Происшествия

сегодня, 16:20

Экс-судья Надежда Федорова созналась в наезде на пенсионерку

12 2305
#ДТП
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Экс-судья Надежда Федорова созналась в наезде на пенсионерку

Для раскаяния ей понадобилось более полутора лет.

В СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении мирового судьи в отставке Надежды Федоровой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Как сообщает пресс-служба ведомства, обвиняемая в ходе расследования вину в совершении преступления признала полностью, подтвердила факт исправности принадлежащего ей автомобиля и управления им в момент совершения смертельного наезда на 62-летнюю пенсионерку Татьяну Шумскую.

Авария со смертельным исходом произошла 6 ноября 2019 года. Жительница Липецка Татьяна Шумская попала под колеса Nissan Tiida на пешеходном переходе на улице Московской в Липецке. Сразу же после ДТП в полицейской сводке виновником смертельного наезда назвали 25-летнего водителя иномарки. Однако данные записи камеры уличного наблюдения, а также очевидцы этого ДТП свидетельствовали, что за рулем белого «Ниссана» был не мужчина, а женщина.

Через две недели после этой аварии ставшая подозреваемой в этом наезде 66-летняя мировая судья судебного участка № 27 Октябрьского судебного района Липецка Надежда Федорова вышла в отставку с одобрения ее заявления членами квалификационной коллегии судей областного суда. Допросить ее следователи полиции не смогли - не их уровень. Так как судья в отставке — спецсубъект, то уголовное дело о смертельном ДТП взял в свое производство СКР региона. У следователей СУ СК РФ по Липецкой области к этом моменту появились веские основания подозревать в этой аварии пусть отставного, но судью.

На тот момент Надежда Федорова продолжала утверждать, что за рулем автомобиля вечером 6 ноября находился ее родственник. Чтобы допросить бывшую судью, следователю СКР необходимо было получение разрешения на производство таких действий от Высшей квалификационной коллегии судей РФ. За этим документом в Верховный суд обращался лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Отставная судья не раз избегала появления в ВККС под предлогом болезней, но, в конце концов, этот орган дал согласие Следкому на возбуждение уголовного дела в отношении Надежды Федоровой.

И вот ситуация изменилась. Во время следствия Надежда Федорова созналась в смертельном наезде, а в СУ СК РФ по Липецкой области заявили, что собрали достаточную доказательственную базу для передачи материалов уголовного дела в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Фото actionlmk.ru: на встрече со студентами металлургического колледжа Надежда Федорова - посередине снимка
12 2305
#ДТП
3

Комментарии (12)

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Мнение

28 минут назад
Теперь подумайте, какой судьей она была по факту...
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Юрист

33 минуты назад
Смех, даже условняка не будет. Сойдутся на денежной компенсации и всё
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Юрист

39 минут назад
Где наказание за лжесвидетельство?, бред не пишите..
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Смех

49 минут назад
Судя по многим делам,что пишут в новостях ,скорее всего за смерть дадут условняк,а за кражу велосипеда посадят )
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Где наказание за лжесвидетельство?

49 минут назад
У нас что статью за лжесвидетельство отменили? Что с КОРОЛЁВОМ теперь здесь. В водя следствие в заблуждение и оттягивая срок.
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Евгения

53 минуты назад
Закон должен быть един для всех. Разве судья об этом не знала? Где совесть у человека?
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За справедливость.

54 минуты назад
Рыба гниёт с головы, лечить надо голову, чтобы искоренить беспредел.
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it_happens

59 минут назад
каста неприкасаемых какая-то.
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катенька

сегодня, 16:41
Изначально неправильную позицию заняла. Судья ты, или не судья - Закон един для всех. В 66 лет уж пора начать о душе думать...
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Юлька

сегодня, 16:38
Все, что нужно знать о наших судьях...Мало того, что людей жизни лишают, так еще и своих родственников до последнего подставляют
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