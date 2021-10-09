Коронавирус

47 минут назад

В Липецкой области обновился рекорд по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19

11 964
#коронавирус
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В Липецкой области обновился рекорд по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19

Для сравнения: 9 октября 2020 года врачи зафиксировали 52 новых случая коронавирусной инфекции.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 269 новых случаев COVID-19, 12 человек умерли, 314 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 55 269 случаев COVID-19, выздоровели 48 433 человека, умерли 1 755 человек.

В России за сутки выявлены 29 362 случая COVID-19, выздоровели 21 049 человек, умерли — 968 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 7 746 718 случаев COVID-19, выздоровели 6 840 845 человек, умерли — 215 453 человека.
11 964
#коронавирус
1

Комментарии (12)

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2121

7 минут назад
О каком закрутке школ Вы говорите, если завтра проводится конкурс в ДК на Тракторном
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в СССР такого не было

12 минут назад
Гость, .. успехов в промышленности и сельском хозяйств нет .повсюду развал и деградация но хоть в чем то мы должны ставить рекорды
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Гость

21 минуту назад
уже, ну да, если подключены студенты, то реально...меры приняты.
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никого не жалко

21 минуту назад
Вы школы закроете или нет? Капец, как на войну ребенка отправляешь. Или наведите там порядок и контроль над количеством заболевших. Дети отрицателей ходят чихающими и кашляющими, в классе по 8-10 человек нет, но класс не закрывают. Вы спокойно там спите, власти?
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Почему

24 минуты назад
Не делают карантин в школах как в Воронеже???
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уже

29 минут назад
Гость, про меры уже написали. Студенты мед колледжей и 20 тыс экспресс тестов. У ковида нет шансов.
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гостья

31 минуту назад
Ну хоть с прошлым годом то не сравнивайте, город у нас маленький и все знают, как ставили всем лови и делались мазки год назад
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Гость

35 минут назад
Меры принимать думают?
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911

39 минут назад
Апокалипсис
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Гость

40 минут назад
Непонятно зачем постоянно писать о рекордном количестве заболевших....Вы лучше напишите какие конкретные действия предпринимают руководители города и области, чтобы предотвратить такой рост.
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