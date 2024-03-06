Сегодня в Липецке: курсы китайского, таксист-многоженец, футбол и загадка древнего живописца
Представляем культурную программу наступившей среды.
Назло рекордам
Днём в Липецке ожидается от 16 до 18 градусов тепла и без осадков. После трёх подряд (!) температурных рекордов сегодня серия продолжена не будет. Помешает 1990 год, когда воздух 3 апреля прогрелся аж до 24 градусов.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Водопьянова, 15, 17, 17а, 19; Дундича, 3, 29, 29а; Гришина, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25; Меркулова, 2, 4, 6, 8, 12/1, 12/2; Талалихина, 9; Фадеева, 5, 9, вл.9, 11, а также в частном секторе улиц Джамбула и Чаплыгина.
Отключение света
В связи с ремонтными работами с 9:00 до 17:00 оставят без электричества улицы Академика В.М. Бехтерева и Гвардейскую, а с 10:00 до 13:00 – улицу Плеханова.
В промежутке с 9:00 до 17:00 отключат свет на срок до 3-х часов на улицах Автодорожной, Алфавитной, Ангарской, Артёма, Береговой, Волжской, Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, Кленовой, Леваневского, Нектарной, Передельческой, Пляжной, Санитарной, Ферросплавной, Шахматной, на проспекте Мира, в переулках Бытовом, Ландшафтном, Малом, Технологическом.
Пробки
С 6 утра электронные карты Липецка начали покрываться желтыми и красными участками, которых с каждой минутой становится всё больше. Выход у автомобилистов один – «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые проинформируют о дорожной обстановке в городе и, возможно, подскажут оптимальный маршрут.
Забуксовавший на старте весенней части сезона «Металлург» сегодня получит шанс исправиться в домашней игре с «Чайкой» из Песчанокопского. Игра на Центральном стадионе Липецка (ул. Первомайская, 59) состоится в 18:00.
Пикантность игре придаёт противостояние двух тренеров: рулевого «сталеваров» Сергея Машнина и его предшественника Сергея Первушина – наставник, который начинал текущий сезон во главе нашей команды, теперь входит в штаб команды из Ростовской области.
В ФК «Металлург» продолжают сохранять символическую стоимость билетом на матчи – всего 100 рублей, а для подростков до 14 лет и льготников – 50 рублей. Всё ради привлечения людей на трибуны.
Дорогие липчане! Нас ждёт очередной насыщенный день. Вы можете выбрать себе культурное мероприятие в нашей рубрике, а ещё – продолжайте следить за событиями в родном регионе на GOROD48. Всего несколько коротких заходов на сайт сделают вас самым информированным человеком. Ждём вас на наших электронных станицах 24/7 снова и снова.
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