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38 минут назад

Липецкий боец ММА разбушевался в клетке

Три боя наш спортсмен выиграл досрочно и только в финале допустил досадную ошибку.

Липчанин Константин Лазарь в Брянске выиграл «серебряную» медаль первенства ЦФО среди юношей 16-17 лет по смешанные единоборствам.

Бои проходили в октагоне, обнесённом клеткой, как и в главных мировых турнирах по ММА.

В весовой категории до 77,1 кг Лазарь выиграл три боя, причём все – досрочно. Дважды он победил техническим нокаутом, а один раз – удушающим приёмом спортсмена из Владимира (этот бой получился особенно зрелищным, его фрагменты вы можете посмотреть на видео. Лазарь в красной форме, прим.).

В финале Константин встретился с соперником из Московской области. Всё шло прекрасно: наш земляк уверенно вёл по очкам и с каждой секундой приближался к «золоту». Но одна-единственная ошибка всё перечеркнула: Лазарь раскрылся и позволил противнику провести победный болевой на локоть.

Своим выступлением в Брянске липчанин может быть доволен. Главное – он завоевал право выступить в первенстве России, куда выходили по два сильнейших бойца каждой весовой категории. Спор сильнейших молодых бойцов страны состоится 18-20 апреля в Ижевске.

Константин Лазарь учится в липецкой школе № 60 и занимается у тренера Павла Набатникова в клубе «Юный спасатель», одном из основных центров знаменитой Школы единоборств Игоря Воротынцева.

На фото Лазарь (4-й слева) в обнимку со своим тренером

ММА
смешанные единоборства
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