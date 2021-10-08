Общество
сегодня, 11:57
В Липецкой области могут ввести посещение культурных и спортивных мероприятий по QR-кодам
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Возможно, это случится уже на следующей неделе.
Как стало известно GOROD48, в Липецкой области по примеру других регионов России уже на следующей неделе могут ввести посещение культурных и спортивных мероприятий по QR-кодам сертификатов о вакцинации от коронавируса. Такой вариант развития событий нам подтвердили в пресс-службе области.
QR-код получает каждый вакцинировавшийся, зарегистрированный на портале Госуслуг. Прививочный сертификат действителен в течение года с даты завершения вакцинации (инъекции второго компонента). Сведения о датах вакцинации вносятся медицинскими работниками, выполнившими вакцинацию, в Федеральный регистр привитых.
QR-код получает каждый вакцинировавшийся, зарегистрированный на портале Госуслуг. Прививочный сертификат действителен в течение года с даты завершения вакцинации (инъекции второго компонента). Сведения о датах вакцинации вносятся медицинскими работниками, выполнившими вакцинацию, в Федеральный регистр привитых.
20 1084
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Людмила
Нужно
Мария
Безмасочник
Липецк красно-синий
Охох
ликбез
обхохочешься
чистюля
Серж