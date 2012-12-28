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670
44 минуты назад
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Три человека пострадали в пожаре на проспекте Победы

Загорелась квартира на седьмом этаже.

Сегодня вечером на седьмом этаже дома №22 по проспекту Победы загорелась квартира. Ведется эвакуация жильцов дома. На тушении пожара работают шесть звеньев спасателей. 

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, три человека пострадали, они, нуждаются в медицинской помощи.

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Сейчас пожар локализован. По уточненным данным, в результате пожара спасено 8 человек, них трое направлены в лечебное учреждение.

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Комментарии (1)

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Гость
9 минут назад
А причина пожара известна?
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