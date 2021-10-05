Пенсионерка обещала взорвать свой подъезд, если ей не подключат отопление

Полицейские задержали 61-летнюю женщину по обвинению в телефонном терроризме.





Женщина позвонила в «службу 112» и сообщила, что она якобы заложила взрывное устройство и готова взорвать свой подъезд, если ей не подключат отопление. К дому прибыли наряды экстренных служб, взрывчатых веществ и взрывных устройств они не нашли.



«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что к заведомо ложному сообщению об акте терроризма в отношении объекта социальной инфраструктуры причастна ранее судимая 61-летняя жительница Лебедяни, которая задержана и доставлена в МО МВД России «Лебедянский», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительные работ на срок от двух до трех лет. П



Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

