Экономика

сегодня, 16:46

Росстат: доход половины населения Липецкой области – меньше 25,3 тысячи рублей в месяц

7 441
#доходы населения
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Росстат: доход половины населения Липецкой области – меньше 25,3 тысячи рублей в месяц

Росстат представил данные о медианном среднедушевом денежном доходе населения в регионах России в 2020 году. Медианный среднедушевой денежный доход – срединный доход, при котором половина (50%) граждан получает меньше этого уровня, а половина – больше. 

В Липецкой области по итогам прошлого года он составил 25 321,6 рубля, в 2019 году он был на 246,3 рубля ниже (25 075,3 рубля), сообщается в исследовании Росстата. Соотношение медианного дохода со среднедушевыми денежными доходами оказалось 78,6%. Эксперты отмечают, что у 23,1% населения региона доход составил 60% медианы, еще 15,9% населения получали 50% медианы, а для 9,3% липчан доход был всего 40% медианы. 

В целом по России среднедушевой медианный доход в месяц составлял в 2020 году 27 036,4 рубля. Самые высокие доходы оказались в Ямало-Ненецком автономном округе с размером медианного дохода 63 204,6 рубля, и в Ненецком автономном округе (61 601,5 рубля). Самые низкие медианные доходы оказались в Ингушетии (14 158,8 рубля) и Карачаево-Черкессии (15 618,4 рубля), отмечает Росстат. 

7 441
#доходы населения
1

Комментарии (7)

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Коммунист

20 минут назад
Не вписались в рынок...
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Solomon

31 минуту назад
нищета повсюду.... вот итог вставания с колен
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Леший

43 минуты назад
Чтобы иметь представление о реальных доходах населения, надо читать криминальную хронику-всё больше становится краж не бриллиантов, а просто еды.
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Пенс.

49 минут назад
18457 мой доход.
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Чек

сегодня, 17:11
При том что это до вычета 13%налога
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Мимоходом

сегодня, 16:55
Озвучьте теперь доход другой половины Липецкой области.
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Гость123

сегодня, 16:52
Ну эта цифра более близка к реальной, чем те которые ранее озвучивались (40тыс, 48тыс)
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