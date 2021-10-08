Общество

50 минут назад

Каждый пятый автобус в Липецке вышел на маршрут без платежного терминала

13 1034
#проезд #транспорт
2
Каждый пятый автобус в Липецке вышел на маршрут без платежного терминала

В департаменте транспорта мэрии обещают восстановить систему оплаты проезда транспортными картами в течение дня.

Вчера областное управление дорог и транспорта сообщило о том, что вышедшая еще 16 сентября из строя система оплаты транспортными картами старого образца восстановлена. Однако сегодня утром липчане по-прежнему платили в автобусах наличкой.

В департаменте транспорта мэрии Липецка сообщили GOROD48, что 80% общественного транспорта вышло на маршруты с уже работающими платежными терминалами. В частности, ими оборудована вся техника МУП «Липецкпассажиртранс». А вот у частных перевозчиков каждый пятый автобус вышел на маршрут без платежного терминала. В дептрансе пообещали полностью восстановить систему оплаты проезда транспортными картами в течение дня.
13 1034
#проезд #транспорт
2

Комментарии (13)

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Как гость
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санитар

8 минут назад
Вот всё доверие к этим пластиковым картам.
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Гость

8 минут назад
Вышли то они вышли, но тут же на глазах у меня сняли. По хамски поступают.
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Пассажиры 324 автобуса

10 минут назад
в нашем автобусе терминал для приема транспортных карт заработал сразу же как мы приложили к нему водителя автобуса
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Гость

10 минут назад
Это саботаж, срок действия карт старого образца продлить ещё на год, в качестве компенсации и воспитательной меры!
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Animal planet.

16 минут назад
Почему в в третьей поликлинике все в перемешку,люди которые стоят для сдачи теста на Ковид,и люди стоящие в инфекционный кабинет? Нельзя ли как нибудь разделить кабинеты?
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80%?

16 минут назад
не смешите, 20% частников только с терминалами ТК
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Блин горелый

17 минут назад
Совсем арифметику забыли: если все автобусы МУП «Липецкпассажиртранс» вышли с уже работающими платежными терминалами, а у частных перевозчиков - 80% с терминалами (каждый пятый автобус вышел на маршрут без платежного терминала), то 80% общественного транспорта вышло на маршруты с уже работающими платежными терминалами никак не получается!
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Алекс

20 минут назад
Какая власть такой и порядок.
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Кристина

24 минуты назад
Полагаю, как же они уйдут, если ими "прикормлены" все чиновники!
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Animal planet.

26 минут назад
Лучше бы раскритиковали тех кто ходит без масок!!! Уже не смешно. Где полиция,где штрафы? Как раз и бюджет пополнится.
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