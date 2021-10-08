В Липецкой области могут ввести посещение культурных и спортивных мероприятий по QR-кодам

Возможно, это случится уже на следующей неделе.

Как стало известно GOROD48, в Липецкой области по примеру других регионов России уже на следующей неделе могут ввести посещение культурных и спортивных мероприятий по QR-кодам сертификатов о вакцинации от коронавируса. Такой вариант развития событий нам подтвердили в пресс-службе области.



QR-код получает каждый вакцинировавшийся, зарегистрированный на портале Госуслуг. Прививочный сертификат действителен в течение года с даты завершения вакцинации (инъекции второго компонента). Сведения о датах вакцинации вносятся медицинскими работниками, выполнившими вакцинацию, в Федеральный регистр привитых.