Небо в полосочку: конденсационные следы задействованных в учениях самолётов напугали липчан

Пик полётов пришёлся на время с 16:00 до 17:00.

Страницы липчан в соцсетях сегодня заполонили фотографии полосатого неба. Горожане высказывали самые невероятные предположения, почему так много самолётов сегодня кружат над Липецком, вплоть до того, что город чем-то опрыскивают. Но на самом деле конденсационные следы оставили самолёты, задействованные в плановых учениях. В основном, их полёты пришлись на время с 16:00 до 17:00 - как раз в это время горожане и стали массово выкладывать фотографии необычного неба.Как пояснили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня на территории военного аэродрома проведилось пожарно-тактическое учение по теме «Тушение воздушного судна на земле». В учениях задействовали несколько самолётов, которые как раз с 16.00 до 17.00 летали по кругу над Липецком и оставляли конденсационные следы.По легенде, при выполнении полетов в самолете МиГ-29 происходит неисправность, из-за которой авиационное судно должно совершить аварийную посадку. Самолет садится на подготовленную полосу и останавливается в конце взлётно-посадочной полосы, происходит разгерметизация топливной системы, начинает вытекать неизрасходованное топливо, в следствии короткого замыкания бортовой сети происходит возгорание.Пожарно-тактическое учение проводится в рамках ежегодных специальных сборов руководящего состава материально-технического обеспечения родов, объединений, соединений, воинских частей ВКС России, которые в этом году проводятся в Липецке под руководством заместителя главнокомандующего ВКС по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Забита Хеирбекова.