Липецкая вечЁрка: гибель липецкого тренера, воздушные тревоги и когда отключат отопление

Сегодня, 2 апреля, стало известно о гибели в Краснодарском крае липецкого тренера, рано утром в Становлянском районе подавили беспилотник, и GOROD48 выяснял, когда отключат отопление.