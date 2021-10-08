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Росстат: доход половины населения Липецкой области – меньше 25,3 тысячи рублей в месяц
Росстат представил данные о медианном среднедушевом денежном доходе населения в регионах России в 2020 году. Медианный среднедушевой денежный доход – срединный доход, при котором половина (50%) граждан получает меньше этого уровня, а половина – больше.
В целом по России среднедушевой медианный доход в месяц составлял в 2020 году 27 036,4 рубля. Самые высокие доходы оказались в Ямало-Ненецком автономном округе с размером медианного дохода 63 204,6 рубля, и в Ненецком автономном округе (61 601,5 рубля). Самые низкие медианные доходы оказались в Ингушетии (14 158,8 рубля) и Карачаево-Черкессии (15 618,4 рубля), отмечает Росстат.
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