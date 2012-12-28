Почти на трех десятках улиц и в одном садоводчестве отключат электричество

3 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях на восьми улицах, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 15, 17, 17а, 19 по улице Водопьянова, №№ 2, 4, 6, 8, 12/1, 12/2 по улице Меркулова, №№ 6, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гришина, № 9 по улице Талалихина, №№ 5, 9, вл.9, 11 по улице Фадеева, №№ 3, 29, 29а по улице О. Дундича, а также жители частного сектора улицы Чаплыгина, переулка Джамбула.Цистерны с водой будут находиться по адресам: улица Меркулова, 12/1, улица О. Дундича, 3, улица Чаплыгина, 23. После окончания работ возможно повышение мутности воды.3 апреля ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 причиной перебоев с электроэнергией (не более чем на три часа для каждого домовладения) станут работы по монтажу приборов учета – без света останутся улицы Артема, Ферросплавная, Нектарная, Передельческая, Автодорожная, Алфавитная, Ангарская, Шахматная, Дорожная, Заречная, Земная, Инженерная, Кленовая, Фурманова, Береговая, Волжская, Леваневского, Пляжная, Санитарная, проспект Мира, переулки Бытовой, Ландшафтный, Малый, Технологический, садоводчество «Дачный-3».Из-за ремонтных работ на сетях с 09:00 до 17:00 обесточат улицы Гвардейскую, Бехтерева, а с 10:00 до 13:00 – улицу Плеханова.