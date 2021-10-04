Игорь Артамонов: «Ждать нечего, ситуация полувоенная»

Сегодня губернатор Липецкой области побывал на станции скорой помощи и в БСМП. Причина визита — резко увеличилось число жалоб на работу медиков и Игорь Артамонов решил посмотреть на все лично.

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Визит губернатора Игоря Артамонова к медикам был кратким и содержательным. На станции скорой помощи за последние три недели количество вызов увеличилось примерно на 50%.— Сказали, что 19 скорых к вам пришли. Где они? — спросил губернатор.— У дилера.— А почему не на маршруте?— Оформляем.— Чего вам не хватает?— Людей.— Пойдемте, расскажите про людей, — прямо на пороге начал разговор Игорь Артамонов.В Липецкую область на днях пришли 19 машин скорой помощи на базе «УАЗ» и «ГАЗ». Но работать на них, кажется, некому. Станции не хватает примерно четверти водителей и фельдшеров. Это 30-40 человек. Игорь Артамонов предложил обратиться в гаражи администраций, а также к водителям пассажирского транспорта, предложить им работу на скорой. А медиков будут искать в коммерческих медицинских организациях и среди студентов.Причина нехватки людей в бригадах скорой помощи банальна — маленькие зарплаты. Губернатор пообещал в ближайшее время их повысить. Сказал, что подробности расскажет уже завтра, когда подсчитают, сколько требуется денег. Средства на повышение зарплат персоналу станции Игорь Артамонов намеревается взять из своего резервного фонда.По прогнозам начальника облздрава Юрия Шуршукова, в ближайшее время улучшения эпидситуации ждать не приходится.— Эпидситуация по заболеваемости остается напряженной. Число ежесуточно выявляемых пациентов растет. И, соответственно, ежесуточно увеличивается число пациентов, нуждающихся в госпитализации.— По предыдущим волнам мы можем судить, что подъем и спад происходит в течение 3-4 месяцев, потом в течение месяца-полутора наступает затишье в развитии эпидпроцесса, и далее следует новая волна. Таким образом, если новая волна у нас началась 13 сентября, как минимум, еще на протяжении двух месяцев, до конца текущего года, проблема высокой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией будет для нас актуальна.— С сегодняшнего дня запускаем «Липецккурорт». Далее будем работать по обстоятельствам.— Ждать нечего. Ситуация полувоенная! — заявил Игорь Артаомнов и поехал в БСМП.А там он увидел сразу несколько человек, которые самостоятельно приехали в больницу и с утра ждали госпитализации. Вице-губернатор Александр Ильин тут же пообещал разобраться, заметив, что, как правило, именно по понедельникам бывают пиковые нагрузки на больницы.— Смотря для какой ситуации. Для такой как сейчас — так как есть. Я думаю, после тех мер, которые мы примем, такого не будет. Потому что будут места здесь и будет возможность доехать на скорой помощи. Для этого я сюда и приехал, — сообщил Игорь Артамонов.