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сегодня, 12:44
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На 65-летнем мужчине вспыхнула одежда при попытке разжечь русскую печь

Пострадавший находится в реанимации с ожогами 33% тела.

В областной ожоговый центр поступил 65-летний житель Липецкого района с ожогами 33% тела.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина получил сильные ожоги при попытке разжечь русскую печь бензином. В печи он собирался приготовить мясо. Но в результате неосторожного обращения с розжигом на нём загорелась одежда. До пожара, кстати, не дошло.

Врачи диагностировали у мужчины ожоги головы, рук, туловища и ожог дыхательных путей. Пациент находится в реанимации.
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Комментарии (2)

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НикНик
29 минут назад
Да пьяный наверняка. Нашёл,чем разжигать,ещё бы фугас с напалмом закинул. Даже,если бы и не загорелся,там пары бензина суперядовитые,им не один час выгорать надо,какое там мясо.
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Человек
сегодня, 12:55
Ну печь то он разжег, молодец
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