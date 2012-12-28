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Происшествия
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сегодня, 12:44
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На 65-летнем мужчине вспыхнула одежда при попытке разжечь русскую печь
Пострадавший находится в реанимации с ожогами 33% тела.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина получил сильные ожоги при попытке разжечь русскую печь бензином. В печи он собирался приготовить мясо. Но в результате неосторожного обращения с розжигом на нём загорелась одежда. До пожара, кстати, не дошло.
Врачи диагностировали у мужчины ожоги головы, рук, туловища и ожог дыхательных путей. Пациент находится в реанимации.
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