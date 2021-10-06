Общество
47 минут назад
Липчан будут прививать от COVID-19 на почте
18 789
А ельчане могут вакцинироваться на рынке.
Управление здравоохранения Липецкой области утвердило график вакцинации от COVID-19 в мобильных пунктах. В Липецке такие пункты будут работать в пяти точках: трех торговых центрах, офисе врача и в отделении связи. Ельчане могут сделать бесплатную прививку в мобильных пунктах, расположенных в районе торгового центра и рынка.
Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие граждане при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт), медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.
Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие граждане при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт), медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.
18 789
Комментарии (19)
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Вера
Наталья
Сенсей.
Алебастер
В туалете можно
Лайфхак по липяццки
хех
Коммунист
Управление здравоохранения ,всем составом
Хохохо