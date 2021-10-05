Происшествия

11 минут назад

Врач липецкой поликлиники торговала сертификатами о прививке от коронавируса

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#коронавирус #вакцина
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Врач липецкой поликлиники торговала сертификатами о прививке от коронавируса

Первым отделом по ОВД СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении заведующей отделением одной из поликлиник Липецка, подозреваемой в превышение должностных полномочий: врач выдавала фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса.

«По данным следствия, с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года подозреваемая, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий выдавала сертификаты о вакцинации от коронавируса без фактической постановки вакцины. При этом вносила в соответствующую медицинскую документацию ложные сведения о гражданах России, сделавших прививку, в том числе в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, за что получала денежные вознаграждения», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Преступление выявлено СУ СК во взаимодействии с УЭБиПК УМВД России по Липецкой области.

Как рассказали в Следственном управлении, сейчас проводится комплекс следственных действий для установления всех участников коррупционной схемы. Расследование уголовного дела продолжается, по его результатам будет дана юридическая оценка, в том числе лицам, которые воспользовались незаконной «услугой» и получили сертификаты.
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#коронавирус #вакцина
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Комментарии (1)

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друг

2 минуты назад
да - это в 1 поликлиннике. Весь город знает уже полгода
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