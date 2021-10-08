Общество
сегодня, 14:02
В Липецке вернули прежнюю систему оплаты проезда
18 1720
Сумма платежа наличными зависит от цвета транспортной карты старого образца.
Система оплаты проезда транспортными картами старого образца временно приостановлена из-за отзыва лицензии у банка-оператора. В связи с этим в Липецке вернули прежнюю «аварийную» систему оплаты наличными для держателей таких карт. Об этом GOROD48 сообщили в департаменте транспорта администрации Липецка.
Пока работу системы не восстановят, проезд в автобусах и трамваях будет осуществляться при предъявлении водителю транспортной карты по следующем принципам:
- если у пассажира фиолетовая (общегражданская) транспортная карта, он сможет заплатить водителю наличными или рассчитаться через терминал банковской картой – стоимость проезда составит 21 рубль;
- если у пассажира льготная, зелёная карта, он сможет рассчитаться наличными, при этом будет действовать 50% скидка, стоимость поездки составит 10,5 рубля;
- если у пассажира льготная, красная карта, он сможет рассчитаться наличными с 50% скидкой, стоимость поездки составит 10,5 рубля, для сопровождающего лица проезд будет бесплатным;
- владельцы жёлтых и голубых льготных транспортных карт смогут ездить в общественном транспорте бесплатно.
Эти тарифы полностью соответствуют тем, по которым рассчитывались пассажиры при оплате проезда транспортными картами.
Напомним, сегодня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Объединенный резервный банк» АО «ОРБАНК». Эта кредитная организация является частью системы оплаты проезда транспортными картами в Липецкой области. Причиной для отзыва лицензии стали нарушения в работе банка. Сейчас в «ОРБАНКе» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Система оплаты проезда транспортными картами старого образца вышла из строя в четверг, 16 сентября. Сначала сломалась система актуализации баланса на транспортных картах. В субботу утром, 18 сентября, на работу вышли несколько маршруток с демонтированными терминалами оплаты проезда старыми транспортными картами. Днем в субботу мэрия Липецка приняла решение сделать проезд в городе бесплатным 18 и 19 сентября. Причиной выхода системы из строя назвали поломку двух компонентов. Вчера вечером систему починили. Сегодня утром в транспорт начали возвращать терминалы оплаты проезда картами старого образца. Но спустя пару часов систему пришлось отключить из-за проблем банка. Она не будет работать до тех пор, пока не поступят разъяснения от Банка России. Пока липчане могут оплачивать проезд через банковские терминалы и новыми транспортными картами, а также — наличными.
Система безналичной оплаты проезда старого образца прослужит до 31 декабря 2021 года включительно. До этого времени у пассажиров есть возможность прокатать денежные средства, которые остались на устаревших транспортных картах. Кроме того, деньги с таких карт можно вернуть.
Пока работу системы не восстановят, проезд в автобусах и трамваях будет осуществляться при предъявлении водителю транспортной карты по следующем принципам:
- если у пассажира фиолетовая (общегражданская) транспортная карта, он сможет заплатить водителю наличными или рассчитаться через терминал банковской картой – стоимость проезда составит 21 рубль;
- если у пассажира льготная, зелёная карта, он сможет рассчитаться наличными, при этом будет действовать 50% скидка, стоимость поездки составит 10,5 рубля;
- если у пассажира льготная, красная карта, он сможет рассчитаться наличными с 50% скидкой, стоимость поездки составит 10,5 рубля, для сопровождающего лица проезд будет бесплатным;
- владельцы жёлтых и голубых льготных транспортных карт смогут ездить в общественном транспорте бесплатно.
Эти тарифы полностью соответствуют тем, по которым рассчитывались пассажиры при оплате проезда транспортными картами.
Напомним, сегодня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Объединенный резервный банк» АО «ОРБАНК». Эта кредитная организация является частью системы оплаты проезда транспортными картами в Липецкой области. Причиной для отзыва лицензии стали нарушения в работе банка. Сейчас в «ОРБАНКе» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Система оплаты проезда транспортными картами старого образца вышла из строя в четверг, 16 сентября. Сначала сломалась система актуализации баланса на транспортных картах. В субботу утром, 18 сентября, на работу вышли несколько маршруток с демонтированными терминалами оплаты проезда старыми транспортными картами. Днем в субботу мэрия Липецка приняла решение сделать проезд в городе бесплатным 18 и 19 сентября. Причиной выхода системы из строя назвали поломку двух компонентов. Вчера вечером систему починили. Сегодня утром в транспорт начали возвращать терминалы оплаты проезда картами старого образца. Но спустя пару часов систему пришлось отключить из-за проблем банка. Она не будет работать до тех пор, пока не поступят разъяснения от Банка России. Пока липчане могут оплачивать проезд через банковские терминалы и новыми транспортными картами, а также — наличными.
Система безналичной оплаты проезда старого образца прослужит до 31 декабря 2021 года включительно. До этого времени у пассажиров есть возможность прокатать денежные средства, которые остались на устаревших транспортных картах. Кроме того, деньги с таких карт можно вернуть.
18 1720
Комментарии (18)
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Вот и дистанция и санитарные меры.
вмчем ваши проблемы?
К чему это написали?
Патриот
Любовь
Артем Басотский
Теперь,
Гостья
А вернуть средства со старой ТК ?
Гость