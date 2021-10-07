Юристы ЛДПР и КПРФ выступили против обязательной вакцинации в Липецкой области

Татьяна Копылова написала депутатский запрос на имя Владимира Бондарева, а юрист Денис Власов решил оспаривать постановление главного санитарного врача Липецкой области в суде.

Сегодня юрист ЛДПР Денис Власов подал в Липецкий областной суд исковое заявление о признании незаконным постановления главного санитарного врача Липецкой области Владимира Бондарева №598 от 30 сентября.Напомним, этим постановлением введена обязательная вакцинация работников ряда сфер. В Липецкой области прививки от коронавируса стали обязательными для работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, транспорта общего пользования, такси, МФЦ, ЖКХ и энергетики, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовой связи, бытовых услуг, прачечных, химчисток, парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, театров, кинотеатров, концертных залов, промышленных предприятий непрерывного цикла, для государственных гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы Липецкой области, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, работников органов власти Липецкой области и подведомственных им организаций, работников органов местного самоуправления. До 1 декабря руководителям предприятий, организаций и ИП предписано вакцинировать не менее 80% сотрудников.Денис Власов считает данное постановление незаконным. Он утверждает, что подписанный 30 сентября документ не соответствует ч.2 аз.4 ст.5 ФЗ №157 «об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и перечню работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок.- У главсанврачей, действительно, есть полномочия принимать решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям, но у их нет полномочий определять группы граждан, на которые это распространяется, - отмечает Денис Власов.Он также не согласен с тем, что по постановлению Владимира Бондарева работодатель должен организовать проведение профилактических прививок не менее 80% от общей численности работников, то есть обеспечить результат 80%, хотя в силу закона работодатель должен только организовать процесс.- На работодателя возложена обязанность привить работников, хотя работодатель должен только предоставить возможности, например свободный день или т.п. Если довел информацию до работников и предоставил им возможность сделать прививки, то он все зависящее от него сделал, - отмечает истец.Ещё один его аргумент против обязательной вакцинации для работников ряда сфер — это то, что вакцины ещё находятся в третьей стадии клинических испытанийДенис Власов просит признать незаконным и отменить постановление главного государственного санитарного врача по Липецкой области Владимира Бондарева в сферах, которые отсутствуют в постановлении правительства РФ от 15 июля 1999 года N 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».Ранее ряд претензий к постановлению Владимира Бондарева также публично выразила депутат Липецкого областного Совета от КПРФ и тоже юрист Татьяна Копылова.В официальном депутатском запросе к Владимиру Бондареву она попросила разъяснить, на основании каких статистических данных ситуация по заболеваемости коронавирусом признана эпидемией, когда были превышены пороги, обосновать легитимность массового применения вакцин, не прошедших всех фаз клинических исследований, разъяснить, что именно должен предпринять работодатель для обеспечения вакцинации и что он должен делать с несогласными на вакцинацию работниками, ведь дисциплинарным нарушением отказ от вакцинации не является, если работники не входят в утвержденный постановлением правительства № 825 от 15 июля 1999 года перечень. Есть и другие моменты, которые Татьяна Копылова также просит прояснить.- Эти два обращения сейчас находятся в работе, - прокомментировала заявления активистов КПРФ и ЛДПР заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина. - Для нас сейчас самое главное — привить людей. Постановление — это, прежде всего, призыв к прививкам, которые жизненно необходимы. Тем более, что о штрафах пока речи не идёт.Добавим, что ситуация с коронавирусом в регионе крайне непростая - заболеваемость растет высокими темпами. Коечный фонд инфекционных госпиталей региона уже увеличен до 2500 коек. Сейчас в больницах лечатся около 2000 пациентов с коронавирусом. Завершается подготовка еще одного инфекционного госпиталя на базе Данковской ЦРБ на 100 коек.При необходимости инфекционные госпитали будут развернуты на базе инфекционных отделений Усманской ЦРБ и Данковской ЦРБ. Тогда общий коечный фонд инфекционных госпиталей составит 2800 коек.В медицинские вузы направлен запрос о привлечении студентов и ординаторов в медицинские организации области. Для усиления службы скорой медицинской помощи туда уже направлены 35 студентов выпускных курсов медколледжей городов Липецка и Ельца.От коронавируса в регионе планируют привить 730 008 человек. По состоянию на 7 октября привито однократно 418 тысяч человек (из них повторно привито 20 тысяч человек). Двукратно привито 398 тысяч человек. Охват прививками в среднем по региону составляет около 44%. Ежедневно прививаются первым компонентом чуть больше 1200 человек, по темпу вакцинации за неделю наше регион сейчас занимает 6-е место по России.