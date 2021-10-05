Происшествия

51 минуту назад

Пенсионерка обещала взорвать свой подъезд, если ей не подключат отопление

12 1186
#телефонный терроризм
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Пенсионерка обещала взорвать свой подъезд, если ей не подключат отопление

Полицейские задержали 61-летнюю женщину по обвинению в телефонном терроризме.


Женщина позвонила в «службу 112» и сообщила, что она якобы заложила взрывное устройство и готова взорвать свой подъезд, если ей не подключат отопление. К дому прибыли наряды экстренных служб, взрывчатых веществ и взрывных устройств они не нашли.

«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что к заведомо ложному сообщению об акте терроризма в отношении объекта социальной инфраструктуры причастна ранее судимая 61-летняя жительница Лебедяни, которая задержана и доставлена в МО МВД России «Лебедянский», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительные работ на срок от двух до трех лет. П

Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
12 1186
#телефонный терроризм
1

Комментарии (12)

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гость

3 минуты назад
Толи ещё будет , скоро те самые 90-е ( к слову даже в 90-е не поднимали пенсионный возраст) покажутся приятным воспоминанием.
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КоммунистУ за подстрекательство

5 минут назад
пора выписать путевку на побережье Карского моря .
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Смотрящий

11 минут назад
Создание условий и предпосылок - к искусственному росту преступлений! Как фактор - увеличения раскрываемости, совершенных преступлений. А по сути - очковтирательство ...
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Липчанка

19 минут назад
В психбольницу наверное оптимально поместить. Ведь может и взорвать. Газ в своей квартире откроет и привет всему дому. Кто нибудь из вас хотел бы рядом с такой бабушкой жить?
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Нонка

20 минут назад
Отсидит не хуже других
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Коммунист

24 минуты назад
Старая школа.. Это вам не на митингах "Позор, Позор" кричать и в грязь падать при виде женщины в полицейской форме..
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Боцман

24 минуты назад
Довели человека до истерики а теперь штраф. Сами бы пожили бы без отопления. Я щитаю позор будет на всю страну если её штрафуют.
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в СССР такого не было

33 минуты назад
при "кровавом режиме* вызывали психиатрическую бригаду
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Россиянка

34 минуты назад
Того прокурора который разбирался с расстрел ом петуха надо подключать к делу,только он здесь поможет найти истину!
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Замерзший липчанин

34 минуты назад
Штраф понятно откуда взять, например из 2-х миллионов рублей, которые найдены у Уваркиной в ходе прокурорской проверки и происхождение которых мэр не смогла объяснить. Ну всех с отопительным холодным сезоном, Уваркина как всегда нас будет морозить...
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