ФАС выявил антиконкурентное соглашение при ремонте дорог в Липецкой области

Как считают в антимонопольном ведомстве, организаторы торгов намеренно отклоняли заявки добросовестных участников.





ФАС России признала Управление дорог и транспорта Липецкой области, ОКУ «Липецкавтодор» и ООО Транспортная компания «Руслан-1» нарушившими статью 16 Закона о защите конкуренции. Она содержит запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения между региональными органами государственной власти, другими органами, осуществляющими их функции, организациями и хозяйствующими субъектами. Организациям и их должностным лицам грозят штрафы в соответствии с КоАП РФ.



«Орган власти, казенное учреждение и организация заключили соглашение, ограничившее конкуренцию на торгах на рынке услуг по ремонту автодорог нескольких районов Липецкой области. Организаторы торгов намеренно отклоняли заявки добросовестных участников, благодаря чему победу в электронном аукционе одержала Транспортная компания «Руслан-1». Начальная цена контракта составляла 305 млн рублей. Часть средств на выполнение ремонтных работ была выделена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - говорится в официальном сообщении ФАС России.



Редакция GOROD48 запросила у регионального УФАС уточнения по официальному сообщению. В частности, мы ждём ответы на вопросы о каких дорогах идет речь и кто именно будет привлечён к ответственности за нарушение.