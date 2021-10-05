25-летний водитель накопил за два года 284 штрафа за превышение скорости

В Липецке на площади Революции сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль «Тойота». При проверке по базе данных автоинспекторы выяснили, что его 25-летний водитель является и злостным неплательщиком штрафов за превышение скорости.



«Начиная с 2019 года по настоящее время молодой человек накопил 284, из них 94 не были оплачены в установленный срок, за что предусмотрено наказание в виде штрафа в двойном размере неуплаченной суммы, или административный арест на срок до пятнадцати суток, или обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Наказание ему назначит суд», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.





