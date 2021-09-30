В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Обязательной вакцинации подлежат работники ряда сфер деятельности.

Постановлением главного санитарного врача Липецкой области Владимира Бондарева, подписанным 30 сентября, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работающие в организациях и у индивидуальных предпринимателей сферах здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, транспорта общего пользования, такси, МФЦ, ЖКХ и энергетики, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовой связи, бытовых услуг, прачечных, химчисток, парикмахерских , салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, театров, кинотеатров, концертных залов, промышленных предприятий непрерывного цикла. Прививки также обязательны для государственных гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы Липецкой области, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, работников органов власти Липецкой области и подведомственных им организаций, работников органов местного самоуправления.







Ужесточение антиковидных мер связано с тем, что со второй декады сентября отмечают рост заболеваемости во всех возрастных группах, темп прироста заболеваемости за последние 7 дней составил 6,6%. В 27-29% случаев коронавирус протекает в форме внебольничных пневмоний, еженедельно регистрируется 52-64 летальных исхода заболевания.



