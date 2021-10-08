Общество

сегодня, 11:57

В Липецкой области могут ввести посещение культурных и спортивных мероприятий по QR-кодам

20 1084
#коронавирус
1
В Липецкой области могут ввести посещение культурных и спортивных мероприятий по QR-кодам

Возможно, это случится уже на следующей неделе.

Как стало известно GOROD48, в Липецкой области по примеру других регионов России уже на следующей неделе могут ввести посещение культурных и спортивных мероприятий по QR-кодам сертификатов о вакцинации от коронавируса. Такой вариант развития событий нам подтвердили в пресс-службе области.

QR-код получает каждый вакцинировавшийся, зарегистрированный на портале Госуслуг. Прививочный сертификат действителен в течение года с даты завершения вакцинации (инъекции второго компонента). Сведения о датах вакцинации вносятся медицинскими работниками, выполнившими вакцинацию, в Федеральный регистр привитых.
20 1084
#коронавирус
1

Комментарии (20)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Людмила

11 минут назад
Значит не будем посещать.
ответить

Нужно

11 минут назад
не коды вводить, а масочный режим и в первую очередь вакцинированным.
ответить

Мария

13 минут назад
В Воронеже уже с понедельника без кода нельзя в кафе , кино , фитнесс , театр , база отдыха и тд.
ответить

Безмасочник

18 минут назад
Все подобные мероприятия надо запретить. Но вакцинировать всех тоже надо.
ответить

Липецк красно-синий

18 минут назад
Когда билеты будут в продаже на ЦСКА с металлургом?
ответить

Охох

22 минуты назад
Ну все, теперь будем культурно деградировать
ответить

ликбез

35 минут назад
чистюля, часть ваших налогов уходит, например, на лечение в ковидариях ковидных больных. Там есть уколы по 50 000 штучка, например. Так что если вы не посещаете общественных мест и не способствуете распространению ковида, то свои же налоги и экономите.
ответить

обхохочешься

37 минут назад
чистюля, как в вашей голове связались ваши налоги и посещение вами общественных мест??
ответить

чистюля

52 минуты назад
Кстати, а вы не задумывались, куда наши налоги уходят, если мы не посещаем общественные места.....?????
ответить

Серж

53 минуты назад
побыстрей вводите
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Тербунском районе ввели карантин по бешенству
#карантин #бешенство
В Тербунском районе ввели карантин по бешенству

2 минуты назад

Общество
Ежемесячные пособия получают 8180 одиноких родителей и 853 беременных женщины
#пособия #пенсионный фонд
4
Ежемесячные пособия получают 8180 одиноких родителей и 853 беременных женщины

сегодня, 12:29

Общество
Липецкие аграрии получат 203 миллиона рублей
#сельское хозяйство
7
Липецкие аграрии получат 203 миллиона рублей

сегодня, 12:01

Общество
Работа системы оплаты проезда старыми картами остановлена из-за отзыва лицензии у банка-оператора
#проезд #оплата #транспорт
47
Работа системы оплаты проезда старыми картами остановлена из-за отзыва лицензии у банка-оператора

сегодня, 11:52

Общество
Банк-оператор системы оплаты проезда лишили лицензии
#оплата проезда #транспорт
11
Банк-оператор системы оплаты проезда лишили лицензии

сегодня, 11:40

Общество
Липчане жалуются на проблемы с актуализацией денег на транспортных картах
#транспортная карта #проезд #оплата проезда
17
Липчане жалуются на проблемы с актуализацией денег на транспортных картах

сегодня, 11:25

Общество