Коронавирус

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В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

89 8109
#коронавирус #вакцинация
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В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Обязательной вакцинации подлежат работники ряда сфер деятельности.

Постановлением главного санитарного врача Липецкой области Владимира Бондарева, подписанным 30 сентября, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работающие в организациях и у индивидуальных предпринимателей сферах здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, транспорта общего пользования, такси, МФЦ, ЖКХ и энергетики, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовой связи, бытовых услуг, прачечных, химчисток, парикмахерских , салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, театров, кинотеатров, концертных залов, промышленных предприятий непрерывного цикла.  Прививки также обязательны для государственных гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы Липецкой области, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, работников органов власти Липецкой области и подведомственных им организаций, работников органов местного самоуправления.

Ужесточение антиковидных мер связано с тем, что со второй декады сентября отмечают рост заболеваемости во всех возрастных группах, темп прироста заболеваемости за последние 7 дней составил 6,6%. В 27-29% случаев коронавирус протекает в форме внебольничных пневмоний, еженедельно регистрируется 52-64 летальных исхода заболевания.

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До 1 декабря руководителям предприятий, организаций и ИП предписано вакцинировать не менее 80% сотрудников.

Как пояснила GOROD48 заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина, меры ответственности за отказ от вакцинации пока прорабатываются. При обязательной вакцинации будут учитываться медотводы, противопоказания и данные о перенесённом COVID-19.

89 8109
#коронавирус #вакцинация
9

Комментарии (89)

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Пупкин

2 минуты назад
Давно бы так, а то прятались по углам.Не хочу не буду. Теперь все пойдут.
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Это тот случай

4 минуты назад
когда в добровольном согласии надо зачеркивать "добровольное согласие" и писать на основании постановления сан.врача Постановление такое-то ))))) Раз это обязаловка. А согласие на мед.эксперимент давать? Никогда!
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Ощущение

5 минут назад
Не тупи., нет доверия ,вы выкручиваетесь просто
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&

5 минут назад
Нео, да им нужны данные сертификатов. Для отчета цифр. А привиты вы или нет пофиг. Спрашивают ваши данные в сертификате .
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Н

6 минут назад
Фонит,мы против этого категорически.Вы кроме негатива что то хорошее и полезное делать можете? Нам никакие беспорядки не нужны,или по другому вы не умеете,только провакации строить?
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Коммунисты

7 минут назад
Ау, Мы готовим мировую революцию. Ждите. Скоро.
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Владимир

8 минут назад
Как всегда страх нагоняют ... 2 года мракобесия. За эти 2 года все знакомые после вакцины заболели . Кто после 1 прививки. Кто после второй. И зачем я должен колоться по прихоти санврача.
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А я успел за

8 минут назад
Нео, 2 рубля купить. Как то так.
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Не тупи.

9 минут назад
Липчанин, Вот когда мы выберем большинство из КПРФ, то тогда толк будет. А сейчас большинство из жуликов и воров.
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Чиполлино

12 минут назад
Израиль - молодцы!, В Израиле эффекта от прививок нет. От слова совсем.
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