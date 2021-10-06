Общество

сегодня, 17:11

ФАС выявил антиконкурентное соглашение при ремонте дорог в Липецкой области

15 819
#конкуренция #тендер #дороги #ремонт
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ФАС выявил антиконкурентное соглашение при ремонте дорог в Липецкой области

Как считают в антимонопольном ведомстве, организаторы торгов намеренно отклоняли заявки добросовестных участников.

ФАС России признала Управление дорог и транспорта Липецкой области, ОКУ «Липецкавтодор» и ООО Транспортная компания «Руслан-1» нарушившими статью 16 Закона о защите конкуренции. Она содержит запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения между региональными органами государственной власти, другими органами, осуществляющими их функции, организациями и хозяйствующими субъектами. Организациям и их должностным лицам грозят штрафы в соответствии с КоАП РФ.

«Орган власти, казенное учреждение и организация заключили соглашение, ограничившее конкуренцию на торгах на рынке услуг по ремонту автодорог нескольких районов Липецкой области. Организаторы торгов намеренно отклоняли заявки добросовестных участников, благодаря чему победу в электронном аукционе одержала Транспортная компания «Руслан-1». Начальная цена контракта составляла 305 млн рублей. Часть средств на выполнение ремонтных работ была выделена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - говорится в официальном сообщении ФАС России.

Редакция GOROD48 запросила у регионального УФАС уточнения по официальному сообщению. В частности, мы ждём ответы на вопросы о каких дорогах идет речь и кто именно будет привлечён к ответственности за нарушение.
15 819
#конкуренция #тендер #дороги #ремонт
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Комментарии (15)

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Студент

11 минут назад
Ворбще-то это на уголовную ответственность наремонтировали дороги. Только если информация разойдётся по сетям, делу ндадут ход наверху . И проснётся следственный комитет
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Скоро мост через Матыру будут строить

13 минут назад
Так что не трепите нервы Руслану и во -вторых ,есть такая поговорка про коней и что их на переправе не меняют ! Лично я держу кулачки и с нетерпением жду завершения строительства " Восточного обхода Липецк " ! Товарищу Леневу и его команде огромный привет ! я верю вас ! Все будет хорошо ! С БОГОМ !
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Человек

27 минут назад
Во как за этого Руслана-1 уже начальника управления дорог с должности убрали, а чудеса продолжаются. Может бы он не виноват? Может быть ему кто то сказал что так должно быть? И этот Руслан-1 у нас появился после смены губернатора.
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Берия

32 минуты назад
А штраф заплатят не из своего кармана, а из налогов которые заплатил народ!
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Гость.

52 минуты назад
Какая хорошая новость, а я подумал почему предпринимателя из Воронежа выходя из мерии и выгровшего тендер на дорожные работы избили. И это прям под окнами и на камеру полиции. И не кого не нашли. Даже и уголовного дела не завели кажется?
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Влад Волков

58 минут назад
Всех это достала просто, люди не могли даже поучаствовать в торгах, только они решали кому сколько, теперь пора отвечать за свои действия пусть ответят за коррупцию!
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111

сегодня, 17:36
Так вот почему дороги обходятся слишком дорого иногда 1 км Дороги обходится сразу в 18 000 000 так как эти торги выигрывают те кто нужен а разницу потом можно и поделить
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Уваркина

сегодня, 17:31
Клоунада., многодетным максимум условка светит))))
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Клоунада.

сегодня, 17:28
Привлечен не к ответственности,а к уголовной статье от 8 лет с конфискацией.
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Интересно?

сегодня, 17:25
Чиновники поплатятся за это?
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