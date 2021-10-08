Возврат денег с транспортных карт заморожен

Транспортники ждут уточнений от Банка России.

Как сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области, возврат денег с транспортных карт старого образца приостановлен до получения разъяснений от Банка России. Сегодня утром регулятор отозвал лицензию у банка-оператора системы оплаты безналичного проезда в транспорте Липецкой области. Пока неизвестно, сколько продлится заморозка возврата платежей и сколько денег липецких пассажиров зависло на транспортных картах.

Причиной для отзыва лицензии стали нарушения в работе банка. Сейчас в «ОРБАНКе» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.



Система оплаты проезда транспортными картами старого образца вышла из строя в четверг, 16 сентября. Сначала сломалась система актуализации баланса на транспортных картах. В субботу утром, 18 сентября, на работу вышли несколько маршруток с демонтированными терминалами оплаты проезда старыми транспортными картами. Днем в субботу мэрия Липецка приняла решение сделать проезд в городе бесплатным 18 и 19 сентября. Причиной выхода системы из строя назвали поломку двух компонентов. Вчера вечером систему починили. Сегодня утром в транспорт начали возвращать терминалы оплаты проезда картами старого образца. Но спустя пару часов систему пришлось отключить из-за проблем банка. Она не будет работать до тех пор, пока не поступят разъяснения от Банка России. Пока липчане могут оплачивать проезд через банковские терминалы и новыми транспортными картами, а также — наличными.

