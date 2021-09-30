Коронавирус
сегодня, 14:14
В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
89 8109
Обязательной вакцинации подлежат работники ряда сфер деятельности.
Постановлением главного санитарного врача Липецкой области Владимира Бондарева, подписанным 30 сентября, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работающие в организациях и у индивидуальных предпринимателей сферах здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, транспорта общего пользования, такси, МФЦ, ЖКХ и энергетики, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовой связи, бытовых услуг, прачечных, химчисток, парикмахерских , салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, театров, кинотеатров, концертных залов, промышленных предприятий непрерывного цикла. Прививки также обязательны для государственных гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы Липецкой области, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, работников органов власти Липецкой области и подведомственных им организаций, работников органов местного самоуправления.
Ужесточение антиковидных мер связано с тем, что со второй декады сентября отмечают рост заболеваемости во всех возрастных группах, темп прироста заболеваемости за последние 7 дней составил 6,6%. В 27-29% случаев коронавирус протекает в форме внебольничных пневмоний, еженедельно регистрируется 52-64 летальных исхода заболевания.
До 1 декабря руководителям предприятий, организаций и ИП предписано вакцинировать не менее 80% сотрудников.
Как пояснила GOROD48 заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина, меры ответственности за отказ от вакцинации пока прорабатываются. При обязательной вакцинации будут учитываться медотводы, противопоказания и данные о перенесённом COVID-19.
89 8109
Комментарии (89)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Пупкин
Это тот случай
Ощущение
&
Н
Коммунисты
Владимир
А я успел за
Не тупи.
Чиполлино