Общество
50 минут назад
Каждый пятый автобус в Липецке вышел на маршрут без платежного терминала
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В департаменте транспорта мэрии обещают восстановить систему оплаты проезда транспортными картами в течение дня.
Вчера областное управление дорог и транспорта сообщило о том, что вышедшая еще 16 сентября из строя система оплаты транспортными картами старого образца восстановлена. Однако сегодня утром липчане по-прежнему платили в автобусах наличкой.
В департаменте транспорта мэрии Липецка сообщили GOROD48, что 80% общественного транспорта вышло на маршруты с уже работающими платежными терминалами. В частности, ими оборудована вся техника МУП «Липецкпассажиртранс». А вот у частных перевозчиков каждый пятый автобус вышел на маршрут без платежного терминала. В дептрансе пообещали полностью восстановить систему оплаты проезда транспортными картами в течение дня.
В департаменте транспорта мэрии Липецка сообщили GOROD48, что 80% общественного транспорта вышло на маршруты с уже работающими платежными терминалами. В частности, ими оборудована вся техника МУП «Липецкпассажиртранс». А вот у частных перевозчиков каждый пятый автобус вышел на маршрут без платежного терминала. В дептрансе пообещали полностью восстановить систему оплаты проезда транспортными картами в течение дня.
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Комментарии (13)
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санитар
Гость
Пассажиры 324 автобуса
Гость
Animal planet.
80%?
Блин горелый
Алекс
Кристина
Animal planet.