На Краснозаводской на пешеходном переходе сбили женщину

Пострадавшую госпитализировали.

Сегодня в зоне пешеходного перехода в районе дома №2В по улице Краснозаводской сбили женщину.– 46-летний водитель автомобиля «Лада» допустил наезд на 62-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована с места аварии, – сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.