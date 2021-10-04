Общество

30 минут назад

Игорь Артамонов: «Ждать нечего, ситуация полувоенная»

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#коронавирус #Игорь Артамонов
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Игорь Артамонов: «Ждать нечего, ситуация полувоенная»

Сегодня губернатор Липецкой области побывал на станции скорой помощи и в БСМП. Причина визита — резко увеличилось число жалоб на работу медиков и Игорь Артамонов решил посмотреть на все лично.

Визит губернатора Игоря Артамонова к медикам был кратким и содержательным. На станции скорой помощи за последние три недели количество вызов увеличилось примерно на 50%.

— Сказали, что 19 скорых к вам пришли. Где они? — спросил губернатор.

— У дилера.

— А почему не на маршруте?

— Оформляем.

— Чего вам не хватает?

— Людей.

— Пойдемте, расскажите про людей, — прямо на пороге начал разговор Игорь Артамонов.

В Липецкую область на днях пришли 19 машин скорой помощи на базе «УАЗ» и «ГАЗ». Но работать на них, кажется, некому. Станции не хватает примерно четверти водителей и фельдшеров. Это 30-40 человек. Игорь Артамонов предложил обратиться в гаражи администраций, а также к водителям пассажирского транспорта, предложить им работу на скорой. А медиков будут искать в коммерческих медицинских организациях и среди студентов.



Причина нехватки людей в бригадах скорой помощи банальна — маленькие зарплаты. Губернатор пообещал в ближайшее время их повысить. Сказал, что подробности расскажет уже завтра, когда подсчитают, сколько требуется денег. Средства на повышение зарплат персоналу станции Игорь Артамонов намеревается взять из своего резервного фонда.

По прогнозам начальника облздрава Юрия Шуршукова, в ближайшее время улучшения эпидситуации ждать не приходится.

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— Эпидситуация по заболеваемости остается напряженной. Число ежесуточно выявляемых пациентов растет. И, соответственно, ежесуточно увеличивается число пациентов, нуждающихся в госпитализации.

— Каков ваш прогноз развития ситуации?

— По предыдущим волнам мы можем судить, что подъем и спад происходит в течение 3-4 месяцев, потом в течение месяца-полутора наступает затишье в развитии эпидпроцесса, и далее следует новая волна. Таким образом, если новая волна у нас началась 13 сентября, как минимум, еще на протяжении двух месяцев, до конца текущего года, проблема высокой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией будет для нас актуальна.

— Будет ли увеличиваться количество коронавирусных госпиталей?

— С сегодняшнего дня запускаем «Липецккурорт». Далее будем работать по обстоятельствам.

— Ждать нечего. Ситуация полувоенная! — заявил Игорь Артаомнов и поехал в БСМП.

А там он увидел сразу несколько человек, которые самостоятельно приехали в больницу и с утра ждали госпитализации. Вице-губернатор Александр Ильин тут же пообещал разобраться, заметив, что, как правило, именно по понедельникам бывают пиковые нагрузки на больницы.

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— Вы сейчас увидели людей, которые сами добрались в больницу и несколько часов ждут госпитализации. Это ненормально?

— Смотря для какой ситуации. Для такой как сейчас — так как есть. Я думаю, после тех мер, которые мы примем, такого не будет. Потому что будут места здесь и будет возможность доехать на скорой помощи. Для этого я сюда и приехал, — сообщил Игорь Артамонов.

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#коронавирус #Игорь Артамонов
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Комментарии (10)

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Марфа

2 минуты назад
Вашей родственнице повезло. Моего мужа выписали из больницы с 70% поражения лёгких.
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Смех

8 минут назад
Как выборы- идите голосуйте. Ни про какой коронавирус мы не слыхали. Нет его. а как проголосовали... Ситуация близка к военной оказывается.
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Липчанин

12 минут назад
Не очко обычно губит, а к одиннадцати - туз.
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Ельчанка

12 минут назад
Мою родственница пару дней назад выписали из больницы г. Елец с поражением лёгких 37 и 40% (было 70%)долечиваться дома!!! В больнице к больным никакого внимания, воды и еды дать некому!!!! Ситуация жуткая. Накануне госпитализации был дома врач, сказала, хрипов нет.
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Вопрос

12 минут назад
Почему губернатор должен лично вмешиваться? Почему чиновники и эффективные менеджеры от здравоохранения не выполняют свои функции?
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сатана

14 минут назад
Ага последних водителей с маршрутов общественного транспорта снимите, чтобы медиков возить, которые лечить толком не умеют
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Коммунист

17 минут назад
"Сказали, что 19 скорых к вам пришли. Где они? — спросил губернатор. — У дилера." Всё что нужно знать о капитализме..
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