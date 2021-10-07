сегодня, 15:08
Юрий Шуршуков: «Привившись, ты не умрешь. Заболеть можешь, но будешь жить»
Начальник облздрава считает невозможным прекращение плановой медицинской помощи даже в условиях четвертой, самой губительной, волны COVID-19.
– Юрий Юрьевич, с учетом того, что вы рассказали сегодня во время пресс-подхода, мобилизованные в поликлиники и скорую помощь 272 студента медвузов и колледжей смогут сократить время прихода медиков к больному хотя бы на следующие сутки после вызова, а не на четвертые-пятые, как сейчас? Или приезда скорой помощи на дом в день обращения?
– Мы прилагаем к этому все усилия. Сегодня облздрав ко всему сказанному ранее направил в лечебную сеть региона письмо, в котором сказано, что мы не будем возражать, если главные врачи примут решение о временном приостановлении деятельности тех подразделений, вклад которых в улучшение общественного здоровья относительно скромен. Это отделения ЛФК, грязе- и водолечения, физиопроцедурные кабинеты. Без этого в пандемию можно обойтись. А высвобожденный медперсонал работодатель вправе до месяца без всяких допсоглашений использовать для обслуживание населения на участках. Так мы сможем восполнить недостающий персонал в поликлиниках. Это – первостепенная наша задача, как и работа скорой помощи. Мы смогли адаптировать к новым условиям стационары, а вот амбулаторно-поликлиническое звено и скорую помощь – нет. Там мощности всегда предельны. Там нет резервов. Поэтому когда кратно возрастает число вызовов, увеличивается и время ожидания. Но коронавирусной эпидемией ведь не исчерпываются все проблемы медицинской помощи населению. Сейчас осень – время обострения всех хронических заболеваний. Это формирует дополнительную нагрузку на медработников.
– Вчера в редакцию GOROD48 пришла жалоба липчанина, который считает, что у него – все симптомы ковида: высокая температура, кашель, одышка. Но в скорой помощи ему сообщили, что врач из поликлиники сможет прийти только в понедельник!
– Надеемся, что тот комплекс мер, о котором уже было сказано, принесет отдачу, скажется на уменьшении срока ожидания поликлинического врача или фельдшера, или сотрудника скорой помощи. Во сколько раз, сказать, конечно, не берусь.
Если касается таких случаев, о которых вы говорите, то у липчан есть возможность обратится в облздрав по разным каналам связи. Мы такие обращения решаем в индивидуальном порядке. К сожалению, систему первичного звена медицинской помощи перегружают сегодня вызовы не столько ложные, сколько связанные с обеспокоенностью людей состоянием здоровья, преувеличением тяжести состояния. Мы же исходим из того, что не располагающий специальными познаниями человек не может квалифицированно оценить состояние своего здоровья. Но есть и жалобы, когда граждане злоупотребляют своим правом. Вот пример (открывает чат в смартфоне телефон).
Накануне к нам поступила жалоба матери двоих детей, которая пишет, что опасается стать вдовой, так ее муж так тяжело болеет, что даже не имеет возможности принять таблетки. Мы оперативно отреагировали на такое обращение. На указанный в жалобе адрес одновременно приехали и скорая, и врач из поликлиники. И что же выяснилось? Цитирую ответ: «муж заявительницы был очень удивлен тому, что он слаб и не может принять таблетки». Измерили ему температуру – 36,6! Женщина сказала, что «только так вас и можно заставить работать». И таких вызовов - изрядное количеств. Между тем такие вызовы не позволяют помочь тем, кому действительно крайне необходима помощь врачей. А мы считаем, что в тех случаях, когда жалуются в облздрав, все действительно. И мы принимаем решение отдать такому обращению приоритет.
– Во время первой волны эпидемии вы лично настаивали на том, что при симптомах ОРВИ необходимо вызывать врача на дом, а не ходить в поликлинику с риском заразить других. И теперь все живут по этому алгоритму…
– Мы по-прежнему рекомендуем вызывать врача на дом при симптоматике ОРВИ, которую сложно отличить от ковида. И не необязательно врача. Сейчас вполне квалифицированно могут оценить состояние здоровья и фельдшеры. С другой стороны, при отсутствии специфической симптоматики ковида заболевший может сам прийти в поликлинику. Там стараются разграничивать инфекционных больных от неинфекционных. Тем, у кого симптомы инфекционного процесса, нужно вызывать медработника на дом. И, как я говорил сегодня во время пресс-подхода, через неделю у нас будет возможность дополнить это посещение еще и экспресс-диагностикой. Пока проходит первичный осмотр, у медика будет возможность провести тестирование, и не на антитела, а на антигены, что дает более точную диагностическую картину. И они будут учитываться как результаты ПР-тестирования.
– А хватит ли компетенций тем медикам, кто придет из кабинетов ЛФК на места терапевтов?
– Уверен, что да. Врачи поддерживают актуальность своих знаний. Если не на участке, то они смогут работать на приеме населения в стенах поликлиник. Это же касается медсестер и фельдшеров, которые справятся с большинством задач.
– Будет ли кому работать на новых машинах «скорой помощи»? Имею в виду водителей, которых остро не хватает…
– Буквально позавчера вышло постановление администрации, предусматривающее существенные доплаты работникам скорой медицинской помощи во всем регионе. А в этой системе работают 1200 человек. Водителям, например, положена 15-тысячная доплата. Работа станет привлекательнее. Врачи с этой региональной доплатой будут получать до 90 тысяч рублей, средний медперсонал – до 60 тысяч. Вырастет зарплата у младшего медперсонала. Это будет хорошим инструментом, мотивирующим людей с медобразованием или водителей приходить на работу в скорую медицинскую помощь.
– На фоне страхов перед ковидом в первую волну пандемии в регионе на несколько месяцев прекратилось оказание плановой медпомощи населению. Сейчас – четвертая волна, когда в день официально ковид регистрируют у 250 липчан. Возможно ли новое прекращении плановой медпомощи?
– Пока нет. В прошлом году нам была непонятна логика эпидпроцесса, и, наверное, с большим запасом мы приняли защитные меры. Мы, решая задачу локально связанную с ковидом, ухудшили тем самым положение больных хроническими неинфекционными заболеваниями, онкозаболеваниями. Поэтому в России решили подходить к прекращению плановой медпомощи осторожно, чтобы не увеличивать смертность от других заболеваний. Я уже говорил, что у нас проблема общественного здоровья не исчерпывается только ковидом – нельзя забывать и о больных иными болезнями.
Да, локально мы можем принять какие-то решения о прекращении физиотерапевтических процедур, грязе- и водолечения, занятий лечебной физкультурой. Но общий локдаун мы объявлять пока не намерены. Тем более что идет активная вакцинальная компания, углубленная диспансеризация перенесших ковид – этим тоже надо заниматься.
– У нас привито 44% взрослого населения. COVID-19 переболело неизвестное точно число липчан – многие перенесли инфекцию в легкой форме или вовсе не поняли, что болели. Поэтому весной врачи-инфекционисты и руководители Роспотребнадзора считали, что уже этим летом в регионе сформируется коллективный иммунитет у переболевших и вакцинированных. Но этого, судя по всему, не случилось. Почему?
– К сожалению, вирус активно мутирует. Иммунитет, сформировавшийся на предыдущий штамм коронавируса, уханьский, как его называют, применительно к штамму дельта, который сейчас превалирует, оказался не таким уж эффективным. И это проблема. Те, кто переболел ковидом в прошлом году или зимой-весной этого года, заболевают вновь. И кто-то болеет во второй раз тяжелее, чем в первый. Поэтому простая арифметика – сложение числа переболевших с числом вакцинированных – тут не работает. Вот почему мы говорим о необходимости темпов вакцинации и ревакцинации. Ревакцинация «Спутником-лайт» очень важна по прошествии полугода после перенесенной болезни или первых двух аппликаций вакцины.
Иммунитет нужно поддерживать в актуальном состоянии. Расслабляться нельзя. А сознательность населения оставляет желать лучшего. Хотя в наших пунктах вакцинации мы можем прививать до 10 тысяч липчан ежедневно, по факту видим до двух тысяч обращений за этой услугой. Это плохо. А прививаться нужно. В мышлении должна угнездиться одна мысль: привившись, ты не умрешь. Заболеть да, можешь, но будешь жить.
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