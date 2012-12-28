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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: гибель липецкого тренера, воздушные тревоги и когда отключат отопление

Сегодня, 2 апреля, стало известно о гибели в Краснодарском крае липецкого тренера, рано утром в Становлянском районе подавили беспилотник, и GOROD48 выяснял, когда отключат отопление.

Ужасная новость пришла сегодня утром. В ДТП на трассе «Кавказ» в Краснодарском крае  погиб липецкий тренер Максим Раилко. Ему навстречу неожиданно выехал автомобиль «Шкода».  

Тренер вез на соревнования четырех юных спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет. Ребят в тяжелом состоянии отвезли в больницы. Троих в краевую клиническую, а одного в Тихрецкую ЦРБ, но и его скоро планируют перевести к остальным.

Отпевание Максима Раилко состоится 3 апреля в церкви Рождества Христова на улице Арктической. Он не дожил до своего 34-го дня рождения чуть меньше месяца.

К вечеру стало известно, что в отношении водителя автомобиля «Шкода» возбуждено уголовное дело. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. 

«Прекрасный был тренер. С ним занимался мой сын в своё время. Читаю и реву. Вечная память Максиму Александровичу», — написала Ольга.

«Сочувствуем и переживаем. Большое горе для спорта. Родным и близким сил и терпения. Деткам скорейшего выздоровления, чтобы все поправились», — добавил Гость.

«На поезде надо было, много раз безопаснее, пусть не так удобно. Каждое лето много детей так ездят по соревнованиям и сборам. скорейшего выздоровления», — заметил ХА.

Накануне, ближе к полуночи, когда многие уже спали, в Липецкой области был введен  желтый режим опасности. Тревогу довольно быстро отменили, но утром, 2 апреля, объявили снова. Чуть позже губернатор Игорь Артамонов сообщил, что в Становлянском районе подавлен беспилотный летательный аппарат.

«Благодарю бога, что хранит нашу землю от вражеских напастей! Прошу бога, чтоб направил архангела Михаила в защиту нашей русской земли! Браво всем сотрудникам всем структурным подразделениям, обнаружившим и подавленным БПЛА», — поблагодарил один из комменаторов.

Большинство же комментаторов обсуждало, почему они не получили SMS-сообщения.

«Нет ни сообщений ни звуков тревоги ни чего нет», — пожаловалась Юля.

«Было бы неплохо, если бы сигнал поступал на телефон, в виде СИС. Всякая ерунда приходит, а что необходимо — нет! Такие сообщения необходимы в настоящее время!», — добавил Гость.

В пресс-службе МЧС по Липецкой области GOROD48 рассказали, что при введении желтого уровня опасности, означающего, появление вблизи границ региона беспилотников, SMS-рассылка не предусмотрена. Такую информацию сообщают МЧС и губернатор Игорь Артамонов на своих ресурсах.

А в липецких школах сегодня потренировались в эвакуации. Легенд было две: опасность внутри здания и эвакуация в случае пожара. 

Когда же отключат отопление? На дворе начало апреля, а город уже чуть ли не плавится от жары. В мэрии решили не торопиться, ведь в ближайшие дни похолодает. Поэтому дата отключения отопления пока не определена. Как бы к концу недели не замерзнуть.

Новость об отоплении, ожидаемо, набрала под сотню комментариев.

«Квадра» могла бы чуть сбавить отопление, а то и как в мороз топят», — заметил Да.

«Примите уже меры, дома дышать нечем. Открыты все окна, двери.Деньги за отопление летят на улицу просто. Даже если чуть потом похоладает, так надо вспомнить, как мы почти неделю жили без отопления в 25-ти градусный мороз. Все выжили, никто не умер», — напомнила Лора.

«Зато «Квадра» уведомила, что отключение горячей воды будет с 16 апреля! Это как?!», — спросила Лариса.

«Люди, рядом с радиатором стоят шаровые краны, их нужно повернуть, и батарея станет комнатной температуры. А те, кто пишет выключать отопление, завтра тут будут хныкать, растирая сопли по смартфону», — посоветовал Тарыгин.

Синоптики, между тем, уже сообщили, что пик тепла пройден и погода возвращается к норме. Сегодня ночью температура будет колебаться от +10 до +12, а днем столбики термометров могут подняться уже только до +18 градусов.
вечЁрка
ДТП
воздушная опасность
отопительный сезон
пожар
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