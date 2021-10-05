Новые выплаты работники скорой помощи получат в ноябре

Решение об этом Игорь Артамонов озвучил накануне во время посещения станции скорой помощи.

Губернатор Игорь Артамонов поручил выделить дополнительные средства из областного бюджета на ежемесячные выплаты работникам Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области и отделений скорой помощи в районных больницах.



Врачи получат 25 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 20 тысяч рублей, водители автомобилей выездных бригад скорой медицинской помощи — 15 тысяч рублей, младший медицинский персонал — 10 тысяч рублей.



Как пояснили GOROD48 в пресс-службе областной администрации, деньги медикам будут выплачивать за работу в октябре, ноябре и декабре. Будут ли эти выплаты продолжены в 2022 году, пока неизвестно, все будет зависеть от развития ситуации.





