Свершилось: система оплаты старыми транспортными картами снова в строю

Осталось наладить детали по актуализации балансов, пополненных во время простоя системы.

Восстановлена работоспособность системы безналичной оплаты проезда транспортными картами старого образца, сообщает региональное управление транспорта и дорог.



- Система запущена. Все данные целы: персональная информация и денежные средства на картах граждан сохранены. Перевозчики работают над установкой терминального оборудования в автобусах и уже завтра граждане смогут оплатить проезд транспортными картами старого образца, - сообщили в ведомстве. - Но денежные средства, которые были внесены на карту в период аварии, актуализируются на счетах карт в течение ближайших двух дней. Над этим в ручном режиме работает банк-оператор.



Напомним, система оплаты проезда транспортными картами старого образца вышла из строя в четверг, 16 сентября. Сначала сломалась система актуализации баланса на транспортных картах. В субботу утром на работу вышли несколько маршруток с демонтированными терминалами оплаты проезда старыми транспортными картами. Днем в субботу мэрия Липецка приняла решение сделать проезд в городе бесплатным 18 и 19 сентября. С 20 сентября до восстановления работоспособности системы безналичной оплаты проезда льготным категориям пассажиров, имеющим транспортные карты старого образца, льготный проезд был сохранен. Порядок проезда распространялся на все маршруты городского и пригородного сообщения по регулируемым тарифам на территории региона.



Система безналичной оплаты проезда старого образца прослужит до 31 декабря 2021 года включительно. До этого времени у пассажиров есть возможность прокатать денежные средства, которые остались на устаревших транспортных картах.