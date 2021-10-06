Общество

47 минут назад

Липчан будут прививать от COVID-19 на почте

18 789
#коронавирус #вакцина
Липчан будут прививать от COVID-19 на почте

А ельчане могут вакцинироваться на рынке.

Управление здравоохранения Липецкой области утвердило график вакцинации от COVID-19 в мобильных пунктах. В Липецке такие пункты будут работать в пяти точках: трех торговых центрах, офисе врача и в отделении связи. Ельчане могут сделать бесплатную прививку в мобильных пунктах, расположенных в районе торгового центра и рынка.

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Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие граждане при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт), медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.
18 789
#коронавирус #вакцина

Комментарии (19)

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Вера

4 минуты назад
Ну... если положение военное (полу...) почему не введён режим ЧС в губернии?!
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Наталья

8 минут назад
и куда же мы прикатимся
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Сенсей.

15 минут назад
А за Пятерочкой у Цр будут прививать???? Чур,я буду самый главный прививальщик.
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Алебастер

15 минут назад
Слабо этот сомнительный шмурдяк уходит, вот и пожаловались фарммафиози самому
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В туалете можно

16 минут назад
Прямо в крышку унитаза встроить)
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Лайфхак по липяццки

16 минут назад
Если не можете найти терапевта в поликлинике, тогда он на почте есть. Go!
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хех

16 минут назад
ну а что вы хотели- по законам военного времени . Только умоляю , не подсовывайте бумазейки о добровольном согласии - ничего общего с доброй волей этот спектакль не имеет.
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Коммунист

21 минуту назад
А у памятника Ленину можно привиться? Говорят это усиливает вакцину на 146 процентов
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Управление здравоохранения ,всем составом

27 минут назад
привить на почте!
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Хохохо

29 минут назад
Ахахах, мелко берете, надо прививаться в овальном кабинете белого дома, и не меньше!
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