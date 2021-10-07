Коронавирус

42 минуты назад

Врачи отправятся на вызовы к больным с экспресс-тестами на коронавирус

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#коронавирус #Юрий Шуршуков

По словам начальника областного управления здравоохранения Юрий Шуршукова, во второй половине октября регион купит 20 000 экспресс-тестов.

Сегодня начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков рассказал о шагах, предпринимаемых региональным здравоохранением для борьбы с короанвирусной эпидемией. Липчане все больше жалуются на сложности с получением медицинской помощи. Пригласить врача из поликлиники к заболевшему человеку, порой, становится огромной проблемой.

— Ситуация управляемая, хотя и остается напряженной, — оценил положение Юрий Шуршуков.

Со второй половине октября врачи, при посещении больных с симптомами ОРВИ, будут иметь  при себе экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию. За счет средств областного бюджета планируется закупить 20 000 таких тестов. В случае положительной реакции на тест, врач сразу же выдаст больному пакет бесплатных медикаментов.

— За счет применения экспресс-тестов оперативность диагностики вырастет многократно, следовательно, и скорость назначения лечения, и выздоровление заболевшего — сказал Шуршуков.

20 000 тестов, по расчетам Юрия Шуршукова, должно хватить до конца октября, позже, скорее всего, практику продолжат.

В облздраве пытаются решить проблему с нехваткой медиков в поликлиниках и и бригадах скорой помощи. Для этого мобилизовали 272 студента медвузов и колледжей, в том числе 20 ординаторов. На работу в скорую помощь уже пришли 35 студентов-старшекурсников медколледжей. Таким образом они проходят практику.

— Это будет способствовать сокращению сроков ожидания и повышения качества лечения пациентов, — надеется Юрий Шуршуков.

На следующей неделе в регион поступит очередная партия лекарств для больных коронавирусной инфекций (больным их выдают бесплатно). Средства на лекарства выделены за из областного бюджета. Кроме того, на эти же цели регион получил 23 миллиона рублей из федерального бюджета.

Вновь увеличивается количество ковидных госпиталей. На следующей неделе начнет работать госпиталь в Данковской больнице. Чуть позже в госпиталь перепрофилируют инфекционное отделение Усманской ЦРБ. Таким образом количество коек для лечения ковидных больных увеличится до 2 700.
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#коронавирус #Юрий Шуршуков

Комментарии (23)

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Алкан с ЛТЗ

4 минуты назад
Ждём рост статистики
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.

5 минут назад
Р.д, если до тебя до сих пор не дошло, то уже и не дойдет. Живи в своем мире единорожиков.
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Имя

6 минут назад
Р.д, ковид это далеко не ОРВИ. У тебя наверное никто в семье не болел ещё? Ничего, все ещё впереди. Вспомните, как вы лечились в 1990 году
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примите меры

6 минут назад
Ну Шуршукова-то не студенты мед колледжа будут от короны лечить в случае чего. Лучшие больницы Москвы к их услугам, с врачами-профессионалами. Вон губер Воронежа в одной из таких, и то все плохо. А тут студенты мед КОЛЛЕДЖА, блин. Школы закройте, дайте спастись людям!
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Дворник

6 минут назад
В некоторых странах сделали это уже год назад.
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да уж

7 минут назад
практика? Очередной эксперимент! А если не * с тестом? Куда звонить и требовать?
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Вика

8 минут назад
Три семьи знакомых лежат дома с ковидом, а у детей никаких признаков нет, даже соплей. Закрывайте школы! Дети разносят заразу!
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Р.д

9 минут назад
Вы че орви сами не можете вылечить. Как вы раньше то лечились ? В 1990 годах у нас в классе все также болели. Кашель, температура, насморк. Только об этом не кричали из СМИ. Панику раздули.
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Сталь

12 минут назад
Люди умирают от атипичной пневмонии. Её нужно лечить быстро, т.к промедление ведёт к быстрому заражению лёгких и воспаление прогрессирует в разы. Медицинская помощь во время не оказывается, в больницах люди ждут часами помощи, при этом воспалительный процесс усиливается. Люди умирают не от коронавируса, а от воспаления лёгких, которую выдают за ковид, плюс убитая за годы реформ медицина.
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Артурчик

15 минут назад
Лучше бы эти студенты проходили практику и лечили сотрудников управления здравоохранения вместе с их начальником. Как всегда Юра придумал чудо решение.
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