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Происшествия
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44 минуты назад
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Три человека пострадали в пожаре на проспекте Победы
Загорелась квартира на седьмом этаже.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, три человека пострадали, они, нуждаются в медицинской помощи.
Сейчас пожар локализован. По уточненным данным, в результате пожара спасено 8 человек, них трое направлены в лечебное учреждение.
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