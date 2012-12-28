В аварии под Краснодаром погиб липецкий тренер Максим Раилко

В аварии пострадали и четыре юных спортсмена.

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Трагедия оборвала жизнь липецкого тренера и одного из энтузиастов маунтинбайка (горного велосипеда) Максима Раилко.Смертельное ДТП произошло вчера вечером в Тихорецком районе Краснодарского края. Максим вёз своих воспитанников на автомобиле «Лада-Приора» по автодороге «Кавказ». Внезапно на полосу встречного движения выехал автомобиль «Шкода», двигавшийся со стороны города Кропоткина. Шансов у тренера не было.28 апреля ему должно было исполнится 34 года... В результате лобового ДТП Максим погиб на месте. Четыре его воспитанника, ехавшие вместе с тренером, доставлены в Тихорецкую ЦРБ. Туда же увезли водителя и пассажира «Шкоды».Причины выезда «Шкоды» на встречную полосу пока устанавливаются.