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сегодня, 15:24

25-летний водитель накопил за два года 284 штрафа за превышение скорости

6 810
#штраф #правила дорожного движения
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25-летний водитель накопил за два года 284 штрафа за превышение скорости
В Липецке на площади Революции сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль «Тойота». При проверке по базе данных автоинспекторы выяснили, что его 25-летний водитель является и злостным неплательщиком штрафов за превышение скорости.

«Начиная с 2019 года по настоящее время молодой человек накопил 284, из них 94 не были оплачены в установленный срок, за что предусмотрено наказание в виде штрафа в двойном размере неуплаченной суммы, или административный арест на срок до пятнадцати суток, или обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Наказание ему назначит суд», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.


6 810
#штраф #правила дорожного движения
2

Комментарии (6)

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Блин горелый

34 минуты назад
Размер штрафов за аналогичные нарушения должен иметь прогрессивный характер, хотя бы в течение года: 300, 500, 750, 1000 и далее. за год продаст авто, и одним Шумахером на дороге меньше будет.
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тото

44 минуты назад
Жгучий брюнет, наверное асфальт укладывал, а потом обкатывал его.
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1

48 минут назад
Ещё бы взялись за тонировку,за ксенон в фарах (где он, не предусмотрен),ночью слепят колхозными прожекторами.
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Яков Ляксанч

50 минут назад
К успеху шел
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Совпадение ?

50 минут назад
какой красивый загар на ушах , одни загорелые на соколе инсталляцию «Я люблю Сокол» крушат , другие загорелые штрафы не оплачивают !
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ЛИТАВРИНА, 18

57 минут назад
Какая радость, заждались.
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