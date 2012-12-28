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сегодня, 15:47
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70-летний мужчина погиб при сжигании сухой травы

Тело пенсионера нашла его жена.

Сегодня в селе Манино Хлевенского района погиб 70-летний пенсионер. Его обгоревшее тело нашла жена. Пока причина смерти мужчины устанавливается. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, он упал при сжигании сухой травы.  

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Пожарные ликвидировали возгорание сухой травы на площади 10 квадратных метров.

«В голове не укладывается. Правила пожарной безопасности никто не отменял. У нас объявлен пожароопасный сезон, где чёрным по белому написано не поджигать сухую траву. И тем не менее она горит почти во всех районах. Только за последние сутки 17 случаев, а с начала года – уже 40 возгораний.

Прошу всех думать о безопасности. А все эти так называемые «профилактические весенние палы» лучше «сжечь» в своей памяти. Луга от этого гуще не станут, вся живность в траве сгорит, а ветер может легко перебросить пламя на дома или лес. Главам поселений и районов поручаю усилить профилактическую работу с населением», — написал в своём Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

Примечательно, что 1 апреля в Манино при таких же обстоятельствах было найдено тело 54-летнего местного жителя. Что стало причиной его смерти также предстоит выяснить правоохранителям.

Добавим, что с 25 марта в Липецкой области объявлен пожароопасный сезон. Тем не менее, по данным ГУ МЧС России по Липецкой области, за сутки 19 раз горела сухая трава на общей площади 2,446 гектара. А с начала года сгорело сгорели 3,272 гектара сухой травы.

Главное управление МЧС России по Липецкой области также просит сознательно относиться к соблюдению правил пожарной безопасности и призывает отказаться от сжигания сухой травы. Ведь каждый поджог не только наносит существенный вред окружающей среде, уничтожая живую природу, но и приводит к другим негативным последствиям, неся угрозу жизни и здоровью людей. Если заметили возгорание — немедленно сообщите о нем в экстренную службу 112!

пожар
ожоги
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Комментарии (1)

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Катюшка
13 минут назад
В Малинино и Мечеке каждый год одно и тоже.Жгут,все село дымит...Ни в Грязном,ни в Вербилово не жгут,а там всё село чёрное!
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