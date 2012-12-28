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Происшествия
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9 минут назад
На Краснозаводской на пешеходном переходе сбили женщину
Пострадавшую госпитализировали.
– 46-летний водитель автомобиля «Лада» допустил наезд на 62-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована с места аварии, – сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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