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Происшествия
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сегодня, 17:10
По ДТП с липецким тренером и подростками-спортсменами возбуждено уголовное дело
44-летний водитель «Шкоды» был пьян. Следователь приступит к работе с подозреваемым сразу после стабилизации его состояния.
Водителя «Шкоды» подозревают в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ.
«По версии следствия, вечером 1 апреля 2024 года 44-летний водитель автомобиля «Шкода» в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Лада» под управлением 33-летнего мужчины. В момент ДТП во втором автомобиле находились четверо пассажиров – спортсмены-велосипедисты из Липецкой области в возрасте от 12 до 17 лет. В результате столкновения водитель, перевозивший детей, скончался на месте. Подростки с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Также доставлены в больницу для оказания помощи подозреваемый и его 41-летняя пассажирка. Следователь приступит к работе с фигурантом сразу после стабилизации его состояния», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.
Следователем и криминалистом регионального СК проведен тщательный осмотр места происшествия, назначена автотехническая экспертиза. Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Фото с места аварии — vk.com/autokrd, видео - kuban.sledcom.ru
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