Врач липецкой поликлиники торговала сертификатами о прививке от коронавируса

Первым отделом по ОВД СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении заведующей отделением одной из поликлиник Липецка, подозреваемой в превышение должностных полномочий: врач выдавала фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса.

«По данным следствия, с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года подозреваемая, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий выдавала сертификаты о вакцинации от коронавируса без фактической постановки вакцины. При этом вносила в соответствующую медицинскую документацию ложные сведения о гражданах России, сделавших прививку, в том числе в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, за что получала денежные вознаграждения», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.



Преступление выявлено СУ СК во взаимодействии с УЭБиПК УМВД России по Липецкой области.



Как рассказали в Следственном управлении, сейчас проводится комплекс следственных действий для установления всех участников коррупционной схемы. Расследование уголовного дела продолжается, по его результатам будет дана юридическая оценка, в том числе лицам, которые воспользовались незаконной «услугой» и получили сертификаты.

