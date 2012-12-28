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12 минут назад

Когда в Липецке отключат отопление?

Несмотря на аномальную жару, мэрия намерена действовать по стандартному сценарию — в конце недели похолодает.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Липецке до +23 градусов, а по области столбики термометров могут подняться до +25. Добавим, что синоптики измеряют температуру в тени, так что на солнце может быть еще жарче.

Горожане задаются вопросом: когда же отключат централизованное отопление.

В мэрии нам сообщили, что намерены действовать по правилам, прописанным в постановлении правительства РФ № 354 «О предоставлении коммунальных услуг в многоквартирных домах». По постановлению отопление отключается в случае, если в течение пяти дней среднесуточная температура держится не ниже +8 градусов. Этого показателя в Липецке уже достигли, однако в ближайшее время ожидается похолодание. Поэтому в мэрии пока монторят температуру и анализируют ситуацию. Решение об отключении отопления не принято.
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