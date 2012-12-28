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Погода в Липецке
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Пик тепла пройден: погода в Липецкой области возвращается к норме
В течение трех дней среднесуточная температура воздуха понизится почти на 10 градусов.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 апреля — 14 градусов тепла, что на 10 градусов выше климатической нормы, 4 апреля — 10 градусов тепла, что на 6 градусов выше нормы, 5 апреля — 5 градусов тепла, что около климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью — от +8 до +13 градусов, днем — от +14 до +19 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +10 до +12, днем — от +16 до +18 градусов.
День 3 апреля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году — 13 градусов мороза.
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