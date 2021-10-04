Происшествия
сегодня, 16:20
Экс-судья Надежда Федорова созналась в наезде на пенсионерку
Для раскаяния ей понадобилось более полутора лет.
В СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении мирового судьи в отставке Надежды Федоровой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Как сообщает пресс-служба ведомства, обвиняемая в ходе расследования вину в совершении преступления признала полностью, подтвердила факт исправности принадлежащего ей автомобиля и управления им в момент совершения смертельного наезда на 62-летнюю пенсионерку Татьяну Шумскую.
Авария со смертельным исходом произошла 6 ноября 2019 года. Жительница Липецка Татьяна Шумская попала под колеса Nissan Tiida на пешеходном переходе на улице Московской в Липецке. Сразу же после ДТП в полицейской сводке виновником смертельного наезда назвали 25-летнего водителя иномарки. Однако данные записи камеры уличного наблюдения, а также очевидцы этого ДТП свидетельствовали, что за рулем белого «Ниссана» был не мужчина, а женщина.
Через две недели после этой аварии ставшая подозреваемой в этом наезде 66-летняя мировая судья судебного участка № 27 Октябрьского судебного района Липецка Надежда Федорова вышла в отставку с одобрения ее заявления членами квалификационной коллегии судей областного суда. Допросить ее следователи полиции не смогли - не их уровень. Так как судья в отставке — спецсубъект, то уголовное дело о смертельном ДТП взял в свое производство СКР региона. У следователей СУ СК РФ по Липецкой области к этом моменту появились веские основания подозревать в этой аварии пусть отставного, но судью.
На тот момент Надежда Федорова продолжала утверждать, что за рулем автомобиля вечером 6 ноября находился ее родственник. Чтобы допросить бывшую судью, следователю СКР необходимо было получение разрешения на производство таких действий от Высшей квалификационной коллегии судей РФ. За этим документом в Верховный суд обращался лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Отставная судья не раз избегала появления в ВККС под предлогом болезней, но, в конце концов, этот орган дал согласие Следкому на возбуждение уголовного дела в отношении Надежды Федоровой.
И вот ситуация изменилась. Во время следствия Надежда Федорова созналась в смертельном наезде, а в СУ СК РФ по Липецкой области заявили, что собрали достаточную доказательственную базу для передачи материалов уголовного дела в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Фото actionlmk.ru: на встрече со студентами металлургического колледжа Надежда Федорова - посередине снимка
Авария со смертельным исходом произошла 6 ноября 2019 года. Жительница Липецка Татьяна Шумская попала под колеса Nissan Tiida на пешеходном переходе на улице Московской в Липецке. Сразу же после ДТП в полицейской сводке виновником смертельного наезда назвали 25-летнего водителя иномарки. Однако данные записи камеры уличного наблюдения, а также очевидцы этого ДТП свидетельствовали, что за рулем белого «Ниссана» был не мужчина, а женщина.
Через две недели после этой аварии ставшая подозреваемой в этом наезде 66-летняя мировая судья судебного участка № 27 Октябрьского судебного района Липецка Надежда Федорова вышла в отставку с одобрения ее заявления членами квалификационной коллегии судей областного суда. Допросить ее следователи полиции не смогли - не их уровень. Так как судья в отставке — спецсубъект, то уголовное дело о смертельном ДТП взял в свое производство СКР региона. У следователей СУ СК РФ по Липецкой области к этом моменту появились веские основания подозревать в этой аварии пусть отставного, но судью.
На тот момент Надежда Федорова продолжала утверждать, что за рулем автомобиля вечером 6 ноября находился ее родственник. Чтобы допросить бывшую судью, следователю СКР необходимо было получение разрешения на производство таких действий от Высшей квалификационной коллегии судей РФ. За этим документом в Верховный суд обращался лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Отставная судья не раз избегала появления в ВККС под предлогом болезней, но, в конце концов, этот орган дал согласие Следкому на возбуждение уголовного дела в отношении Надежды Федоровой.
И вот ситуация изменилась. Во время следствия Надежда Федорова созналась в смертельном наезде, а в СУ СК РФ по Липецкой области заявили, что собрали достаточную доказательственную базу для передачи материалов уголовного дела в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Фото actionlmk.ru: на встрече со студентами металлургического колледжа Надежда Федорова - посередине снимка
Комментарии (12)
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Мнение
Юрист
Юрист
Смех
Где наказание за лжесвидетельство?
Евгения
За справедливость.
it_happens
катенька
Юлька