В Липецкой области прогнозируют сокращение числа пенсионеров

В прошлом году в регионе было 310 000 пенсионеров, а в 2023 году их может остаться на 20 000 меньше.

В федеральных СМИ прошло сообщение о том, что, согласно подсчетам ПФР России, общее число получателей пенсий в стране по итогам 2021 года уменьшится на 398 тысяч человек, а в 2022 году их станет меньше еще на 326 тысяч. При этом пенсионеров-получателей страховой пенсии по старости станет меньше почти на миллион.



Прогнозные цифры по числу пенсионеров есть и у регионального управления ПФР. Из них следует, что в Липецкой области также, как и в стране в целом, уменьшится количество получателей пенсий по старости. Если на конец 2020 года в области страховые пенсии получали 310 000 человек, то к концу этого года их может остаться 299,7 тысячи, к концу 2022-го — 293,7 тысячи, а к концу 2023-го — 290,6 тысячи. Таким образом, за три года количество пенсионеров в регионе может сократиться на 20 000 человек.



Кстати, от года к году прогнозно на пенсию будет выходить все меньше липчан. Если на конец прошлого года в регионе к 297 730 пенсионерам прибавилось 6 579 новых получателей страховых пенсий, то к концу этого года таких людей будет не более 6,2 тысячи человек. Соответственно, в 2022 году полк пенсионеров увеличится на 6,1 тысячу человек, а в 2023-м — всего на 4,5 тысячи.