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В Липецкой области прогнозируют сокращение числа пенсионеров

24 1796
#пенсия
2
В Липецкой области прогнозируют сокращение числа пенсионеров

В прошлом году в регионе было 310 000 пенсионеров, а в 2023 году их может остаться на 20 000 меньше.

В федеральных СМИ прошло сообщение о том, что, согласно подсчетам ПФР России, общее число получателей пенсий в стране по итогам 2021 года уменьшится на 398 тысяч человек, а в 2022 году их станет меньше еще на 326 тысяч. При этом пенсионеров-получателей страховой пенсии по старости станет меньше почти на миллион.

Прогнозные цифры по числу пенсионеров есть и у регионального управления ПФР. Из них следует, что в Липецкой области также, как и в стране в целом, уменьшится количество получателей пенсий по старости. Если на конец 2020 года в области страховые пенсии получали 310 000 человек, то к концу этого года их может остаться 299,7 тысячи, к концу 2022-го — 293,7 тысячи, а к концу 2023-го — 290,6 тысячи. Таким образом, за три года количество пенсионеров в регионе может сократиться на 20 000 человек.

Кстати, от года к году прогнозно на пенсию будет выходить все меньше липчан. Если на конец прошлого года в регионе к 297 730 пенсионерам прибавилось 6 579 новых получателей страховых пенсий, то к концу этого года таких людей будет не более 6,2 тысячи человек. Соответственно, в 2022 году полк пенсионеров увеличится на 6,1 тысячу человек, а в 2023-м — всего на 4,5 тысячи.
24 1796
#пенсия
2

Комментарии (24)

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что с вами?

1 минуту назад
А нашему народу все равно. Маски носить не будут, будут отдыхать и развлекаться, отрицать ковид и протестовать против дистанционного обучения. Ковид отрицатели, вы заодно с пенсионным фондом? А скоро в комментарии придет "Что сказать-то хотели" и будет пропагандировать естественный отбор. Что происходит с людьми?
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вова

3 минуты назад
А если их дустом посыпать, то они будут дохнуть ещё быстрее!
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Люська

3 минуты назад
Вы прививками от короны решили сократить число пенсионеров или что-то новое изобретёте?Чтобы люди как мухи дохли,а как ещё спрогнозировать уменьшение пенсионеров?!
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Илларион

4 минуты назад
Невидимая рука рынка. Не вписались...
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Эх

6 минут назад
Интересно это как можно составить такой прогноз.... если только как то влиять на эту смертность...
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н-да

7 минут назад
Вот наше доблестное правительство для чего пенсионный возраст поднимает, ковид+ увеличение пенсионного возраста= …… всем понятно что
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321

8 минут назад
123, как же Вы правы
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Игорь

9 минут назад
Люди не доживают до пенсии его накопления остаются за работу в пфр вот и все что нужно знать про власть
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Вася

11 минут назад
Да понятное дело!!! Не говоря про остальное, психологически, через зомбо ящики- задавил стариков!!!
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Да уж

13 минут назад
Спасайся кто может и как может! Назло пенсионному фонду будут жить!
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