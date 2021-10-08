Общество

сегодня, 14:02

В Липецке вернули прежнюю систему оплаты проезда

18 1720
#проезд #оплата #транспорт
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В Липецке вернули прежнюю систему оплаты проезда

Сумма платежа наличными зависит от цвета транспортной карты старого образца.

Система оплаты проезда транспортными картами старого образца временно приостановлена из-за отзыва лицензии у банка-оператора. В связи с этим в Липецке вернули прежнюю «аварийную» систему оплаты наличными для держателей таких карт. Об этом GOROD48 сообщили в департаменте транспорта администрации Липецка.

Пока работу системы не восстановят, проезд в автобусах и трамваях будет осуществляться при предъявлении водителю транспортной карты по следующем принципам:

 - если у пассажира фиолетовая (общегражданская) транспортная карта, он сможет заплатить водителю наличными или рассчитаться через терминал банковской картой – стоимость проезда составит 21 рубль;

 - если у пассажира льготная, зелёная карта, он сможет рассчитаться наличными, при этом будет действовать 50% скидка, стоимость поездки составит 10,5 рубля;

 - если у пассажира льготная, красная карта, он сможет рассчитаться наличными с 50% скидкой, стоимость поездки составит 10,5 рубля, для сопровождающего лица проезд будет бесплатным;

 - владельцы жёлтых и голубых льготных транспортных карт смогут ездить в общественном транспорте бесплатно.

 Эти тарифы полностью соответствуют тем, по которым рассчитывались пассажиры при оплате проезда транспортными картами.


Напомним, сегодня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Объединенный резервный банк» АО «ОРБАНК». Эта кредитная организация является частью системы оплаты проезда транспортными картами в Липецкой области. Причиной для отзыва лицензии стали нарушения в работе банка. Сейчас в «ОРБАНКе» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Система оплаты проезда транспортными картами старого образца вышла из строя в четверг, 16 сентября. Сначала сломалась система актуализации баланса на транспортных картах. В субботу утром, 18 сентября, на работу вышли несколько маршруток с демонтированными терминалами оплаты проезда старыми транспортными картами. Днем в субботу мэрия Липецка приняла решение сделать проезд в городе бесплатным 18 и 19 сентября. Причиной выхода системы из строя назвали поломку двух компонентов. Вчера вечером систему починили. Сегодня утром в транспорт начали возвращать терминалы оплаты проезда картами старого образца. Но спустя пару часов систему пришлось отключить из-за проблем банка. Она не будет работать до тех пор, пока не поступят разъяснения от Банка России. Пока липчане могут оплачивать проезд через банковские терминалы и новыми транспортными картами, а также — наличными.

Система безналичной оплаты проезда старого образца прослужит до 31 декабря 2021 года включительно. До этого времени у пассажиров есть возможность прокатать денежные средства, которые остались на устаревших транспортных картах. Кроме того, деньги с таких карт можно вернуть.

18 1720
#проезд #оплата #транспорт
2

Комментарии (18)

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Как гость
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Вот и дистанция и санитарные меры.

4 минуты назад
Почему для подачи заявление обычным людям выделили одно здание АВТОВОКЗАЛА создам там и так столпотворение? Вы же сами говорите народу там очень много, не смотря на такое положения с пандемией, гриппом. Неужели нельзя открыть ХОТЯБЫ на месяц больше таких пунктов в каждом районе.
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вмчем ваши проблемы?

5 минут назад
А вернуть средства со старой ТК ?, . нет никаких проблем что на карту деньги класть, или платить наличкой. сами себе прилумываете "проблему" и изображаете из себя "терпилу "
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К чему это написали?

8 минут назад
Нет ведь возможности ""Система безналичной оплаты проезда старого образца прослужит до 31 декабря 2021 года включительно. До этого времени у пассажиров есть возможность прокатать денежные средства, которые остались на устаревших транспортных картах.""
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Патриот

14 минут назад
дед Макар, сторонники европейского пути развития
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Любовь

16 минут назад
Сейчас на автовокзале, в данный момент закрыты окна где принимали документы на возврат денежных средств!
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Артем Басотский

17 минут назад
А что мешает дать чиновникам распоряжении о закрытии системы старой не восстанавливать ее плати банковской картой или наличными 26 руб льготники пусть получают карты нового образца в МФЦ а со старых карт кому нужны деньги пусть едут на автовокзал и получают их зачем при такой правильной и удобной системе как оплата банковской картой в салонах по 2 терминала ?
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Теперь,

17 минут назад
ещё, и на автовокзал ехать. Кто оплатит проезд и убитое время?
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Гостья

27 минут назад
Мы все стерпим, терпение наше безгранично
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А вернуть средства со старой ТК ?

31 минуту назад
Надо тоже ДО 31.12.2021 ? Или можно пожже ?
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Гость

33 минуты назад
Людям надо ездить бесплатно в наглую у кого деньги остались на карте, тогда эти барыги быстро всё и починят и настрою, а то развели бардак в регионе,то у них сбой в системе был теперь с лицензией, а дальше новый год.
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