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Погода в Липецке
193
17 минут назад
1

Пик тепла пройден: погода в Липецкой области возвращается к норме

В течение трех дней среднесуточная температура воздуха понизится почти на 10 градусов.

3 апреля погоду в Центральном Черноземном округе будет определять теплый сектор атлантического циклона, существенных осадков на территории Липецкой области не ожидается.4 и 5 апреля наш регион попадет под влияние холодного атмосферного фронта Скандинавского циклона, который принесет небольшие дожди. Также произойдет значительное понижение температуры. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 апреля — 14 градусов тепла, что на 10 градусов выше климатической нормы, 4 апреля — 10 градусов тепла, что на 6 градусов выше нормы, 5 апреля — 5 градусов тепла, что около климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью — от +8 до +13 градусов, днем — от +14 до +19 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +10 до +12, днем — от +16 до +18 градусов.

День 3 апреля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году — 13 градусов мороза. 

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Комментарии (1)

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Сначала новые
Луценко
2 минуты назад
надо с 5 апреля отключить отопление
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