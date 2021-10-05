11 минут назад
Врач липецкой поликлиники торговала сертификатами о прививке от коронавируса
Первым отделом по ОВД СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении заведующей отделением одной из поликлиник Липецка, подозреваемой в превышение должностных полномочий: врач выдавала фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса.
Преступление выявлено СУ СК во взаимодействии с УЭБиПК УМВД России по Липецкой области.
Как рассказали в Следственном управлении, сейчас проводится комплекс следственных действий для установления всех участников коррупционной схемы. Расследование уголовного дела продолжается, по его результатам будет дана юридическая оценка, в том числе лицам, которые воспользовались незаконной «услугой» и получили сертификаты.
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