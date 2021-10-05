В Липецкой области появится еще один коронавирусный госпиталь

На гребне четвертой волны COVID-19 в регионе станет на 200 инфекционных коек больше, чем на пике второй волны ковида.

В областном управлении здравоохранения решили открыть еще один коронавирусный госпиталь в регионе – на базе Данковского межмуниципального акушерско-гинекологического центра. Напомним, что с марта по июль прошлого года, в первую волну заболеваемости ковидом, это учреждение использовалось под обсерватор, в который помещали липчан, приехавших из-за охваченных пандемией стран, и тех, кто контактировал с заболевшими. Эта мера позволит лечить в условиях стационара больных COVID-19 из Ельца, Елецкого, Данковского, Краснинского, Измалковского районов области. В новом госпитале появится 100-150 коек для инфекционных больных.На этой неделе, как уже сообщал GOROD48, статус инфекционного госпиталя в третий раз получит санаторий «Липецк». Его мощность – 300 коек.Таким образом, в регионе на пике четвертой волны коронавируса в регионе в существующих госпиталях будут развернуты 2600 коек. Напомним, что на пике второй волны пандемии в Липецкой области для лечения пневмоний и ковидных больных в семи коронавирусных госпиталях были развернуты 2400 коек.