Три человека пострадали в пожаре на проспекте Победы

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, три человека пострадали, они, нуждаются в медицинской помощи.Сейчас пожар локализован. По уточненным данным, в результате пожара спасено 8 человек, них трое направлены в лечебное учреждение.