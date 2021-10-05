Происшествия
31 минуту назад
«Не знаю, за что уже в третий раз страдает наш семейный бизнес?»
Между двумя поджогами магазина ритуальных услуг в поселке ЛТЗ у супругов Лячиных сожгли «Mercedes Benz».
Как уже писал GOROD48, в ночь на минувшее воскресенье в поселке ЛТЗ на улице Ильича, 10 была совершена попытка поджога магазина ритуальных товаров. Пожарные оперативно прибыли к месту ЧП и потушили возгорание, но пламя успело повредить внутреннюю отделку одного из помещений магазина на площади около 20 квадратных метров, сжечь несколько дорогостоящих гробов, десятки венков, а также практически уничтожить окно в квартире второго этажа.
Пенсионерка Вера Шафоростова из 19-й квартиры с трудом открывает пластиковое окно, которому теперь самое место на свалке. Женщина уже заказала новое – за 30 тысяч рублей, так как за свой счет владелец магазина ритуальных принадлежностей, тоже погорелец, менять его отказался. Липчанка благодарна сотрудникам МЧС, которые очень быстро прибыли на место пожара. Опоздай они минут на десять, огонь повредил бы перекрытие между первым и вторым этажами в ее доме сталинской постройки, что могло грозить обрушением внутренних помещений. Но и того, что натворил пожар, достаточно для больших хлопот: квартире требуется ремонт, чтобы избавиться от стойкого запаха гари.
– Сплю полностью одетой, так как все окна оставляю открытыми! Что теперь делать, не знаю. В полиции мне сказали, что ущерб за ремонт я смогу взыскать с поджигателей после того, как их найдут, – говорит Вера Шафоростова.
А найдут ли? Ответ на этот вопрос хотела бы получить и учредитель ООО «Ареал-Л» Юлия Лячина, собственница сгоревшего магазина. Тем более, что это уже третий поджог ее имущества. В первый раз магазин подожгли два парня в начале января 2019 года – их действия попали на камеру уличного наблюдения, установленную на здании госархива напротив дома №10. После этого в магазине был проведен ремонт и ритуальный магазин заработал вновь, а памятью о пожаре стала закопченная внешняя стена жилого дома.
Во второй раз кто-то в шестом часу вечера 28 сентября этого года положил между дворниками принадлежащего семье Лячиных автомобиля «Mercedes Benz» емкость с горючей смесью и поджег вытекавшую в моторный отсек жидкость. Юлия и ее муж услышали тогда громкий хлопок (очевидно, объятая пламенем, эта самая емкость взорвалась), выскочили на улицу и тушили горевшую машину из огнетушителей до приезда пожарных.
фото ГУ МЧС России по Липецкой области
В третий раз кто-то разбил окно в магазине и забросил в помещение бутыль с горючей смесью в 2 часа 10 минут 3 октября.
На улице у магазина стоит запах гари. Внутри помещения, где был пожар, стоят обгоревшие гробы закупочной ценой по 50 тысяч рублей и иные ритуальные товары. Вторая комната магазина заставлена венками, корзинами с искусственными цветами, вешалками с мужскими костюмами для покойников. Все эти пропахшие копотью товары нужно будет утилизировать.
– Речь идет об ущербе на несколько миллионы, если учесть суммы, которые понадобятся на ремонт магазина и восстановление автомобиля, – отвечает на вопрос о материальных потерях Юлия Лячина.
Предприниматель не понимает, кто и за что упорно уничтожает ее семейный бизнес? Этот ритуальный магазин – единственный в поселке ЛТЗ (конкурирующая точка МБУ «Ритуальные услуги Липецка», которая находилась в доме №9 по улице Ильича, закрылась несколько лет назад). ООО «Ареал-Л» не имеет агентов и транспорта, а значит, не перебегает дорогу другим ритуальным бюро, специализирующимся на похоронах. Основой вид деятельности – продажа ритуальных принадлежностей. У Лячиных есть и небольшая производственная база, на которой производят часть таких товаров, необходимых, в том числе, крупным игрокам на этом рынке (коммерсанты, кстати, выплачивают кредит за приобретенные станки для выпуска уникальной для нашего региона продукции). На специализированных сайтах, где собрана информация о юрлицах, упоминается всего об одном гражданском деле, в котором эта организация прошла ответчиком, но там речь шла о вопросе на копейки. Никто и никогда, по словам предпринимательницы, не высказывал ей или мужу никаких претензий, ни о чем не предупреждал.
– Не знаю, за что уже в третий раз страдает наш семейный бизнес? Не понимаю, кому мы перешли дорогу! Я даже не смогла ответить на этот вопрос полицейским. Наши заработки не так велики, как кто-то может подумать. Мы не понимаем, в чем проблема? – говорит Юлия Лячина, купившая нежилое помещение в доме по улице Ильича, 10 и в 2014 году открывшая в нем магазин.
Накануне поджога автомобиля Лячины купили камеры уличного наблюдения. Но не успели их установить. Они лежали в упаковке у окна того помещения, в котором был пожар.
Сейчас Юлия Лячина не знает, ремонтировать ли снова выгоревшее помещение или искать под специализированный магазин другое место?
– Я уже после того, как купила эту недвижимость, узнала, что раньше в этом помещении был магазин, который поджигали трижды. Мне в уголовном розыске сказали, что ЛТЗ – бандитский район. В этом поселке часто жгут предпринимателей. Поэтому если я продам свой магазин другим, то где гарантия, что не сожгут уже их? – говорит погорелица.
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Пенсионерка Вера Шафоростова из 19-й квартиры с трудом открывает пластиковое окно, которому теперь самое место на свалке. Женщина уже заказала новое – за 30 тысяч рублей, так как за свой счет владелец магазина ритуальных принадлежностей, тоже погорелец, менять его отказался. Липчанка благодарна сотрудникам МЧС, которые очень быстро прибыли на место пожара. Опоздай они минут на десять, огонь повредил бы перекрытие между первым и вторым этажами в ее доме сталинской постройки, что могло грозить обрушением внутренних помещений. Но и того, что натворил пожар, достаточно для больших хлопот: квартире требуется ремонт, чтобы избавиться от стойкого запаха гари.
– Сплю полностью одетой, так как все окна оставляю открытыми! Что теперь делать, не знаю. В полиции мне сказали, что ущерб за ремонт я смогу взыскать с поджигателей после того, как их найдут, – говорит Вера Шафоростова.
А найдут ли? Ответ на этот вопрос хотела бы получить и учредитель ООО «Ареал-Л» Юлия Лячина, собственница сгоревшего магазина. Тем более, что это уже третий поджог ее имущества. В первый раз магазин подожгли два парня в начале января 2019 года – их действия попали на камеру уличного наблюдения, установленную на здании госархива напротив дома №10. После этого в магазине был проведен ремонт и ритуальный магазин заработал вновь, а памятью о пожаре стала закопченная внешняя стена жилого дома.
Во второй раз кто-то в шестом часу вечера 28 сентября этого года положил между дворниками принадлежащего семье Лячиных автомобиля «Mercedes Benz» емкость с горючей смесью и поджег вытекавшую в моторный отсек жидкость. Юлия и ее муж услышали тогда громкий хлопок (очевидно, объятая пламенем, эта самая емкость взорвалась), выскочили на улицу и тушили горевшую машину из огнетушителей до приезда пожарных.
фото ГУ МЧС России по Липецкой области
В третий раз кто-то разбил окно в магазине и забросил в помещение бутыль с горючей смесью в 2 часа 10 минут 3 октября.
На улице у магазина стоит запах гари. Внутри помещения, где был пожар, стоят обгоревшие гробы закупочной ценой по 50 тысяч рублей и иные ритуальные товары. Вторая комната магазина заставлена венками, корзинами с искусственными цветами, вешалками с мужскими костюмами для покойников. Все эти пропахшие копотью товары нужно будет утилизировать.
– Речь идет об ущербе на несколько миллионы, если учесть суммы, которые понадобятся на ремонт магазина и восстановление автомобиля, – отвечает на вопрос о материальных потерях Юлия Лячина.
Предприниматель не понимает, кто и за что упорно уничтожает ее семейный бизнес? Этот ритуальный магазин – единственный в поселке ЛТЗ (конкурирующая точка МБУ «Ритуальные услуги Липецка», которая находилась в доме №9 по улице Ильича, закрылась несколько лет назад). ООО «Ареал-Л» не имеет агентов и транспорта, а значит, не перебегает дорогу другим ритуальным бюро, специализирующимся на похоронах. Основой вид деятельности – продажа ритуальных принадлежностей. У Лячиных есть и небольшая производственная база, на которой производят часть таких товаров, необходимых, в том числе, крупным игрокам на этом рынке (коммерсанты, кстати, выплачивают кредит за приобретенные станки для выпуска уникальной для нашего региона продукции). На специализированных сайтах, где собрана информация о юрлицах, упоминается всего об одном гражданском деле, в котором эта организация прошла ответчиком, но там речь шла о вопросе на копейки. Никто и никогда, по словам предпринимательницы, не высказывал ей или мужу никаких претензий, ни о чем не предупреждал.
– Не знаю, за что уже в третий раз страдает наш семейный бизнес? Не понимаю, кому мы перешли дорогу! Я даже не смогла ответить на этот вопрос полицейским. Наши заработки не так велики, как кто-то может подумать. Мы не понимаем, в чем проблема? – говорит Юлия Лячина, купившая нежилое помещение в доме по улице Ильича, 10 и в 2014 году открывшая в нем магазин.
Накануне поджога автомобиля Лячины купили камеры уличного наблюдения. Но не успели их установить. Они лежали в упаковке у окна того помещения, в котором был пожар.
Сейчас Юлия Лячина не знает, ремонтировать ли снова выгоревшее помещение или искать под специализированный магазин другое место?
– Я уже после того, как купила эту недвижимость, узнала, что раньше в этом помещении был магазин, который поджигали трижды. Мне в уголовном розыске сказали, что ЛТЗ – бандитский район. В этом поселке часто жгут предпринимателей. Поэтому если я продам свой магазин другим, то где гарантия, что не сожгут уже их? – говорит погорелица.
Деревенский детектив
Будущий клиент
Зося
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