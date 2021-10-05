Штрафовать за отсутствие обязательных прививок от коронавируса начнут после 1 декабря

В Роспотребнадзоре рассказали, как будет организована обязательная вакцинация от коронавируса.

Напомним, 30 сентября главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев подписал постановление об обязательной вакцинации против COVID-19 работников ряда сфер.



Как пояснила GOROD48 заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина, штрафовать за отсутствие прививок начнут после 1 декабря.



Организация обязательной вакцинации будет проходить также, как и прививочная кампания против гриппа. Руководитель организации или предприятия должен связаться с территориальной медицинской организацией и обговорить время и место проведения вакцинации: медработники из поликлиники могут сами прийти на предприятие и провести иммунизацию прямо на рабочем месте, либо сотрудники централизованно придут в поликлинику. У работников также есть возможность сделать прививку самостоятельно в поликлинике по месту жительства или в мобильных пунктах вакцинации и отчитаться об этом перед работодателем.



- Работодатель должен использовать все свои полномочия, чтобы мотивировать сотрудников пройти вакцинацию, - отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина. - Для работников подлежащих обязательной вакцинации сфер основанием отказа от прививки может быть только медотвод.



В Липецкой области прививки от коронавуируса стали обязательными для работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, транспорта общего пользования, такси, МФЦ, ЖКХ и энергетики, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовой связи, бытовых услуг, прачечных, химчисток, парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, театров, кинотеатров, концертных залов, промышленных предприятий непрерывного цикла, для государственных гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы Липецкой области, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, работников органов власти Липецкой области и подведомственных им организаций, работников органов местного самоуправления. До 1 декабря руководителям предприятий, организаций и ИП предписано вакцинировать не менее 80% сотрудников.



