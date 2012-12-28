70-летний мужчина погиб при сжигании сухой травы

Тело пенсионера нашла его жена.













Пожарные ликвидировали возгорание сухой травы на площади 10 квадратных метров.



«В голове не укладывается. Правила пожарной безопасности никто не отменял. У нас объявлен пожароопасный сезон, где чёрным по белому написано не поджигать сухую траву. И тем не менее она горит почти во всех районах. Только за последние сутки 17 случаев, а с начала года – уже 40 возгораний.



Прошу всех думать о безопасности. А все эти так называемые «профилактические весенние палы» лучше «сжечь» в своей памяти. Луга от этого гуще не станут, вся живность в траве сгорит, а ветер может легко перебросить пламя на дома или лес. Главам поселений и районов поручаю усилить профилактическую работу с населением», — написал в своём Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.



Примечательно, что 1 апреля в Манино при таких же обстоятельствах было найдено тело 54-летнего местного жителя. Что стало причиной его смерти также предстоит выяснить правоохранителям.



Добавим, что с 25 марта в Липецкой области объявлен пожароопасный сезон. Тем не менее, по данным ГУ МЧС России по Липецкой области, Пожарные ликвидировали возгорание сухой травы на площади 10 квадратных метров.«В голове не укладывается. Правила пожарной безопасности никто не отменял. У нас объявлен пожароопасный сезон, где чёрным по белому написано не поджигать сухую траву. И тем не менее она горит почти во всех районах. Только за последние сутки 17 случаев, а с начала года – уже 40 возгораний.Прошу всех думать о безопасности. А все эти так называемые «профилактические весенние палы» лучше «сжечь» в своей памяти. Луга от этого гуще не станут, вся живность в траве сгорит, а ветер может легко перебросить пламя на дома или лес. Главам поселений и районов поручаю усилить профилактическую работу с населением», — написал в своём Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.Примечательно, что 1 апреля в Манино при таких же обстоятельствах было найдено тело 54-летнего местного жителя. Что стало причиной его смерти также предстоит выяснить правоохранителям.Добавим, что с 25 марта в Липецкой области объявлен пожароопасный сезон. Тем не менее, по данным ГУ МЧС России по Липецкой области, за сутки 19 раз горела сухая трава на общей площади 2,446 гектара . А с начала года сгорело сгорели 3,272 гектара сухой травы.

Если заметили возгорание — немедленно сообщите о нем в экстренную службу 112!

Сегодня в селе Манино Хлевенского района погиб 70-летний пенсионер. Его обгоревшее тело нашла жена. Пока причина смерти мужчины устанавливается. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, он упал при сжигании сухой травы.Главное управление МЧС России по Липецкой области также просит сознательно относиться к соблюдению правил пожарной безопасности и призывает отказаться от сжигания сухой травы. Ведь каждый поджог не только наносит существенный вред окружающей среде, уничтожая живую природу, но и приводит к другим негативным последствиям, неся угрозу жизни и здоровью людей.