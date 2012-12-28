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Погода в Липецке
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46 минут назад
Погода бьет рекорды третий день подряд
Сегодня воздух в Липецке прогрелся до +24,3 градуса.
Сегодня не устоял температурный рекорд 2016 года. Как сообщили в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, воздух в Липецке прогрелся до +24,3 градуса, что на 6,4 градуса выше предыдущего максимума — в 2016 году в Липецке фиксировали +17,9 градуса.
31 марта был обновлен максимум 2019 года, а в понедельник, 1 апреля — максимальные показатели 1951 года. Температура воздуха поднималась соответственно до +20,4 и +23,1 градуса.
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