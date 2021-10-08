Общество

18 минут назад

Работа системы оплаты проезда старыми картами остановлена из-за отзыва лицензии у банка-оператора

10 504
#проезд #оплата #транспорт
Работа системы оплаты проезда старыми картами остановлена из-за отзыва лицензии у банка-оператора

Липчане могут оплачивать проезд через банковские терминалы и новыми транспортными картами, а также — наличными.

Из-за отзыва лицензии у оператора системы безналичной оплаты проезда старого образца АО «ОРБАНК» работа системы оплаты проезда старыми картами, сообщили GOROD48 в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области. Оплатить проезд старыми картами будет нельзя до тех пор, пока регион не получит необходимые разъяснения от Банка России по порядку взаимодействия между участниками данной системы.

- Все данные пассажиров и денежные средства на картах граждан сохранены. На сегодняшний день действуют альтернативные способы оплаты проезда: банковская карта, электронные платежи (ApplePay, GooglePay), транспортная картой нового образца (обновлённые транспортные карты не требуют актуализации) и наличные, - сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

Напомним, сегодня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Объединенный резервный банк» АО «ОРБАНК». Эта кредитная организация является частью системы оплаты проезда транспортными картами в Липецкой области. Причиной для отзыва лицензии стали нарушения в работе банка. Сейчас в «ОРБАНКе» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
10 504
#проезд #оплата #транспорт

Комментарии (10)

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Не понял

5 минут назад
Где её купить-то эту новую карту?
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Гость

5 минут назад
А новые карты с банком РАГА И КОПЫТА сотрудничают.
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Наталия

6 минут назад
Когда закончится этот беспредел?!!!!
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Кстати

6 минут назад
у меня всё время удивление вызывало, где они откопали этот банк. Чинуши из собственного кармана должны компенсировать потери держателям карт, после чего этих бездырей надо уволить
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Инстраграммчик почИтывать надо !

7 минут назад
ЧТО ОНИ НЕ ДЕЛАЮТ , НЕ ИДУТ ДЕЛА ! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Гость

9 минут назад
Опять что-то пошло не так.
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Житель Сокола

10 минут назад
Это гениально, нет слов, одни эмоции и те все матом.
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Где пояснение про денги?

11 минут назад
ЧТО ДЕЛАТЬ С ОСТАТКОМИ ДЕНЕГ НА КАРТАХ???????? У НЕКОТОРЫХ ОСТАТОК 2-3 ТЫСЯЧИ.
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однако

12 минут назад
никогда такого не было и вот опять...
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МестныйЯ

12 минут назад
Во тебе, бабушка, и Юрьев день... Жулики!
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