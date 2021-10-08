Росстат: доход половины населения Липецкой области – меньше 25,3 тысячи рублей в месяц

Росстат представил данные о медианном среднедушевом денежном доходе населения в регионах России в 2020 году. Медианный среднедушевой денежный доход – срединный доход, при котором половина (50%) граждан получает меньше этого уровня, а половина – больше.

В Липецкой области по итогам прошлого года он составил 25 321,6 рубля, в 2019 году он был на 246,3 рубля ниже (25 075,3 рубля), сообщается в исследовании Росстата. Соотношение медианного дохода со среднедушевыми денежными доходами оказалось 78,6%. Эксперты отмечают, что у 23,1% населения региона доход составил 60% медианы, еще 15,9% населения получали 50% медианы, а для 9,3% липчан доход был всего 40% медианы.



В целом по России среднедушевой медианный доход в месяц составлял в 2020 году 27 036,4 рубля. Самые высокие доходы оказались в Ямало-Ненецком автономном округе с размером медианного дохода 63 204,6 рубля, и в Ненецком автономном округе (61 601,5 рубля). Самые низкие медианные доходы оказались в Ингушетии (14 158,8 рубля) и Карачаево-Черкессии (15 618,4 рубля), отмечает Росстат.



