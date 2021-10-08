Общество

сегодня, 18:08

Возврат денег с транспортных карт заморожен

45 2281
#Оплата #проезд #транспорт
Возврат денег с транспортных карт заморожен

Транспортники ждут уточнений от Банка России.

Как сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области, возврат денег с транспортных карт старого образца приостановлен до получения разъяснений от Банка России. Сегодня утром регулятор отозвал лицензию у банка-оператора системы оплаты безналичного проезда в транспорте Липецкой области. Пока неизвестно, сколько продлится заморозка возврата платежей и сколько денег липецких пассажиров зависло на транспортных картах. 

Причиной для отзыва лицензии стали нарушения в работе банка. Сейчас в «ОРБАНКе» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Система оплаты проезда транспортными картами старого образца вышла из строя в четверг, 16 сентября. Сначала сломалась система актуализации баланса на транспортных картах. В субботу утром, 18 сентября, на работу вышли несколько маршруток с демонтированными терминалами оплаты проезда старыми транспортными картами. Днем в субботу мэрия Липецка приняла решение сделать проезд в городе бесплатным 18 и 19 сентября. Причиной выхода системы из строя назвали поломку двух компонентов. Вчера вечером систему починили. Сегодня утром в транспорт начали возвращать терминалы оплаты проезда картами старого образца. Но спустя пару часов систему пришлось отключить из-за проблем банка. Она не будет работать до тех пор, пока не поступят разъяснения от Банка России. Пока липчане могут оплачивать проезд через банковские терминалы и новыми транспортными картами, а также — наличными.

45 2281
#Оплата #проезд #транспорт

Комментарии (45)

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Кот Базилио

7 минут назад
Плакали ваши денежки)))).
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Бен

8 минут назад
Огласите автора ! Кто придумал деньги с Липецка отправлять в Москву ? Похоже за откаты !
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Тарас

9 минут назад
Вчера сделали рекламу,что картами старого образца можно расплачиваться,сегодня утром всё работало.Народ ещё денег на карты положил,а после обеда опять не работают и видите ли теперь эти суммы заморожены.Продуманная афера,чтоб вы удалились народными деньгами...
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Леший

11 минут назад
Нет, на наш народ не угодишь, конечно: то всем скопом скучают по сталинским временам, то теперь недовольны-деньги, видишь ли, их чуть не силой заставили отдать в ведение государства (банку), потом к деньгам внезапно прекратили доступ, и неизвестно, отдадут ли теперь деньги, если отдадут, то когда и сколько. Да это же в чистом виде сталинская денежная реформа 1947 года, ни дать, ни взять. Так что же вы, наслаждайтесь, кто по Сталину скучал, он любил такие фокусы! Правда, одного не хватает-не организуют митинги на предприятиях, где надо было бы выразить поддержку и поблагодарить руководство за то, что вас обокрали))).
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В Липецке

12 минут назад
Очередное осенне обострение сумасшествия.Устроили новую нервотрепку.И самое главное,спросит не с кого.Как узнать точную сумму оставшихся на счете рублей для подачи иска в суд.Нет,безналичный расчет,это не для нашей страны.Карты,это полное фуфло.
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Антикоммунист

15 минут назад
Коммунист, а я по справке об освобождении.. Как жертва политических репрессий
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Гость

18 минут назад
Массовый иск, им грозит, причём коллективный, по хорошему верните деньги и новую транспортную карту нового образца в подарок! Не доводите до греха, эти деньги с наших старых карт давно уже в карманах транспотников лежат, и банк тут не причём
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гостья

19 минут назад
Кто подписывал договор с этим банком.Раз такие терминалы стояли и в муниципальных автобусах,значит пусть деньги возвращает липецкая администрация из бюджета города.Где же вы нашли банк с таким названием,хоть кто-то о нем знает вообще.Все это мне напоминает 90-е годы беспредела.Где все эти следственные комитеты и прокуратуры,почему не организуют проверку? Оставили без денег.Будут новые карты,денег на них нужно класть минимум иначе все повторится.
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...

19 минут назад
Это не законно! Раз система не работает - верните деньги!
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Гость

22 минуты назад
Лира, браво! Как говорил остап бендер, Шура берегите карманы!! Никаких им банковских карт, жулье кругом ещё какое, жулье..
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