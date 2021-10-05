Коронавирус

35 минут назад

Штрафовать за отсутствие обязательных прививок от коронавируса начнут после 1 декабря

19 2422
#вакцинация #коронавирус
4
Штрафовать за отсутствие обязательных прививок от коронавируса начнут после 1 декабря

В Роспотребнадзоре рассказали, как будет организована обязательная вакцинация от коронавируса.

Напомним, 30 сентября главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев подписал постановление об обязательной вакцинации против COVID-19 работников ряда сфер.

Как пояснила GOROD48 заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина, штрафовать за отсутствие прививок начнут после 1 декабря.

Организация обязательной вакцинации будет проходить также, как и прививочная кампания против гриппа. Руководитель организации или предприятия должен связаться с территориальной медицинской организацией и обговорить время и место проведения вакцинации: медработники из поликлиники могут сами прийти на предприятие и провести иммунизацию прямо на рабочем месте, либо сотрудники централизованно придут в поликлинику. У работников также есть возможность сделать прививку самостоятельно в поликлинике по месту жительства или в мобильных пунктах вакцинации и отчитаться об этом перед работодателем.

- Работодатель должен использовать все свои полномочия, чтобы мотивировать сотрудников пройти вакцинацию, - отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина. - Для работников подлежащих обязательной вакцинации сфер основанием отказа от прививки может быть только медотвод.

В Липецкой области прививки от коронавуируса стали обязательными для работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, транспорта общего пользования, такси, МФЦ, ЖКХ и энергетики, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовой связи, бытовых услуг, прачечных, химчисток, парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, театров, кинотеатров, концертных залов, промышленных предприятий непрерывного цикла, для государственных гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы Липецкой области, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, работников органов власти Липецкой области и подведомственных им организаций, работников органов местного самоуправления. До 1 декабря руководителям предприятий, организаций и ИП предписано вакцинировать не менее 80% сотрудников.

19 2422
#вакцинация #коронавирус
4

Комментарии (21)

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А Путин

2 минуты назад
Закон и порядок ,говорит нашим и вашим ,кто как понимает ,так и делает !
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.

2 минуты назад
Закон и порядок, а вы эти слова президента сами слышали, или вам Рабинович напел?
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зрк

2 минуты назад
Липчанка, у тебя с головой все впорядке
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077

3 минуты назад
Ага щасссссс ток шнурки поглажу
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097

4 минуты назад
Всеххх посадят на иглу, да ещё потом ревакцинацию делать
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Вася

5 минут назад
А какие именно полномочия должен использовать работодатель чтобы заставить сотрудников колоть непонятную жижу, объясните поподробнее.
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М да

6 минут назад
Игорь, только идиот так может писать!
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Леночка

7 минут назад
Какие штрафы ,вы еще даже в медучереждениях не навели порядок, в стамотологии на соколе врачи после каждого поциента не только перчатки не меняют ,элементарно не моют руки,ни кто этого не проверяет и не принуждает их к этому.Где ваша работа Роспотребнадзор или наживаться на штрафах и так обедневшего населения видимо будет легче чем в медучереждениях навести порядок.
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гость

8 минут назад
игорь, это где это в данной статье такое написано? да еще и до 10 лет))))
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Какого хрена

9 минут назад
В это постановление попали предприятия непрерывного цикла? Ни в 825 постановлении ни в приказе 125н нету этой категории. Но т.к . крупнейший производственный гигант и вся ОЭЗ работают по непрерывного графику фашист Бондарев написал эту категорию.
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