Общество

сегодня, 13:45

В Липецкой области появится еще один коронавирусный госпиталь

12 2434
#коронавирус
В Липецкой области появится еще один коронавирусный госпиталь

На гребне четвертой волны COVID-19 в регионе станет на 200 инфекционных коек больше, чем на пике второй волны ковида.

В областном управлении здравоохранения решили открыть еще один коронавирусный госпиталь в регионе – на базе Данковского межмуниципального акушерско-гинекологического центра. Напомним, что с марта по июль прошлого года, в первую волну заболеваемости ковидом, это учреждение использовалось под обсерватор, в который помещали липчан, приехавших из-за охваченных пандемией стран, и тех, кто контактировал с заболевшими. Эта мера позволит лечить в условиях стационара больных COVID-19 из Ельца, Елецкого, Данковского, Краснинского, Измалковского районов области. В новом госпитале появится 100-150 коек для инфекционных больных.

dda6b17bef68aa9b2c433c99969dab9d.jpg

На этой неделе, как уже сообщал GOROD48, статус инфекционного госпиталя в третий раз получит санаторий «Липецк». Его мощность – 300 коек.

Таким образом, в регионе на пике четвертой волны коронавируса в регионе в существующих госпиталях будут развернуты 2600 коек. Напомним, что на пике второй волны пандемии в Липецкой области для лечения пневмоний и ковидных больных в семи коронавирусных госпиталях были развернуты 2400 коек.
12 2434
#коронавирус

Комментарии (12)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Митрич

21 минуту назад
Почаще проводите рокфесты.
ответить

Человек

30 минут назад
А на каком автобусе можно доехать до этого госпиталя, а то скорую не дождёшься. Приходится самим в больницу добираться.
ответить

Игорь

30 минут назад
"Коронавирус" - новомодный миф от мирового правительства.
ответить

зрк

31 минуту назад
Сокол, травят как тараканов.В других городах тоже по ночам поливалки ходят
ответить

гинеколог

42 минуты назад
а лечить ковид будут акушерки и санитарки? реаниматологов от нету
ответить

Вообще то

43 минуты назад
здание хорошее , но нужен КТ....тем более что это возможно надолго.
ответить

Менеджерам всех уровней посвящается

43 минуты назад
Чинуши, койки никого не вылечат. Нужны квалифицированные врачи и средний медперсонал. Их нет и не будет. В соседних областях картина аналогичная. Сначала оптимизировали медицину, а теперь забегали, когда припекло. Годы нужны и огромные деньги, чтобы хотя бы вернуться к тому уровню, что был.
ответить

Нужно срочно написать новую лживую статистику

45 минут назад
Освоим все миллиарды, оболваним всех. Барановирус в голове
ответить

Гость

48 минут назад
А врачей грамотных то хватит на всех?!, пуль в лоб, точно всем! Хватит!!
ответить

А врачей грамотных то хватит на всех?!

56 минут назад
Койками обеспечили, а врачами забыли...
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липецкая область получит 3,3 млн рублей на мусорки
#мусор #ТБО #раздельный сбор
7
Липецкая область получит 3,3 млн рублей на мусорки

сегодня, 13:34

Общество
«Zinger» из-за ножниц засудил липчанина
#товарный знак
3
«Zinger» из-за ножниц засудил липчанина

сегодня, 12:28

Общество
Липецкие археологи нашли останки людей бронзового века со следами трепанации черепов
7
Липецкие археологи нашли останки людей бронзового века со следами трепанации черепов

сегодня, 12:14

Общество
В Липецке планируют организовать 86 елочных базаров
#елочные базары
4
В Липецке планируют организовать 86 елочных базаров

сегодня, 12:14

Общество
В мэрии рассказали, когда завершится благоустройство площади у «Звездного»
#«Звездный» #реконструкция
8
В мэрии рассказали, когда завершится благоустройство площади у «Звездного»

сегодня, 11:48

Общество
Водитель маршрутки обматерил пассажирку
#конфликт #транспорт #оплата проезда
34
Водитель маршрутки обматерил пассажирку

сегодня, 11:40

Общество