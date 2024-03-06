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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: курсы китайского, таксист-многоженец, футбол и загадка древнего живописца

Представляем культурную программу наступившей среды.

Назло рекордам 

Днём в Липецке ожидается от 16 до 18 градусов тепла и без осадков. После трёх подряд (!) температурных рекордов сегодня серия продолжена не будет. Помешает 1990 год, когда воздух 3 апреля прогрелся аж до 24 градусов.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Водопьянова, 15, 17, 17а, 19; Дундича, 3, 29, 29а; Гришина, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25; Меркулова, 2, 4, 6, 8, 12/1, 12/2; Талалихина, 9; Фадеева, 5, 9, вл.9, 11, а также в частном секторе улиц Джамбула и Чаплыгина.

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Отключение света

В связи с ремонтными работами с 9:00 до 17:00 оставят без электричества улицы Академика В.М. Бехтерева и Гвардейскую, а с 10:00 до 13:00 – улицу Плеханова.

В промежутке с 9:00 до 17:00 отключат свет на срок до 3-х часов на улицах Автодорожной, Алфавитной, Ангарской, Артёма, Береговой, Волжской, Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, Кленовой, Леваневского, Нектарной, Передельческой, Пляжной, Санитарной, Ферросплавной, Шахматной, на проспекте Мира, в переулках Бытовом, Ландшафтном, Малом, Технологическом.

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Пробки

С 6 утра электронные карты Липецка начали покрываться желтыми и красными участками, которых с каждой минутой становится всё больше. Выход у автомобилистов один – «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые проинформируют о дорожной обстановке в городе и, возможно, подскажут оптимальный маршрут.


Учи китайский (16+)

В наше время без иностранных языков никуда. В библиотеке «Социальной» (ул. Липовская, 2а) в 17:45 пройдёт интенсив по китайскому языку. Приглашают всех желающих, китайцы ведь – наши деловые партнёры и друзья.

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Сказки про экологию (6+)

Навестить сегодня можно и Липецкий Дом музыки (ул. П.Осипенко, 18), но не ради концерта, а для презентации новой книги члена Союза российских писателей Тамары Алексеевой «Сказки об особо охраняемых природных территориях Липецкой области т их обитателях»

В 13:00 автор представит собравшимся сборник из 8 сказок, а также собственные иллюстрации к ним.

Тамара Алексеева - лауреат премии имени Алексея Липецкого за лучшую книгу для детей (сказка «Снегиричка»), лауреат премии литературного журнала «Петровский мост», (номинация «Проза», рассказы), Московской региональной литературной премии имени А. П. Чехова (роман «Искушение бездной») и т.д.

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Фото vk.com/lip_dom_muzik

Вход на мероприятие свободный.

Музыка в библиотеке (12+)

А насладиться музыкой сегодня можно… в библиотеке. В ЛОУНБ (ул. Кузнечная, 2) в 17:00 выступят учащиеся отделения народных инструментов Детской музыкальной школы №10 Липецка.

Для зрителей прозвучат классические произведения и обработки русских народных песен. В программе примет участие детский вокальный фольклорный ансамбль «Жемчужинка».

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Фото vk.com/club172816001

Вход на их концерт свободный.

Таксист-многоженец (18+)

В Липецком государственном академическом театре драмы им Л.Н.Толстого в 19:00 вновь покажут комедию по пьесе Р. Куни «Слишком женатый таксист».

Таксист Джон Смит ловко устроился в жизни. У него два дома и две жены, которые даже не подозревают о существовании друг друга. К одной он приезжает после дневной смены, к другой — после ночной. Случайная авария выбивает главного героя из привычного графика его жизни и запускает череду нелепых ситуаций. Чтобы не быть разоблаченным, он вынужден балансировать между следователями, журналистами и женами.

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Кино

Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) приглашает в 18:00 на просмотр документального кино «Вермеер Тима» (16+).

Потрясающий документальный фильм об изобретателе из Техаса Тиме Дженисоне, который пытается разгадать одну из интереснейших загадок истории искусств: как художник Ян Вермеер мог создавать настолько реалистичные полотна. В поисках ответа на свои вопросы изобретатель объезжает Голландию, где Вермеер создавал свои шедевры, путешествует по Северному побережью Йоркшира и отправляется в Букингемский дворец, где хранятся работы мастера.

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Ян Вермеер. Бокал вина, 1660 год.

Битва двух тренеров

Забуксовавший на старте весенней части сезона «Металлург» сегодня получит шанс исправиться в домашней игре с «Чайкой» из Песчанокопского. Игра на Центральном стадионе Липецка (ул. Первомайская, 59) состоится в 18:00.

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Пикантность игре придаёт противостояние двух тренеров: рулевого «сталеваров» Сергея Машнина и его предшественника Сергея Первушина – наставник, который начинал текущий сезон во главе нашей команды, теперь входит в штаб команды из Ростовской области.

В ФК «Металлург» продолжают сохранять символическую стоимость билетом на матчи – всего 100 рублей, а для подростков до 14 лет и льготников – 50 рублей. Всё ради привлечения людей на трибуны.

Дорогие липчане! Нас ждёт очередной насыщенный день. Вы можете выбрать себе культурное мероприятие в нашей рубрике, а ещё – продолжайте следить за событиями в родном регионе на GOROD48. Всего несколько коротких заходов на сайт сделают вас самым информированным человеком. Ждём вас на наших электронных станицах 24/7 снова и снова.

Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Сначала новые
ЮВП
48 минут назад
китайцы ведь – наши деловые партнёры и друзья Естественно, первая экономика мира, это тебе не, прости Господи, Латвия и прочие эстонии
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Электорат
сегодня, 07:28
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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