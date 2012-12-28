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сегодня, 09:43
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В Липецкой области вновь воздушная тревога

На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. 

«Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную  готовность. 

Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», — сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.
воздушная тревога
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Патриот
28 минут назад
Гость, полностью с вами согласен на 87,28%. Нет СМС- это возмутительно?
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123
38 минут назад
112 уже написали отбой тревоги, БПЛА подавлены.
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Е
42 минуты назад
Не понятно. Кто мне может объяснить. Почему ни кто из жителей города и области не получают смс-оповещения? Почему во всех регионах, городах России смс-оповощения населения , а в нашем я обязан подписаться на артамонова и скачать приложение? Кнопочный телефон, интернет только в ноутбуке. Артамонов!!! Вы там что?
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Ответ
27 минут назад
Во всех регионах, городах России смс-оповощения населения только при красном уровне опасности. Учи матчасть.
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Гость
48 минут назад
Почему нет никаких рассылок от МЧС? Почему такое отношение к людям?
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Гость
50 минут назад
Было бы неплохо, если бы сигнал поступал на телефон, в виде СИС. Всякая ерунда приходит, а что необходимо - нет! Такие сообщения необходимы в настоящее время!
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?
54 минуты назад
Это про ночную тревогу или еще и утром объявлена? Как-то непонятно, писали бы время.
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гость
сегодня, 10:07
А где сигнал?
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Mikl
сегодня, 10:04
Сегодня написали что украинские беспилотники атаковали Татарстан. Остается дождаться когда они будут атаковать Якутск?
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житель
сегодня, 10:01
А где кроме города 48 можно узнать об этом?
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ппр
41 минуту назад
в центральных новостях
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Е
45 минут назад
Вы должны скачать приложение мчс, подписаться на сайт артамонова в телеграмм.
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