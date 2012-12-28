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Происшествия
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28 минут назад
В Липецке задержан администратор наркошопа
У 32-летнего мужчины найдены два килограмма марихуаны.
По предварительным данным, липчанин выполнял функцию администратора магазина, созданного в теневом сегменте Интернета. Он оптом закупал наркотики для дальнейшей перепродажи через закладки.
«В ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружены два полимерных пакета с более чем двумя килограммами марихуаны. Возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, максимальная санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали в полиции.
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