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сегодня, 17:27
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Подруга подкинула проблем: публикация о котёнке «ВКонтакте» довела его 36-летнего хозяина до суда

Котёнок прожил о мужчины всего три недели, после чего полетел в дверь.

В Грязях направлено в суд уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины по обвинению в жестоком обращении с животными. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, это дело началось с публикации в соцсети «ВКонтакте»: девушка попросила помочь котенку, над которым издеваются её знакомые. По версии следствия, мужчина бросил котёнка в дверь, переломав ему челюсть и кости.

После появления крика помощи 10 октября в одном из домов по улице Ленинской в Грязях, действительно, был изъят котенок с поврежденной челюстью. Животному диагностировали гематомы, обширные повреждения тканей нижней челюсти, перелом правой плечевой кости, перелом правой большеберцовой кости в стадии заживления. Также у котёнка был обнаружен перелом нижней челюсти и он полностью потерял зрение.

Хозяин котёнка официально нигде не работает и злоупотребляет спиртным. В середине сентября 2023 года на сайте объявлений он нашел предложение – котенка отдавали в хорошие руки. Грязинец созвонился по телефону с мужчиной, и вскоре тот бесплатно привез ему маленького котенка – он был чуть больше ладошки. Котенка назвали «Муся». Но попала Муся отнюдь не в хорошие руки.

Котёнок был игривый и требовал к себе внимания. 9 октября около 9 утра он стал мяукать, а хозяин тем временем проснулся с сильным похмельем и плохим настроением. Пока сожительница заправляла постель, мужчина с котенком вышел из комнаты, и вскоре женщина услышала стук чего-то об дверь. Она почему-то сразу предположила, что он кинул котенка, и в тоже время услышала жалобное мяуканье.

После этого мужчина уложил котенка на подушку и пытался его реанимировать. Котенок зашевелился, мужчина сходил в магазин, купил молока, налил молока в пипетку и попытался покормить питомца, но котенок не ел. У него была сдвинута в бок челюсть, висел зуб и текла кровь изо рта.

Потом мужчина уснул. А котенок так и лежал, не вставал, еле дышал. В тот же день женщина созвонилась со своей подругой и обо всём рассказала. Собеседница попросила прислать ей фотографию котенка, и женщина оправила. А подруга в тот же день выложила пост в социальной сети «ВКонтакте», что котенку требуется помощь, и прикрепила ту самую фотографию, указав адрес хозяина-мучителя. А уже на следующий день около обеда домой к мужчине и его сожительнице пришел участковый, изъял котенка, и увез его куда-то на лечение.

Котенка в результате вылечили и передали в настоящие добрые руки. А его предыдущего хозяина, у которого котёнок прожил всего три недели, теперь ждёт суд по части 1 статьи 245 УК РФ. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.
животные
кошка
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Кот
20 минут назад
Нечеловеческое спасибо сотруднику! Есть чувства у человека, а про "этих" сказать нечего... Могу только обратиться, вы на себя примерьте то, что вы делаете с животными. Впрочем, как по библии. Новость ужасная , но верю в судьбу кота. Не представляю как он к людям теперь!
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Аня
30 минут назад
Правильно. Бить животных нельзя. А то сперва котенок, потом ребёнок.
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Кузькин отец
32 минуты назад
Реальный срок этому извергу.
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Зоркий
57 минут назад
Все правильно, 3 года адекватный срок за такое издевательство над котенком. Если сейчас не дать срок, потом это недочеловек будет издеваться над сожительницей и нажитыми детьми
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