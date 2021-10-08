Общество
18 минут назад
Работа системы оплаты проезда старыми картами остановлена из-за отзыва лицензии у банка-оператора
10 504
Липчане могут оплачивать проезд через банковские терминалы и новыми транспортными картами, а также — наличными.
Из-за отзыва лицензии у оператора системы безналичной оплаты проезда старого образца АО «ОРБАНК» работа системы оплаты проезда старыми картами, сообщили GOROD48 в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области. Оплатить проезд старыми картами будет нельзя до тех пор, пока регион не получит необходимые разъяснения от Банка России по порядку взаимодействия между участниками данной системы.
- Все данные пассажиров и денежные средства на картах граждан сохранены. На сегодняшний день действуют альтернативные способы оплаты проезда: банковская карта, электронные платежи (ApplePay, GooglePay), транспортная картой нового образца (обновлённые транспортные карты не требуют актуализации) и наличные, - сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области.
Напомним, сегодня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Объединенный резервный банк» АО «ОРБАНК». Эта кредитная организация является частью системы оплаты проезда транспортными картами в Липецкой области. Причиной для отзыва лицензии стали нарушения в работе банка. Сейчас в «ОРБАНКе» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
- Все данные пассажиров и денежные средства на картах граждан сохранены. На сегодняшний день действуют альтернативные способы оплаты проезда: банковская карта, электронные платежи (ApplePay, GooglePay), транспортная картой нового образца (обновлённые транспортные карты не требуют актуализации) и наличные, - сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области.
Напомним, сегодня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Объединенный резервный банк» АО «ОРБАНК». Эта кредитная организация является частью системы оплаты проезда транспортными картами в Липецкой области. Причиной для отзыва лицензии стали нарушения в работе банка. Сейчас в «ОРБАНКе» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
10 504
Не понял
Гость
Наталия
Кстати
Инстраграммчик почИтывать надо !
Гость
Житель Сокола
Где пояснение про денги?
однако
МестныйЯ