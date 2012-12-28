Подруга подкинула проблем: публикация о котёнке «ВКонтакте» довела его 36-летнего хозяина до суда

Котёнок прожил о мужчины всего три недели, после чего полетел в дверь.

В Грязях направлено в суд уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины по обвинению в жестоком обращении с животными. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, это дело началось с публикации в соцсети «ВКонтакте»: девушка попросила помочь котенку, над которым издеваются её знакомые. По версии следствия, мужчина бросил котёнка в дверь, переломав ему челюсть и кости.После появления крика помощи 10 октября в одном из домов по улице Ленинской в Грязях, действительно, был изъят котенок с поврежденной челюстью. Животному диагностировали гематомы, обширные повреждения тканей нижней челюсти, перелом правой плечевой кости, перелом правой большеберцовой кости в стадии заживления. Также у котёнка был обнаружен перелом нижней челюсти и он полностью потерял зрение.Хозяин котёнка официально нигде не работает и злоупотребляет спиртным. В середине сентября 2023 года на сайте объявлений он нашел предложение – котенка отдавали в хорошие руки. Грязинец созвонился по телефону с мужчиной, и вскоре тот бесплатно привез ему маленького котенка – он был чуть больше ладошки. Котенка назвали «Муся». Но попала Муся отнюдь не в хорошие руки.Котёнок был игривый и требовал к себе внимания. 9 октября около 9 утра он стал мяукать, а хозяин тем временем проснулся с сильным похмельем и плохим настроением. Пока сожительница заправляла постель, мужчина с котенком вышел из комнаты, и вскоре женщина услышала стук чего-то об дверь. Она почему-то сразу предположила, что он кинул котенка, и в тоже время услышала жалобное мяуканье.После этого мужчина уложил котенка на подушку и пытался его реанимировать. Котенок зашевелился, мужчина сходил в магазин, купил молока, налил молока в пипетку и попытался покормить питомца, но котенок не ел. У него была сдвинута в бок челюсть, висел зуб и текла кровь изо рта.Потом мужчина уснул. А котенок так и лежал, не вставал, еле дышал. В тот же день женщина созвонилась со своей подругой и обо всём рассказала. Собеседница попросила прислать ей фотографию котенка, и женщина оправила. А подруга в тот же день выложила пост в социальной сети «ВКонтакте», что котенку требуется помощь, и прикрепила ту самую фотографию, указав адрес хозяина-мучителя. А уже на следующий день около обеда домой к мужчине и его сожительнице пришел участковый, изъял котенка, и увез его куда-то на лечение.Котенка в результате вылечили и передали в настоящие добрые руки. А его предыдущего хозяина, у которого котёнок прожил всего три недели, теперь ждёт суд по части 1 статьи 245 УК РФ. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.