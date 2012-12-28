Похоронившая мать ельчанка судилась с больницей, а её сожитель разбил монтировкой машины у дома врача
Происшествия
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16 минут назад
За здоровье детей-спортсменов борются врачи двух больниц
Все четверо детей находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, вечером 1 апреля на трассе «Кавказ» в Краснодарском крае «Лада Приора» тренера Максима Раилко столкнулась с выехавшим на встречную полосу автомобилем «Шкода». Тренер погиб на месте, четверо детей, которых он вез на сборы, получили травмы.
Фото: vk.com/autokrd
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