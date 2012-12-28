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Общество
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сегодня, 20:45
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«Происходит обычное природное явление»
Глава Лебедянского района Роман Ченцов рассказал о ситуации на Турецком спуске в связи с весенним подъемом воды в реке Дон.
«Вижу, что лебедянцы приходят к Турецкому спуску, чтобы посмотреть, как обстоят дела. Многие комментируют, стараются высказать весь негатив. Происходит обычное природное явление. Весенний подъем воды вызвал замусоривание ветками перил прогулочной зоны. Ситуацию держу на личном контроле. Совместными усилиями спасательных служб Управления ГПСС Липецкой области и администрации Лебедянского района стараемся устранить замусоривание Турецкого спуска как можно быстрее.
Это временные сложности. Скоро вода спадет, наступит хорошая погода, и Турецкий спуск снова будет радовать жителей и гостей Лебедянского района. Как только уровень воды придет в норму, приведем в порядок прогулочный маршрут и откроем его для посетителей», – отметил Роман Ченцов.
Напомним, Турецкий спуск в прошлом году благоустроили по национальному проекту «Жилье и городская среда» — проект благоустройства Турецкого спуска и Тяпкиной горы стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
На Турецком спуске появились места для прогулок и отдыха, пирс, фотозоны, детская площадка, а также зона для проведения выездных регистраций свадебных фотсессий. В начале ноября прошлого года управление ЖКХ Липецкой области и Минстрой России сообщили о завершении благоустройства. Но первой же весной Турецкий спуск ушел под воду Дона. В администрации района уверяют, что такое развитие ситуации при паводке было предусмотрено проектом.
Фото – t.me/roman_chentsov
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