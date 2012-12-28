Женщина и ее 18-летняя пассажирка пострадали в столкновении бетономешалки и легкового автомобиля
Происшествия
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сегодня, 09:43
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В Липецкой области вновь воздушная тревога
«Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность.
Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», — сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.
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