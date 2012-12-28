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сегодня, 20:45
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«Происходит обычное природное явление»

Глава Лебедянского района Роман Ченцов рассказал о ситуации на Турецком спуске в связи с весенним подъемом воды в реке Дон. 

Глава администрации Лебедянского района Роман Ченцов сегодня вечером в своем Telegram-канале рассказал о ситуации на Турецком спуске, затопленном развившимся Доном.

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«Вижу, что лебедянцы приходят к Турецкому спуску, чтобы посмотреть, как обстоят дела. Многие комментируют, стараются высказать весь негатив. Происходит обычное природное явление. Весенний подъем воды вызвал замусоривание ветками перил прогулочной зоны. Ситуацию держу на личном контроле. Совместными усилиями спасательных служб Управления ГПСС Липецкой области и администрации Лебедянского района стараемся устранить замусоривание Турецкого спуска как можно быстрее.

Это временные сложности. Скоро вода спадет, наступит хорошая погода, и Турецкий спуск снова будет радовать жителей и гостей Лебедянского района. Как только уровень воды придет в норму, приведем в порядок прогулочный маршрут и откроем его для посетителей», – отметил Роман Ченцов.

Напомним, Турецкий спуск в прошлом году благоустроили по национальному проекту «Жилье и городская среда» — проект благоустройства Турецкого спуска и Тяпкиной горы стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 

На Турецком спуске появились места для прогулок и отдыха, пирс, фотозоны, детская площадка, а также зона для проведения выездных регистраций свадебных фотсессий. В начале ноября прошлого года управление ЖКХ Липецкой области и Минстрой России сообщили о завершении благоустройства. Но первой же весной Турецкий спуск ушел под воду Дона. В администрации района уверяют, что такое развитие ситуации при паводке было предусмотрено проектом. 

Фото – t.me/roman_chentsov
паводок
половодье
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Эхо
45 минут назад
И на район бы обратили внимание, там людям переправы не для прогулок нужны, а являются жизневажными объектами.
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Таша
49 минут назад
Жаль,что нет обычного раньше природного явления "Ледоход". Он обычно сбривал все деревья.
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Лебедянка
53 минуты назад
А мост царский слабо отремонтировать? Умели же строить! А сейчас дороги в Лебедяни и года не выдерживают.
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