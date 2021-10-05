В магазинах, кафе и ресторанах липчане оставили в январе-августе 200 миллиардов рублей

Оборот розничной торговли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос в регионе на 5,8%, а оборот общественного питания – на 25,9%.

Липецкстат опубликовал данные социально-экономического развития Липецкой области за январь-август этого года.



Так, за это время в продуктовых и промтоварных магазинах липчане оставили, соответственно, 95,2 и 99,5 млрд рублей. Таким образом, по сравнению с январем-августом 2020 года оборот розничной торговли составил 194,7 млрд рублей, или больше на 5,8%, чем годом ранее. О таком росте чиновники говорят с придыханием. Считается, что это демонстрирует рост доходов населения. Однако на самом деле это, скорее, свидетельствует о разгоне инфляции. Тот же Липецкстат подсчитал, что в первом полугодии 2021-го цены на продовольственные товары выросли в целом на 8,6% по сравнению с январем-августом 2020-го, а на непродовольственные – на 7,2%. Иными словами, липчане купили в этом году меньше еды, напитков, бытовой техники, обуви, одежды и иных товаров, чем годом ранее.



Общепит показал рост на 25,9% после жестких прошлогодних локдауна и ковидных ограничений. В кафе и ресторанах жители и гости нашего региона оставили 5,6 млрд рублей, а только в августе – 741 миллион.



Если говорить о сфере бытовых услуг, то в этом году у нас наблюдается спрос на стрижки и на похороны. Так, за первые восемь месяцев года липчане заплатили парикмахерам 823,5 млн рублей, а ритуальщикам – 855,3 миллиона, причем за гробы и венки было уплачено на 13% больше, чем годом ранее, а за стрижки – на 13,4%. То есть рынки бьюти-сервиса и похоронных услуг, как говорится, растут. Как растет и спрос на строителей и отделочников жилья, которым, согласно статистике (можно ли верить этой даме, если, как правило, все расчеты за такие работы, как правило, проходят в тени?), липчане отдали 1,7 млрд рублей, или на 25,3% больше средств, чем в 2020 году, когда с марта по июнь не работали магазины строительных товаров.



Показал рост и индекс промышленного производства – на 2,3% к январю-августу прошлого года. Рост этого индекса явно притормаживает. Так, в августе этого года к предыдущему месяцу, июлю, промпроизводство упало на 13,1%. Чего же ждать к концу года?



Добыча полезных ископаемых, например, в январе-августе этого года составила 93% от прошлогоднего показателя, причем песка добыто на 30,1% меньше, чем годом ранее. Меньше, чем в прошлом году, в регионе произвели одежды (98,2%), транспортных средств и оборудования (92,2%), каких-то «прочих готовых изделий» (47,9%). Какие-то странности в пандемию творятся на рынке производства лекарственных средств и материалов: противоопухолевых и иммуномодулирующих средств выпущено на 42,3% меньше, чем годом ранее, игл и шприцов – на 49,6% меньше, лекарств для лечения сахарного диабета – на 81,1%. Зато выпуск табачных изделий выросло за этот период в 2,3 раза.



В АПК региона зафиксированы разнонаправленные процессы. Так, к концу августа поголовье крупного рогатого скота выросло на 300 коров, но от 116 900 буренок надоили молока на 0,2% меньше, чем годом ранее. Неожиданностью стало уменьшение производства местными заводами сливочного масла сразу на 24,8%, сыров и творога – на 17,1%. Парадокс, но сметаны в регионе выпустили вдруг на 20,6% больше, чем в январе-августе 2020 года.



Традиционно хорошо обстоят дела с птицеводством – куры расстарались снести на 5% яиц больше. А вот со свиньями – беда: поголовье сократилось на 6%. И теперь на фермах крупных товаропроизводителей, фермеров и хлевах селян похрюкивает 707,1 тысяча свиней – на 46 тысяч меньше, чем годом ранее. В итоге в графу «скот и птица на убой» статистики вписали 94% от живого веса животных, сданных на мясо в прошлом году.



Колбасных изделий в регионе с начала года по конец августа выпущено на 8,1% меньше, чем годом ранее, мяса птицы – на 15,5%, говядины – на 26,2%, мясных полуфабрикатов – на 27,7%. В то же время мясных консервов произвели в 2,1 раза больше, а растительно-мясных – на 56% больше, чем в прошлом году.



Какой-то провал – в производстве растительных масел в регионе. Его отжали на треть меньше, чем в январе-августе 2020-го. Такая же петрушка – с сахаром. Заводы региона произвели его на половину меньше, чем годом ранее. Соответственно, значительно, сразу на 77% упало производство свекловичного жома и мелассы. Муки намололи на 8,7% меньше, чем годом ранее, макаронных изделий наштамповали меньше на треть, хлеба и хлебобулочных изделий напекли меньше на 11%.



Отрадно, что запасов продуктов питания в торговых сетях региона – на 35 дней работы без новых товарных подвозов.



Согласно докладу территориального органа Государственной статистики и информации Росстата, в регионе сократился на 6,6% ввод жилья. Кстати, вся сумма просрочки по зарплате в регионе (10 млн рублей) – как раз в строительстве.



Кредиторская задолженность по всем видам деятельности в регионе по состоянию на 1 июня – 294,3 млрд рублей (8,7 миллиарда – просроченная), дебиторская – 296,4 млрд рублей (6,8 миллиарда – просроченная).