Коронавирус
47 минут назад
В Липецкой области обновился рекорд по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19
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Для сравнения: 9 октября 2020 года врачи зафиксировали 52 новых случая коронавирусной инфекции.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 269 новых случаев COVID-19, 12 человек умерли, 314 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 55 269 случаев COVID-19, выздоровели 48 433 человека, умерли 1 755 человек.
В России за сутки выявлены 29 362 случая COVID-19, выздоровели 21 049 человек, умерли — 968 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 7 746 718 случаев COVID-19, выздоровели 6 840 845 человек, умерли — 215 453 человека.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 55 269 случаев COVID-19, выздоровели 48 433 человека, умерли 1 755 человек.
В России за сутки выявлены 29 362 случая COVID-19, выздоровели 21 049 человек, умерли — 968 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 7 746 718 случаев COVID-19, выздоровели 6 840 845 человек, умерли — 215 453 человека.
11 964
Комментарии (12)
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2121
в СССР такого не было
Гость
никого не жалко
Почему
уже
гостья
Гость
911
Гость