Погода бьет рекорды третий день подряд

Сегодня воздух в Липецке прогрелся до +24,3 градуса.



2 апреля в Липецке снова обновлен максимумы температуры за 115-летнюю историю метеонаблюдений — рекордные значения синоптики фиксируют третий день подряд.Сегодня не устоял температурный рекорд 2016 года. Как сообщили в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, воздух в Липецке прогрелся до +24,3 градуса, что на 6,4 градуса выше предыдущего максимума — в 2016 году в Липецке фиксировали +17,9 градуса.31 марта был обновлен максимум 2019 года, а в понедельник, 1 апреля — максимальные показатели 1951 года. Температура воздуха поднималась соответственно до +20,4 и +23,1 градуса.