В Липецкой области вновь воздушная тревога

На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности.«Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность.Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», — сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.