42 минуты назад
Врачи отправятся на вызовы к больным с экспресс-тестами на коронавирус
По словам начальника областного управления здравоохранения Юрий Шуршукова, во второй половине октября регион купит 20 000 экспресс-тестов.
— Ситуация управляемая, хотя и остается напряженной, — оценил положение Юрий Шуршуков.
Со второй половине октября врачи, при посещении больных с симптомами ОРВИ, будут иметь при себе экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию. За счет средств областного бюджета планируется закупить 20 000 таких тестов. В случае положительной реакции на тест, врач сразу же выдаст больному пакет бесплатных медикаментов.
— За счет применения экспресс-тестов оперативность диагностики вырастет многократно, следовательно, и скорость назначения лечения, и выздоровление заболевшего — сказал Шуршуков.
20 000 тестов, по расчетам Юрия Шуршукова, должно хватить до конца октября, позже, скорее всего, практику продолжат.
В облздраве пытаются решить проблему с нехваткой медиков в поликлиниках и и бригадах скорой помощи. Для этого мобилизовали 272 студента медвузов и колледжей, в том числе 20 ординаторов. На работу в скорую помощь уже пришли 35 студентов-старшекурсников медколледжей. Таким образом они проходят практику.
— Это будет способствовать сокращению сроков ожидания и повышения качества лечения пациентов, — надеется Юрий Шуршуков.
На следующей неделе в регион поступит очередная партия лекарств для больных коронавирусной инфекций (больным их выдают бесплатно). Средства на лекарства выделены за из областного бюджета. Кроме того, на эти же цели регион получил 23 миллиона рублей из федерального бюджета.
Вновь увеличивается количество ковидных госпиталей. На следующей неделе начнет работать госпиталь в Данковской больнице. Чуть позже в госпиталь перепрофилируют инфекционное отделение Усманской ЦРБ. Таким образом количество коек для лечения ковидных больных увеличится до 2 700.
Алкан с ЛТЗ
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