Общество

сегодня, 18:06

Свершилось: система оплаты старыми транспортными картами снова в строю

14 1760
#проезд #транспорт
6
Свершилось: система оплаты старыми транспортными картами снова в строю

Осталось наладить детали по актуализации балансов, пополненных во время простоя системы.

Восстановлена работоспособность системы безналичной оплаты проезда транспортными картами старого образца, сообщает региональное управление транспорта и дорог.

- Система запущена. Все данные целы: персональная информация и денежные средства на картах граждан сохранены. Перевозчики работают над установкой терминального оборудования в автобусах и уже завтра граждане смогут оплатить проезд транспортными картами старого образца, - сообщили в ведомстве. - Но денежные средства, которые были внесены на карту в период аварии, актуализируются на счетах карт в течение ближайших двух дней. Над этим в ручном режиме работает банк-оператор.

Напомним, система оплаты проезда транспортными картами старого образца вышла из строя в четверг, 16 сентября. Сначала сломалась система актуализации баланса на транспортных картах. В субботу утром на работу вышли несколько маршруток с демонтированными терминалами оплаты проезда старыми транспортными картами. Днем в субботу мэрия Липецка приняла решение сделать проезд в городе бесплатным 18 и 19 сентября. С 20 сентября до восстановления работоспособности системы безналичной оплаты проезда льготным категориям пассажиров, имеющим транспортные карты старого образца, льготный проезд был сохранен. Порядок проезда распространялся на все маршруты городского и пригородного сообщения по регулируемым тарифам на территории региона.

Система безналичной оплаты проезда старого образца прослужит до 31 декабря 2021 года включительно. До этого времени у пассажиров есть возможность прокатать денежные средства, которые остались на устаревших транспортных картах.
14 1760
#проезд #транспорт
6

Комментарии (16)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

)))

3 минуты назад
Да как так-то?(((( вчера заблокировала свою старую, льготную((( . а деньги со старой через два месяца вернут((( лаханулась так лаханулась.
ответить

Берия

9 минут назад
Вот так , не мытьём так катаньем, рабочее и не льготников подвинули к использованию банковских карт. Льготники банкам не интересны. А вы подумайте сколько на ваших деньгах зарабатывают банки, безвозмездно.
ответить

123

12 минут назад
а почему в маршрутках как демонтировали терминалы так их и нету? (для старых карт)
ответить

Игорб

18 минут назад
А ЧТО, ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ БУДЕТ,,,,,? НОВЫЕ КАРТЫ? ИГРАЛЬНЫЕ ИЛИ ГДЕ МОЖНО ИХ ПОЛУЧИТЬ?? ИЛИ КОНЕЦ СВЕТА НАСТУПИТ И КАРТЫ БУДУТ НЕ НУЖНЫ?
ответить

Почему

24 минуты назад
старые на новые они собрались менять за деньги? Они просто обязаны сделать это бесплатно. Также как банковские карты устаревшие на новые меняют бесплатно. Или пусть всем возвращают деньги заплаченные за пластик
ответить

Наталья

25 минут назад
Что ж вы все утрепались с этими карточками???
ответить

Непонятно ,

27 минут назад
а что ,старые карты надо менять до нового года ?
ответить

Вася

28 минут назад
А где взять нового образца?
ответить

Кот

30 минут назад
Не сделали-плохо!Сделали-тоже плохо! Пессимисты -радуйтесь жизни!Что Вы как царевна Несмеяна!
ответить

зрк

39 минут назад
а что оставшийся деньги на старой карте не переведут что ли.Это жтоже сесть в автобус и кататься выходя на каждой остановке это что за ералаш
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Огурцы из Липецкой области забраковали в белорусском Гомеле
#некачественный товар
Огурцы из Липецкой области забраковали в белорусском Гомеле

4 минуты назад

Общество
В Диком отключат холодную воду для замены запорной арматуры
#отключения
В Диком отключат холодную воду для замены запорной арматуры

сегодня, 17:26

Общество
Связаться со Следственным комитетом России можно через Информационный центр
#Следственный комитет
3
Связаться со Следственным комитетом России можно через Информационный центр

сегодня, 17:15

Общество
Знаменитый наглый кот из Липецка обрёл хозяев
#кот #общепит
16
Знаменитый наглый кот из Липецка обрёл хозяев

сегодня, 16:25

Общество
Юрий Шуршуков: «Привившись, ты не умрешь. Заболеть можешь, но будешь жить»
#коронавирус
51
Юрий Шуршуков: «Привившись, ты не умрешь. Заболеть можешь, но будешь жить»

сегодня, 15:08

Общество
Липчан ждут на диктант Путина
#географический диктант #акция
9
Липчан ждут на диктант Путина

сегодня, 14:39

Общество