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Новые выплаты работники скорой помощи получат в ноябре

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#выплаты #медики
Новые выплаты работники скорой помощи получат в ноябре

Решение об этом  Игорь Артамонов озвучил накануне во время посещения станции скорой помощи.

Губернатор Игорь Артамонов поручил выделить дополнительные средства из областного бюджета на ежемесячные выплаты работникам Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области и отделений скорой помощи в районных больницах.

Врачи получат 25 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 20 тысяч рублей, водители автомобилей выездных бригад скорой медицинской помощи — 15 тысяч рублей, младший медицинский персонал — 10 тысяч рублей.

Как пояснили GOROD48 в пресс-службе областной администрации, деньги медикам будут выплачивать за работу в октябре, ноябре и декабре. Будут ли эти выплаты продолжены в 2022 году, пока неизвестно, все будет зависеть от развития ситуации.   


6 379
#выплаты #медики

Комментарии (6)

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qwertt

12 минут назад
За какой хрен то, ноют и ноют, знали куда шли работать
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Где вы раньше были?

12 минут назад
Сейчас работать некому, а выплаты будут только в ноябре. И что, желающих работать в скорой сегодня автобусами подвозили?
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Местный

20 минут назад
Не знаю, причём здесь фальсификация, но медики очень, думаю, довольны! Браво Губернатор!!!
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Аврора

24 минуты назад
Среднему медперсоналу не 20, а 15. Не трындите
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цирк

30 минут назад
вот что значит ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ВЫБОРОВ--лицемеры=147 проц
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Алеут

59 минут назад
Ну и живете: выходные и отгулы к отпуску, отпуск к пенсии, а выплаты прибавят к гробовым!
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