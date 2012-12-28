На 65-летнем мужчине вспыхнула одежда при попытке разжечь русскую печь

Пострадавший находится в реанимации с ожогами 33% тела.

В областной ожоговый центр поступил 65-летний житель Липецкого района с ожогами 33% тела.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина получил сильные ожоги при попытке разжечь русскую печь бензином. В печи он собирался приготовить мясо. Но в результате неосторожного обращения с розжигом на нём загорелась одежда. До пожара, кстати, не дошло.Врачи диагностировали у мужчины ожоги головы, рук, туловища и ожог дыхательных путей. Пациент находится в реанимации.