» банальна – небольшие зарплаты. Губернатор пообещал в ближайшее время их повысить. И точно: «Новые выплаты работники скорой помощи получат в ноябре». Региональная доплата для врачей составит 25 тысяч рублей, фельдшеров и медсестер – 20 тысяч, водителей автомобилей выездных бригад – 15 тысяч, младшего медперсонала – 10 тысяч.
Отрадно, что в облздраве при всеми при этом не считают пока возможным, как это было в прошлом году, прекращать оказание населению плановой медицинской помощи в условиях этой четвертой, самой губительной, волны COVID-19, чтобы не ухудшить положение больных хроническими неинфекционными заболеваниями, онкозаболеваниями.
На этой неделе стало ясно, что «В Липецкой области появится еще один коронавирусный госпиталь» – на базе Данковского межмуниципального акушерско-гинекологического центра, который с марта по июль прошлого года, в первую волну заболеваемости ковидом, использовался под обсерватор. Позже стало ясно, что ковидный госпиталь развернут на базе инфекционного отделения Усманской ЦРБ. Таким образом, общий коечный фонд составит 2800 коек (на пике второй волны пандемии в Липецкой области для лечения пневмоний и ковидных больных в семи коронавирусных госпиталях были развернуты 2400 коек).
Власти в пожарном порядке реагируют на происходящее. Например, «Врачи отправятся на вызовы к больным с экспресс-тестами на коронавирус» – в октябре будут приобретены 20 000 экспресс-тестов на антигены, что дает более точную диагностическую картину. В случае положительной реакции на тест терапевт или фельдшер тут же выдаст больному пакет бесплатных медикаментов для лечения ковида. Средства на них выделены из областного бюджета. Кроме того, на эти же цели регион получил 23 млн рублей из федерального бюджета.
Но главный упор в облздраве делают на вакцинации (см. «Юрий Шуршуков: «Привившись, ты не умрешь. Заболеть можешь, но будешь жить»). От коронавируса в регионе планируют привить 730 008 человек. Сейчас дважды привитыми являются 400 тысяч человек, или 44% липчан. Этого мало. Поэтому «Липчан будут прививать от COVID-19 на почте», а ельчане смогут вакцинироваться на рынке. Тем временем возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий» в отношении одного из медиков: «Врач липецкой поликлиники торговала сертификатами о прививке от коронавируса».
Тем временем в Роспотребнадзоре заявили, что «Штрафовать за отсутствие обязательных прививок от коронавируса начнут после 1 декабря». А на следующей неделе «В Липецкой области могут ввести посещение культурных и спортивных мероприятий по QR-кодам».
Как странно, что в твоей спецовке
не в попу вшиты рукава
В конце четверга областное управление дорог и транспорта радостно отрапортовало: «Система оплаты старыми транспортными картами снова в строю»! Осталось, мол, наладить актуализацию балансов карт, пополненных во время простоя системы безналичной оплаты проезда, вышедшей из строя еще 16 сентября.
В пятницу утром выяснилось, что «Каждый пятый автобус в Липецке вышел на маршрут без платежного терминала». Но оказалось, что те перевозчика, которые не поспешили восстановить работу терминалов, оказались правы: «Работа системы оплаты проезда старыми картами остановлена из-за отзыва лицензии у банка-оператора».
Пока липчане могут оплачивать проезд через банковские терминалы и новыми транспортными картами, а также – наличными. «В Липецке вернули прежнюю систему оплаты проезда, однако фиолетовые карты действовать не будут». Нам сообщили: до получения разъяснений от Банка России «Возврат денег с транспортных карт заморожен».
Жизнь – это дар. Но лучше бы деньгами
На следующей неделе Росстат опубликует данные о смертности за сентябрь. А тем временем Пенсионный фонд России спрогнозировал уменьшение в 2021-2023 годах числа получателей страховой пенсии по старости станет меньше почти на миллион. А у нас? «В Липецкой области прогнозируют сокращение числа пенсионеров» сразу на 20 тысяч в 2023 году по сравнению с 2020 годом.
Кстати, от года к году прогнозно на пенсию будет выходить все меньше липчан. Если на конец прошлого года в регионе к 297 730 пенсионерам прибавилось 6 579 новых получателей страховых пенсий, то к концу этого года таких людей будет не более 6,2 тысячи человек. Соответственно, в 2022 году полк пенсионеров увеличится на 6,1 тысячу человек, а в 2023-м – всего на 4,5 тысячи.
А вот и еще одна новость о благосостоянии жителей региона: «Доход половины населения Липецкой области – меньше 25,3 тысячи рублей в месяц». В целом по России среднедушевой медианный доход в месяц составлял в 2020 году 27 036 рублей.
Кто-то потерял место работы или уровень доходов от пандемии, а кто-то на ней разбогател. В частности, в дополнительном плюсе вот уже второй год подряд – ритуальщики. Но ит богатые тоже плачут: между двумя поджогами магазина ритуальных услуг в поселке ЛТЗ у супругов Лячиных сожгли «Mercedes Benz» (см. «Не знаю, за что уже в третий раз страдает наш семейный бизнес?»). О причинах поджогов потерпевшие, по их словам, понятия не имеют: никто и никогда не высказывал им никаких претензий, ни о чем не предупреждал.
И еще о деньгах. «ФАС выявил антиконкурентное соглашение при ремонте дорог в Липецкой области». Речь идет об управление дорог и транспорта Липецкой области, ОКУ «Липецкавтодор» и ООО ТК «Руслан-1». Антимонопольщики решили, что казенное учреждение и организация заключили соглашение, ограничившее конкуренцию на торгах на рынке услуг по ремонту автодорог в нескольких районах области. «Организаторы торгов намеренно отклоняли заявки добросовестных участников, благодаря чему победу в электронном аукционе одержала Транспортная компания «Руслан-1». Начальная цена контракта составляла 305 млн рублей».
Ну и ну!
«25-летний водитель накопил за два года 284 штрафа за превышение скорости», из них 94 не были оплачены в установленный срок.
«Экс-судья Надежда Федорова созналась в наезде на пенсионерку». Для раскаяния ей понадобилось более полутора лет, в течение которых СУ СК России по Липецкой области расследовал смертельное ДТП, виновником которого тогда действующая судья пыталась выставить своего 25-летнего родственника.
«Пенсионерка обещала взорвать свой подъезд, если ей не подключат отопление». Полицейские задержали 61-летнюю женщину по обвинению в телефонном терроризме.
«Небо в полосочку: конденсационные следы задействованных в учениях самолетов напугали липчан» 6 октября. Горожане высказывали самые невероятные предположения вплоть до распыления в воздухе вакцины от коронавируса.
Ты думал? А Минздрав предупреждал…
Вчера «В Липецкой области обновился рекорд по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19»: 269 новых случаев ковида, 12 умерших от инфекции. А в понедельник Липецкой области побывал на станции скорой помощи и в инфекционной больнице. Причина визита - резко увеличилось число жалоб на работу медиков. Там губернатор сделал резкое заявление (см. «Игорь Артамонов: «Ждать нечего, ситуация полувоенная») о положении дел с заболеваемостью. А начальник облздрава Юрий Шуршуков заявил, что ежесуточно растет число выявляемых пациентов. Соответственно, увеличивается число пациентов, нуждающихся в госпитализации. Четвертая волна ковида с высокой заболеваемостью, по его мнению, останется для региона актуальной до конца года.
Во время этого визита выяснилось, что на новых 19 машинах скорой помощи на базе «УАЗ» и «ГАЗ» некому работать. Станции не хватает и четверти фельдшеров. Игорь Артамонов предложил обратиться в гаражи администраций, а также к водителям пассажирского транспорта с предложением перейти на работу на «скорую». Для работы в первичном звене оказания медицинской помощи мобилизованы 272 студента медвузов и колледжей, в том числе 20 ординаторов. В облздраве не будут против, если в больницах будут временно приостановлена деятельность тех подразделений, вклад которых в улучшение общественного здоровья относительно скромен, – отделений ЛФК, грязе- и водолечения, физиопроцедурные кабинеты. Высвобожденный медперсонал будет обслуживать население в поликлиниках.
Причина нехватки людей в бригадах «скорой помощи» банальна – небольшие зарплаты. Губернатор пообещал в ближайшее время их повысить. И точно: «Новые выплаты работники скорой помощи получат в ноябре». Региональная доплата для врачей составит 25 тысяч рублей, фельдшеров и медсестер – 20 тысяч, водителей автомобилей выездных бригад – 15 тысяч, младшего медперсонала – 10 тысяч.
Отрадно, что в облздраве при всеми при этом не считают пока возможным, как это было в прошлом году, прекращать оказание населению плановой медицинской помощи в условиях этой четвертой, самой губительной, волны COVID-19, чтобы не ухудшить положение больных хроническими неинфекционными заболеваниями, онкозаболеваниями.
На этой неделе стало ясно, что «В Липецкой области появится еще один коронавирусный госпиталь» – на базе Данковского межмуниципального акушерско-гинекологического центра, который с марта по июль прошлого года, в первую волну заболеваемости ковидом, использовался под обсерватор. Позже стало ясно, что ковидный госпиталь развернут на базе инфекционного отделения Усманской ЦРБ. Таким образом, общий коечный фонд составит 2800 коек (на пике второй волны пандемии в Липецкой области для лечения пневмоний и ковидных больных в семи коронавирусных госпиталях были развернуты 2400 коек).
Власти в пожарном порядке реагируют на происходящее. Например, «Врачи отправятся на вызовы к больным с экспресс-тестами на коронавирус» – в октябре будут приобретены 20 000 экспресс-тестов на антигены, что дает более точную диагностическую картину. В случае положительной реакции на тест терапевт или фельдшер тут же выдаст больному пакет бесплатных медикаментов для лечения ковида. Средства на них выделены из областного бюджета. Кроме того, на эти же цели регион получил 23 млн рублей из федерального бюджета.
Но главный упор в облздраве делают на вакцинации (см. «Юрий Шуршуков: «Привившись, ты не умрешь. Заболеть можешь, но будешь жить»). От коронавируса в регионе планируют привить 730 008 человек. Сейчас дважды привитыми являются 400 тысяч человек, или 44% липчан. Этого мало. Поэтому «Липчан будут прививать от COVID-19 на почте», а ельчане смогут вакцинироваться на рынке. Тем временем возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий» в отношении одного из медиков: «Врач липецкой поликлиники торговала сертификатами о прививке от коронавируса».
Тем временем в Роспотребнадзоре заявили, что «Штрафовать за отсутствие обязательных прививок от коронавируса начнут после 1 декабря». А на следующей неделе «В Липецкой области могут ввести посещение культурных и спортивных мероприятий по QR-кодам».
Как странно, что в твоей спецовке
не в попу вшиты рукава
В конце четверга областное управление дорог и транспорта радостно отрапортовало: «Система оплаты старыми транспортными картами снова в строю»! Осталось, мол, наладить актуализацию балансов карт, пополненных во время простоя системы безналичной оплаты проезда, вышедшей из строя еще 16 сентября.
В пятницу утром выяснилось, что «Каждый пятый автобус в Липецке вышел на маршрут без платежного терминала». Но оказалось, что те перевозчика, которые не поспешили восстановить работу терминалов, оказались правы: «Работа системы оплаты проезда старыми картами остановлена из-за отзыва лицензии у банка-оператора».
Пока липчане могут оплачивать проезд через банковские терминалы и новыми транспортными картами, а также – наличными. «В Липецке вернули прежнюю систему оплаты проезда, однако фиолетовые карты действовать не будут». Нам сообщили: до получения разъяснений от Банка России «Возврат денег с транспортных карт заморожен».
Жизнь – это дар. Но лучше бы деньгами
На следующей неделе Росстат опубликует данные о смертности за сентябрь. А тем временем Пенсионный фонд России спрогнозировал уменьшение в 2021-2023 годах числа получателей страховой пенсии по старости станет меньше почти на миллион. А у нас? «В Липецкой области прогнозируют сокращение числа пенсионеров» сразу на 20 тысяч в 2023 году по сравнению с 2020 годом.
Кстати, от года к году прогнозно на пенсию будет выходить все меньше липчан. Если на конец прошлого года в регионе к 297 730 пенсионерам прибавилось 6 579 новых получателей страховых пенсий, то к концу этого года таких людей будет не более 6,2 тысячи человек. Соответственно, в 2022 году полк пенсионеров увеличится на 6,1 тысячу человек, а в 2023-м – всего на 4,5 тысячи.
А вот и еще одна новость о благосостоянии жителей региона: «Доход половины населения Липецкой области – меньше 25,3 тысячи рублей в месяц». В целом по России среднедушевой медианный доход в месяц составлял в 2020 году 27 036 рублей.
Кто-то потерял место работы или уровень доходов от пандемии, а кто-то на ней разбогател. В частности, в дополнительном плюсе вот уже второй год подряд – ритуальщики. Но ит богатые тоже плачут: между двумя поджогами магазина ритуальных услуг в поселке ЛТЗ у супругов Лячиных сожгли «Mercedes Benz» (см. «Не знаю, за что уже в третий раз страдает наш семейный бизнес?»). О причинах поджогов потерпевшие, по их словам, понятия не имеют: никто и никогда не высказывал им никаких претензий, ни о чем не предупреждал.
И еще о деньгах. «ФАС выявил антиконкурентное соглашение при ремонте дорог в Липецкой области». Речь идет об управление дорог и транспорта Липецкой области, ОКУ «Липецкавтодор» и ООО ТК «Руслан-1». Антимонопольщики решили, что казенное учреждение и организация заключили соглашение, ограничившее конкуренцию на торгах на рынке услуг по ремонту автодорог в нескольких районах области. «Организаторы торгов намеренно отклоняли заявки добросовестных участников, благодаря чему победу в электронном аукционе одержала Транспортная компания «Руслан-1». Начальная цена контракта составляла 305 млн рублей».
Ну и ну!
«25-летний водитель накопил за два года 284 штрафа за превышение скорости», из них 94 не были оплачены в установленный срок.
«Экс-судья Надежда Федорова созналась в наезде на пенсионерку». Для раскаяния ей понадобилось более полутора лет, в течение которых СУ СК России по Липецкой области расследовал смертельное ДТП, виновником которого тогда действующая судья пыталась выставить своего 25-летнего родственника.
«Пенсионерка обещала взорвать свой подъезд, если ей не подключат отопление». Полицейские задержали 61-летнюю женщину по обвинению в телефонном терроризме.
«Небо в полосочку: конденсационные следы задействованных в учениях самолетов напугали липчан» 6 октября. Горожане высказывали самые невероятные предположения вплоть до распыления в воздухе вакцины от коронавируса.
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05.09.2021 08:00Неделя 48
Коммунист
Гость